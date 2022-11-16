一開幕就爆紅！台中人氣「老棠酸辣粉」酸、辣、配料都可客製，加點必吃「麻辣燙串串」

身為麻辣控，每次看到麻辣火鍋、酸辣粉、酸辣魚、麻辣串串、宮保、麻婆…等，這些川味美食小吃就會眼前一亮，香辣夠味的食物太吸引我了呀！所以，台中北屯的「老棠酸辣粉」一開幕就被我列進必吃口袋，早早跟老姐約好找一天來嚐鮮。

但是！「老棠酸辣粉」新店正夯，我們趁平日中午休息時間過來時，只聽到老闆說：「已經賣完不要再排隊了」登愣～～才開店一小時就售完生意未免太好。

第二次則選在平日中午11:15「老棠酸辣粉」剛開門不久的時間到達，才終於順利吃到超熱門的酸辣粉與麻辣串串。如果是近期想來老棠吃酸辣粉，建議要趕在11:30以前到達比較保險，而且這還是平日的情況，假日可能會更早售完。不想排隊的話，也有蠻多人會一開店就先點餐，中午再過來外帶取餐也是一招。

【老棠酸辣粉】

電話：0909-239-464

地址：台中市北區梅亭街464號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00

公休日：週一、週四

老棠酸辣粉 FB 粉絲頁

老棠酸辣粉位於梅亭街靠近梅川西路的小巷內，老宅改造的餐廳以木質元素打造出溫馨氛圍，小巧簡約。有沒有看到門口的排隊人潮與「本餐期已售完」的字樣，生意超好的啊～

餐廳座位並不多，除了門口兩桌外，還有店內吧檯的四個座位，如果多人一起用餐會需要分開坐。

老棠酸辣粉的菜單如下，由於它們家的酸辣粉能客製口味，像是辣度、酸度、配料通通自己選，所以一碗酸辣粉填寫一張菜單，到店的時候記得先跟老闆索取菜單。

冰箱裡有麻辣串串，可以自己拿盤子夾取，一串13元。

冷泡茶，提供不同品種茶葉的冷泡茶，一瓶50元。我選了「蜜香貴妃茶」喝起來茶味溫潤香醇，且帶有蜜香不苦澀；「小葉紅茶」的茶香則是比較清幽，回甘爽口；兩種都蠻好喝的。

由於每碗都是客製口味，所以烹煮製作速度不快需稍候一下，不過因店內品項單純，所以也不至於等很久~我有大概看一下時間，從點完餐到餐點上桌大約需等10-15分鐘。

牛三寶酸辣粉，一碗150元。中辣/酸/蔥/榨菜/麻，中辣湯頭果然蠻有辣勁的，加酸加麻吃起來很過癮，裡頭少了酸辣粉常會出現的酸豆，但有榨菜增添口感也很讚。

粉條口感很好，軟Q帶彈，搭配湯頭蘇蘇蘇吃得很順口。

牛三寶的牛肉片大約有4、5片，吃起來有軟嫩有香氣。入味的牛肚與軟彈的牛筋也蠻好吃的。

餛飩高湯粉，一碗130元。我……我錯了！怎麼會先吃酸辣粉才吃高湯粉啊啊啊喝過酸辣夠味的酸辣粉之後，高湯粉的清甜湯頭顯得非~~常的清淡，我只喝了一口就默默推回去給VC。

餛飩內餡紮實，吃得到豬肉油脂甜味，還不賴，下次會想點紅油抄手吃看看。

麻辣燙串串，一串13元，五串65元。我選了牛肉、豬肉、豆腐、花椰、香菇。串串在麻辣燙之後還會灑上辣粉調味，還不錯喔，很適合愛重口味的我~不過牛肉豬肉的肉質有稍稍比較硬一點。

我喜歡老棠酸辣粉口味可以客製化的設計，想吃辣一點、酸一點都能調整非常夠味，這次選的中辣也是認真有辣勁對麻辣控來說蠻過癮滴！愛吃辣吃酸的人，有路過附近不妨可以來吃看看喔～

【消費資訊】

消費時間：2022年9月

老棠酸辣粉

電話：0909-239-464

地址：台中市北區梅亭街464號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-20:00

公休日：週一、週四

老棠酸辣粉 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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