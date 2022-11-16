南投奢華新玩法 一泊三食享海陸大餐 森林沐浴宿五星露營車

領航者露營車外觀以太空艙造型打造，內裝含有寬敞乾濕分離衛浴及浴缸可擁有完整私人空間。 圖：喜鴻集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國境解封消息一出，旅遊業者終於迎來曙光！深耕旅遊業二十多年的喜鴻集團，疫情期間多角化發展電商、餐飲、保險新領域，包辦民眾食衣住行育樂需求。近年看準豪華露營商機，投資位在南投埔里緣溪行森林營地露營車，營地坐擁千坪自然綠意空間，打造多元親子娛樂設施及浪漫打卡區，旅客免裝備免搭帳，只需帶上行李就能沐浴森林中享受五星露營體驗。

▲一泊三食多重享受，晚餐烤肉饗宴或火鍋派對二擇一。 圖：喜鴻集團／提供

緣溪行森林營地主打綠色生態環境、親子遊樂空間，露營車座落溪畔旁，車內設有舒適床寢、乾溼分離衛浴、冷暖空調、影音設備及mini bar，車外設計獨立花圃兼具美感與隱私，讓旅客沉醉山鳴水聲視聽雙重享受、擁有全新奢華露營體驗！

營區另一大亮點「一泊三食」，帶給旅客極致味蕾享受，包含早餐中西式自助吧、下午pizza DIY、晚餐任選烤肉饗宴或火鍋派對，入住露營車還可加碼獨享戰斧牛排或豬排、週末限定生啤酒，度過浪漫微醺夜晚。

▲大型充氣七彩滑水道，專為親子打造的遊憩空間。 圖：喜鴻集團／提供

營區有豐富的免費親子遊憩空間，遊樂場、戲水池、玩沙池一應俱全；遊樂場設有溜滑梯、盪鞦韆、翹翹板等設施；戲水池更是收服大人小孩的心，設置大型充氣滑水道以及四周躺椅休息區，讓小孩盡情玩樂、家長愜意盯梢，既能充電休息也能放電玩瘋。除此之外，還設有室內電影院，全方位完善規劃在營區玩一整天都不會膩！放眼營區，大片植栽與綠地散發療癒芬多精，打造了情人池、彩虹步道、哈比小屋，每個角落都是網美打卡區，隨手紀錄出遊的美好瞬間。

▲可自由加購日月潭SUP或獨木舟體驗，豐富你的露營體驗。 圖：喜鴻集團／提供

旅客入住露營車可另外享有免費「香氛皂DIY」活動，不僅適合親子動手同樂，也適合情侶互動升溫，最後還能將親手製作獨一無二的紀念品帶回家。緣溪行作為距離城市最近的森林營地，周圍著名景點環繞，鄰近九族文化村、車埕車站、清境農場、日月潭，旅客可選擇加購日月潭水上活動，透過「SUP、獨木舟體驗」愜意遊覽潭水風光，豐富旅程體驗，也可品嚐美味桶仔雞。

▲營區奢華露營車、帳篷兼備，搭配豐富生態及設施，在這裡玩一整天都不會膩。 圖：喜鴻集團／提供

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