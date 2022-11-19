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內餡會爆漿！ 台中高質感可頌專門店 新鮮現烤「黑可頌」香酥脆口，怕撲空記得先預訂

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

台中又多了一間可頌專賣店啦～這間隱身在西區住宅中的BBiT artisan可頌專門店，以外帶為主，不僅店面有質感，可頌也做得很美，就連包裝也好看，下午兩點新鮮現烤出爐，因可頌做工繁複，所以數量有限，前一天會先開放可頌預訂，每晚九點結單，如果怕撲空的朋友建議先預訂唷～

BBiT artisan可頌專門店位在台中西區金山路上，距離台中教育大學、第五市場不遠，地點非常隱密，隱身在住宅區中，糖糖第一次來還不小心錯過～BBiT artisan可頌專門店以外帶為主，裝潢看起來相當有質感。

可頌口味及價格陳列在木櫃櫥窗中，是說糖糖前一天忘記預訂，很怕來買這天會有很多口味撲空，所以店家一開門就來卡位，好險早起的鳥兒有蟲吃（明明開門時間已經是下午兩點），這天來口味超齊全。

糖糖一口氣就買了五款回家，總共是四顆口味的可頌加上一個可頌肉桂捲，除了杏仁可頌是一般紙袋裝，其他口味都是用紙盒包裝，上頭還有貼上燙金貼紙。

皮耶（玫瑰覆盆子） 120元

歐罵罵的黑可頌看起來超吸睛，採用依思尼奶油製作而成，帶回家回烤後口感超酥脆～上頭白白的不是鮮奶油，是酥脆的糖霜，內餡藏玫瑰覆盆子醬，吃起來帶點微酸，交織著迷人的玫瑰花香，這款女孩們一定會很愛。

梅爾（梅爾檸檬） 120元

喜歡偏酸的朋友可以試試BBiT artisan可頌專門店這款梅爾檸檬可頌，採用新鮮梅爾檸檬鮮榨成汁來製作酸甜檸檬內餡，上頭一樣擠上蛋白糖霜，回烤後口感更酥脆，帶著檸檬清香，清爽不甜膩。

費列羅（榛果巧克力） 120元

BBiT artisan可頌專門店這款榛果巧克力可頌是原味可頌為基底，搭配Nutella混合了較苦的巧克力甘納許、榛果醬及自製焦糖醬，入口帶有濃濃的巧克力香，上頭搭配清脆榛果粒，好吃不甜膩。

Schwarz（肉桂捲） 110元

第一次吃到可頌做成肉桂捲的模樣，一樣是歐罵罵的顏色，內餡搭配自製杏仁餡，口感超酥脆，伴隨著濃濃的肉桂香氣，上頭搭配榛果焦糖醬，整體吃起來不會太過甜膩。

杏仁可頌 85元

看到可頌上頭鋪上滿滿杏仁片，讓身為堅果控的糖糖都要尖叫啦～口感相當脆口，伴隨著杏仁的香氣，是說這顆還挺紮實的，整顆吃完超級飽。

台中好吃可頌又多一間，隱身在台中西區住宅中的BBiT artisan可頌專門店，主打外帶可頌，口味多樣化，新鮮現烤，每日限量販售，糖糖還蠻推薦梅爾檸檬跟玫瑰覆盆子這兩款，偏酸甜清爽風味，加上酥脆可頌，讓人意猶未盡，如果怕撲空的朋友們建議提前先預訂唷～

BBiT artisan可頌專門店

地址：台中市西區金山路40號

時間：14:00~19:00；週日、二店休

臉書：https://www.facebook.com/MDM.Journey

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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可頌 巧克力 外帶 金山 果醬 台中美食 甜點

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