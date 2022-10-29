平價大滿足！ 壽司控喜歡的台中「小米叔喜」15款風味壽司盒、道地精緻的沖繩飯糰

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

小米叔喜台中東興店位於東興路二段與大墩七街路口處，店內販售壽司、沖繩飯糰、烏龍麵、炸物及炸餃燒，除了主食美味可口，店內的飲品也不容錯過，像獨家的蜜香豆漿可是來店必點！

黃金芥末炸餃燒

甜甜的黃金芥末搭配鮮豬肉炸餃，甜味加倍卻不膩口，酥脆表皮因為加了豐富芥末吃起來不乾澀油膩，吃上一口胃口大開，小份餃子內含六顆，當作下午茶點心也非常適合。

日式沖繩飯糰＿明太子咔啦雞

大份量的沖繩飯糰加上藏不住的咔啦雞肉可是吸引大票死忠朋友，尤其是加上起司及明太子後整體口感超美味，鹹甜滋味配上酥炸口感，讓你一試成主顧。

（13號）小米四卷1＿ 抹茶紅豆＋蛋皮起司＋龍蝦沙拉＋舒肥雞

小米叔喜的米飯堅持使用台梗九號米，米粒飽滿口感彈牙又粒粒晶透，做為壽司米使用最適合不過，不論甜鹹口味都非常好吃，像是抹茶紅豆口感新穎又美味，抹茶外皮香氣淡雅，日式風味十足，一份餐點滿足四種不同味蕾，CP值非常高。

目前小米叔喜因應疫情關係只限外帶，餐點現做約10~15分鐘，門口櫥窗也備有一盒盒壽司方便快速購買，也歡迎大家先使用電話訂餐，小米叔喜飯卷系列也貼心的編上號碼，讓客人點餐更加快速方便，foodpanda及Ubereats兩大外送系統也都找得到小米叔喜東興店，喜歡的朋友也歡迎加入粉絲團，更快取得第一手消息。

【小米叔喜台中東興店】

店家地址：台中市南屯區東興路二段270號

店家電話：04 2471 8361

營業時間：11:00~19:00 (週六公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3Bv14nt

停車資訊：路邊停車


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沖繩 壽司 抹茶

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