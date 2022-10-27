快來打卡！彰化落羽松季登場 上百棵綠黃紅三色意境成情侶必訪景點

成美文化園落羽松季11/1～2023/02/28展開。 圖：成美文化園／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一整年最適合出遊的季節秋天來了！美景搭配迎面而來的徐徐涼風，令人心曠神怡，這個季節必賞的景點當然以落羽松莫屬啦！近年落羽松在全台掀起旋風，各地的落羽松秘境更成為秋冬時節必訪景點。

▲位於彰化永靖的成美文化園，落羽松顏色變化層次豐富。 圖：成美文化園／提供

位於彰化永靖的落羽松秘境之一成美文化園，園內種植上百棵落羽松，將於2022/11/1－2023/2/28展開「成美落羽松季」活動。園區表示，落羽松的獨特魅力在於顏色與意境會隨著時間變幻，各階段有不同美感，11月是茂密、蒼翠空靈的綠色，12月逐漸被秋風染成金黃色，1-2月隨春節變成喜氣的紅色。 這次落羽松季推廣重點就是跟著民眾一起見證落羽松由綠轉黃，由黃轉紅，最後化作羽毛，落葉歸根的完整旅程。

除了落羽松美景之外，園區還規劃一系列活動。第一波將結合聖誕節、感恩節議題，與頂新和德文教基金會合作，邀請公益團體免費遊園，傳遞愛心、回饋社會。

▲今年成美文化園也趁1111光棍節推出「單身轉蛋機」與單身女性結伴免費入園活動。 圖：成美文化園／提供

此外，成美文化園作為情侶必訪景點，搭配1111光棍節推出「單身轉蛋機」，四位單身女性結伴同行即可免費入園（女性活動期間10/24-11/30），園區會將女性參加者的聯絡資料投進轉蛋機中，而四位單身男性同行則可獲得各抽一顆轉蛋的機會（男性活動期間11/1-11/30），希望透過趣味聯誼的方式，讓單身光棍能長出如落羽松般茂盛的姻緣。

▲成美文化園美稱為台版兼六園，一年四季各有獨特風情。 圖：成美文化園／提供

成美文化園擁有台版兼六園的美譽，融合自然與人文景致，擁有國寶級匠師近代修繕的「百年客家古厝－成美公堂」與匠心獨具維護的「百年古樹之家－和園」，2022年全新拓展東園區，新增設的日式石景水瀑、播夢種子與花好月圓婚禮專區等，使整體景觀更加豐富多元，每個月都有不同的花卉盛開，適合四季參訪遊玩。

成美文化園【落羽松季】

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號

活動期間：2022/11/1－2023/2/28

開園時間: 09:00~17:00（最後入園16:00）

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