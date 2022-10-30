愛茶成職志！「敲敲茶」品茶活動串聯台灣接軌世界
【文：行遍天下】
Ciao Cha Tea敲敲茶創始人：伊莎貝拉（Isabella Lin）
現為證照品茶師及講師，亦是英文版《台灣品茶師教材手冊》的英文編輯委員，及行政院農委會茶葉改良場「台灣特色茶風味輪英文版工作坊」委員。為了「歡迎愛茶者進入茶的世界」，平日不在品茶室，不在教學、辦活動，就是在山上找好茶、好水源！
Ciao Cha Tea敲敲茶是結合義大利與中文「歡迎愛茶者進入茶的世界」之意，Isabella長年居住、往返拿坡里與台灣，不忘將台灣好茶推廣至義大利。為更貼近茶，從台北搬到南投水里，開設私人小品茶室，開辦中英文品茶課程、品茶聚會等活動。
在義大利這個咖啡國度要喝杯好茶不太容易，因此每回由台灣回義大利時，Isabella都會帶著從各山頭尋到的好茶與義大利朋友們分享，逐漸形成固定的品茶學習聚會，品茶活動更於2019年被坎帕尼亞省（Campania）圈選為慶祝推廣活動之一。
為推廣優質茶文化，接軌國際，Ciao Cha Tea敲敲茶規劃了多種經營項目：固定品茶課教學，個人訂製課程：深入品茶師訓練課程，私人品茶聚會，協助在地符合敲敲茶標準的茶農茶銷售，台灣及亞洲精製茶行銷，協助餐廳設立合適茶單及相關飲品，協助企業年度茶禮品篩選、設計、包裝。
隨著飲茶文化的風行，人們開始追求真正品質純淨的好茶，Ciao Cha Tea敲敲茶透過定期舉辦品茶學習聚會和深入的品茶師課程，以中英文帶領外國及本地學員深入認識各種世界茶。
店家資訊
Ciao Cha Tea敲敲茶
地址：南投縣水里鄉八德街259號
電話：049-2772500
課程：採預約制，品茶3天前預約，品茶課7天前預約
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