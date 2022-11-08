台中唯一！室內滑板極限運動＋日式串燒「頑板Bar串燒町」，在滑板場吃美味串燒好Chill

是說上次在北屯中清路迪卡儂閒晃完，想說附近吃個簡單的餐點，就直接給他走過來。這家 Wanbon Bar 頑板 其實每次開車都會經過，因為就在中清路上，而且他的門派號碼超好記——1111號。本來不知道他的店名取自於哪裡，結果我們一走進去才知道，原來是一家串燒結合滑板活動的店家，而且是真的有場地讓你在室內溜滑板的那種哦！

店內座位不多，還好我們開門5點就到，也可以坐室外。

頑板Bar串燒町

地址：台中市北屯區中清路二段1111號

電話：04 2425 8488

營業時間：17:00～00:00（最後收客時間）

FB：https://www.facebook.com/Wanbon.Bar

店內環境

最特別的，就是後方這個室內滑板場地，沒有浮誇，那個藍色圓形的地方，是凹進去的！！沒有現場看，你絕對不知道它後面還有這樣的場地。

這裡有室外的座位，只是會比較熱。

要玩滑板就要寫切結書唷，自己的安全自己負責。

頑板的菜單，基本上手工現烤的串燒都不會太便宜，我們兩個吃了快1000，但基本上還可以接受。

有丼飯、湯、涼菜等當作主食，其他點一些串燒來吃這樣很OK。

和風洋蔥絲 50元

吃烤肉一定要來搭配一個稍微重口味的涼菜，這樣才夠味呀～

鰻魚丼飯 250元

基本上鰻魚本身就貴，不過烤的還不錯吃！外加泡菜還有荷包蛋。蔥花給的蠻多～

米飯很香粒粒分明，本來很怕鰻魚過鹹，結果整體搭配起來還OK。

蔥拌牛肋條 130元；茭白筍豬肉卷 130元；明太子雞肉串 120元

每個都是兩串，所以店家把我們的串燒都放在一起。

牛肉上面的蔥給的多，搭配邊緣稍微有焦香的牛肉，吃起來不會嚼口，軟嫩好下嚥。豬肉中間有茭白筍，脆口好吃。雞肉上面的明太子醬稍微鹹一點，雞肉好吃很香。

鹽烤大草蝦 200元

大草蝦本來就蠻大隻，和牛肉串燒來個比例圖。強生很貼心的擔任剝蝦動作，蝦頭內還有蝦膏，吸好吸滿才是王道～

節瓜 90元；鹽烤杏鮑菇 80元

節瓜好貴但別人烤好的一定吃起來啊～ 兩種都不會過份調味，當作吃了肉肉後的蔬菜中和一下。

目前還有自取外帶送小菜的活動，基本上當天沒有遇到滑板活動，不過看他們FB真的有朋友過去玩，是一間結合極限運動和日式串燒的難得小店，如有在北屯中清路附近，不妨試試哦！以上食記就給大家參考囉。

頑板Bar串燒町

地址：台中市北屯區中清路二段1111號

電話：04 2425 8488

營業時間：17:00～00:00（最後收客時間）

FB：https://www.facebook.com/Wanbon.Bar

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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