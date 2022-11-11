超誇張的人氣！ 來了N次都撲空的溪湖推薦「阿秀羊肉爐」，藥膳鍋底香氣清甜爽口
udn走跳美食／Irene
彰化溪湖是羊肉爐的大本營，阿枝、阿明、阿秀各有擁護者，不過三家中就屬阿秀羊肉爐生意最好，無法訂位只能現場排，內用、外帶都是一堆人，太晚來很多都賣光，連外帶都沒有啊。
阿秀羊肉爐停車場
阿秀羊肉爐沒有提供停車場，不過下午過後市場沒營業可停市場周圍。
溪湖必吃阿秀羊肉爐
來了好多次，每次都撲空，大排長龍的景象讓我們直接放棄，這次特地16:30就到，一開始先打電話詢問，店家說大概等半小時，還在可接受的範圍，沒想到停好車走過來已經要等一個小時了！反正時間還早，就決定等下去了。
阿秀羊肉爐目前傳承至第二代，餐廳打造成文青風，內用空間也相當舒適，適合扶老攜幼家庭聚餐。
餐廳內的空間相當寬敞且有設計感，一入門就聞到超香的味道，讓人飢腸轆轆。
坐定後會先端上每人一碟獨家特調腐乳沾醬，連小朋友都有，鹹辣鹹辣的跟羊肉很對味，結帳時還買了一瓶豆腐乳回家。
湯底有兩種，一種是「中藥羊肉爐」、一種是「薑絲羊肉爐」，鍋底會含米酒，不要加酒的話點餐時要記得告訴服務人員，因為有帶小孩來，所以選擇不加米酒。
感覺中藥鍋底比較香，所以點了中藥羊肉爐（NT.650/綜合），綜合包含瘦肉＋羊皮＋三層＋豬皮肉，什麼部位都吃的到。雖是中藥湯頭但沒有濃郁的藥膳味，反而清甜爽口，表層浮著一層麻油，香氣四溢，但也導致偏油，舀湯時盡量從底下撈。
羊皮跟三層看起來很肥，但口感很Q彈，幾乎吃不到什麼明顯的羊味。
點完鍋底再看單點些想吃的料，菜盤、羊肉片等，除了火鍋料外，阿秀還有一些白切以及熱炒菜色，像炒青菜、炒羊肉、炒羊內臟等，人多也可考慮選擇桌菜。
阿秀的乾麵線（NT.100/中）很好吃，不死鹹，濕潤有咬勁，微帶麻油香，很順口。
炒青菜爽脆可口，只是炒辣的小孩不敢吃。
因為不愛吃火鍋料，所以點蔬菜類為主，有菜有肉就夠了，好吃又健康，綜合菜盤（NT.150）、高麗菜（NT.70）。
現切新鮮的生肉片（NT.300/小），沒有明顯的羊羶味，輕涮到熟就可夾起，煮太久會太老喔。
終於品嚐到傳說中的阿秀羊肉爐，湯頭跟羊肉品質都很棒，也難怪總是座無虛席啦，想吃要有耐心排隊，不然就外帶或宅配吧。
阿秀羊肉爐 | 官網
電話：04-881-4619
地址：彰化縣溪湖鎮長青街19號
營業時間：10:30–20:00（週一、週二公休）
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
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