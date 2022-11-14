露營野餐外帶首選！南投埔里「九合脆皮烤鴨」一鴨兩吃，加炒高麗菜、鴨米血超好吃

這次和VC帶小紅豆、小薏仁外帶「九合脆皮烤鴨埔里店」一鴨兩吃到埔里內埔飛場野餐，本來我還打算準備鍋碗瓢盆盛裝炒鴨骨與醬料的，忽然想到九合脆皮烤鴨無論片鴨、烤鴨骨、醬料、外帶都是盒裝，不用另外裝就可以直接開吃超方便，想找露營野餐美食的有推薦～

九合脆皮烤鴨應該是我在台中最常回購的外帶烤鴨了，一方面是九合脆皮烤鴨太平店離娘家很近，每次回去外帶一份加菜剛剛好；另一方面是……我真的愛炒鴨骨加炒高麗菜呀！炒骨的重口味香辣醬汁，在加炒高麗菜後多了青菜的甜味與爽口，更耐吃不容易膩，有這道就可以配好幾碗白飯。而且九合脆皮烤鴨定期舉辦「捐血送烤鴨」的愛心很也值得鼓勵～

【九合脆皮烤鴨 埔里店】

電話：04-9290-0322

地址：南投縣埔里鎮中山路二段9號

營業時間：中午10:30-13:00；下午15:30-19:00

公休日：週三

九合脆皮烤鴨 FB 粉絲頁

九合脆皮烤鴨埔里店位於埔里市區中山路二段，距離「埔里酒廠」、「18度C巧克力工房」、「臺灣地理中心碑」、「虎頭山」、「鳥居喫茶食堂」…等埔里景點開車都不到10分鐘，附近還有埔里人氣飲品「炎術」，可以順路一起買去露營野餐。

九合脆皮烤鴨的價目表如下，一鴨兩吃全隻630元、半隻350元；滷雞一隻500元。假日生意超級好，想吃可以先電話預訂再過來拿比較不用等。

除了烤鴨外，還有各種鴨滷味與開胃小菜。滷味價位在50-100元之間，開胃小菜一盒40元。

另外還有賣「麻辣鴨血」與這次吃到的「酸白菜烤鴨湯」等火鍋湯底，只要加熱丟青菜火鍋料就是豐盛的一餐，非常方便。

在等待取餐的過程，默默觀察起九合脆皮烤鴨的火烤製作流程，它們家是使用木炭，以高溫炭火燒烤出金亮酥香的烤鴨。

出爐後的烤鴨現點現切，師傅刀工了得，不一會兒就切出一盤厚薄適中的片鴨。

剩下的鴨架切塊後就可以準備下鍋大火快炒啦！可以依照客製需求加高麗菜、米血，或是加炒辣椒更夠味~

取到餐後前往內埔飛場野餐去~這次沒帶到野餐桌，我們直接地墊桌巾餐點擺好後就可以開吃啦。

一鴨兩吃，一隻630元。附贈手工餅皮、特調甜醬包、蔥白。無論是片鴨、炒鴨架，還是蔥白甜麵醬通通有盒裝，蓋子打開就可以吃很方便。

片鴨外皮烤到金黃油亮，光用看的就很有食慾鴨肉吃起來有彈性不乾柴，沾甜麵醬、加蔥白包餅皮後更好吃，連紅豆薏仁兩姐妹都非常捧場，小紅豆一口氣吃了3個還想要，是有沒有這麼愛吃啦！

餅皮的厚度我覺得蠻剛好的，不會薄到一撕就破、也不會過厚。只是餅皮一張是有2片的，要記得撕開嘿～

傳統烤鴨店甜麵醬都是袋裝、蔥白用橡皮筋包，想吃的時候還要找碗盤裝。九合以盒裝直接打開就能享用好適合旅遊時外帶吃啊～

這次炒鴨骨有加高麗菜與米血吃起來比較豐盛不單調，炒鴨骨小辣重口味，香氣十足非常下飯，而且加高麗菜的湯汁有著蔬菜淡淡甘甜，我蠻喜歡的～

炒骨加高麗菜，一份50元。高麗菜也是吸收了滿滿湯汁，脆甜入味，單吃配飯攏厚呷。

炒骨鴨米血，一份50元。鴨米血本身應該就已經燉滷入味，與鴨骨一起快炒後更多了香氣，口感紮實好吃耶！

酸白菜烤鴨湯，一包200元。買烤鴨加購價180元。每次到寒涼山上最想做事情之一就是喝一碗熱湯啦！它們家酸白菜烤鴨湯是冷凍包裝，外帶出門一路退冰，到達旅遊目的地剛好可以加熱煮火鍋～

以酸白菜與烤鴨架長時間燉煮入味的湯頭非常濃郁，烤鴨架的燻香精華都流入湯裡，喝得到酸白菜的酸香，好喝耶！而且因為味道相當濃厚，即使加高麗菜、火鍋料下去煮都不怕湯變淡反而剛剛好，沒有要加料又覺得太過濃郁的人可以再依喜好加水調整。

九合脆皮烤鴨埔里店與在台中吃到的一樣美味，品質不錯，盒裝外帶無論是露營野餐都很方便。而且本來就覺得九合脆皮烤鴨定期舉辦捐血送烤鴨活動很有愛心，看到羅時豐【DL.不務正YA】採訪報導才知道，埔里店的老闆還會和朋友去山上偏鄉小學義煮，真的非常有心，下次來南投露營旅遊、暨南大學野餐賞花，就到九合外帶烤鴨吃吧！（對了！我當天在等取餐的時候電話幾乎沒停過生意超級好，記得可以先電話訂才不會等太久喔～）

【相關資訊】

約訪體驗時間：2022年8月

九合脆皮烤鴨 埔里店

電話：04-9290-0322

地址：南投縣埔里鎮中山路二段9號

營業時間：中午10:30-13:00；下午15:30-19:00

公休日：週三

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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