走進茶的世界！ 南投鹿谷品味茶香四溢「山中茶學」一日採製茶、職人手作茶體驗

位於南投縣鹿谷鄉的 【山中茶學-東龍製茶】 ，1974年開業至今，現由茶行第三代接手，將原有的包裝全面革新，改以時尚現代感的設計，顛覆以往民眾對茶行商品的既有印象，並研發出茶香抱枕DIY材料組以及山中茶香氛，讓「茶香」融入你我的生活中，還有採製茶體驗、職人手作茶體驗等活動，讓民眾了解茶的製作流程，品味茶香與茶學。

山中茶學-東龍製茶獲得2021年度製茶場環境衛生安全評鑑三星 ，不僅有著私人茶園，也有與契作茶農合作，提供數量穩定的高品質茶葉，其中以高山茶、金萱、凍頂烏龍、炭焙烏龍最受民眾青睞，高山茶清香甘甜，滋味飽滿回甘，茶香在齒頰留香；金萱茶湯香氣清爽，茶湯圓滑清香回甘，讓人一再回味，每一款都值得細心品味。

▲圖片來源：山中茶學-東龍製茶

山中茶學-東龍製茶提供預約制的體驗活動，散客跟團體都可以報名，讓民眾能深入了解「茶」的製作流程，從 採製茶體驗 開始當一日採茶人，攜著小茶籃戴著小斗笠，走進茶園裡，學習如何正確採下茶葉，品味現泡茶湯的清新高雅； 職人手作茶體驗 從製作茶包的封籤開始，藉由親手揉捻茶菁、聞茶香，在揉茶的過程將茶葉成型，做出自己專屬的茶餅。

▲職人手作茶體驗(圖片來源：山中茶學-東龍製茶)

▲職人手作茶體驗(圖片來源：山中茶學-東龍製茶)

▲職人手作茶體驗(成品)

傳統的茶葉枕頭既大又笨重，為了因應現代人的需求，山中茶學研發出攜帶方便、尺寸小巧可愛的 茶香午安枕 ，枕芯透過不同材質的結合設計，茶枝帶股淡淡的香氣，不僅天然環保又能安定神寧，提高茶香午安枕的舒適度，還有多種不同風格的枕頭套可供選擇，店家也有推出 「茶香抱枕DIY材料組」 禮盒，送禮自用兩相宜，讓茶香枕頭成為民眾午睡必備神器！

▲茶香午安枕(圖片來源：山中茶學-東龍製茶)

▲茶香抱枕DIY材料組(圖片來源：山中茶學-東龍製茶)

▲新研發的「山中茶香氛」南投鹿谷近期最夯的伴手禮之一。(圖片來源：山中茶學-東龍製茶)

【山中茶學-東龍製茶】帶領民眾接觸「茶」的故事，從採收、烘焙、製作中體驗茶學，加入創新設計與貼近生活的伴手禮，讓茶葉不再只有品茶的功能，未來還會規劃觀光體驗教室，讓民眾能深入體驗茶鄉更多元的風貌。

【山中茶學-東龍製茶】

店家地址：南投縣鹿谷鄉彰雅村中正一路336號

店家電話：0492750996

營業時間：09:00–21:00

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/donglongtea

官方網站：https://bit.ly/dlt04eTq





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