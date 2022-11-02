台中眷村白滷20元起！家傳三代秘方 「橄欖屋白滷」隱身大樹旁的低調小屋，道地外省口味一吃上癮

台中滷味推薦

傳承自姥姥的獨門配方，神好吃外省眷村冷盤滷味，只要銅板價20元起就能吃到！真空滷味拆開即食超方便，露營野餐過年團聚伴手禮必買。

橄欖屋白滷

位於梅川西路近健行路口，鄰近元保宮、科博館、中國醫，路邊停車很方便，店門口夾在兩棵大樹中間，斗大的白滷招牌十分醒目。

白滷是不加醬油的滷味，以多種中藥材和粗鹽滷製而成，滷好後必須放置冰箱保鮮，不像一般滷味攤大喇喇對外陳列，所以店面看起來有點神祕，我之前路過無數次都不敢進來，直到現在才發現是隱藏版珍饈。

橄欖屋白滷菜單價目表

最便宜只要20元起，白滷、麻辣滷味、眷村白涼麵、當歸豬腳、醬牛肉、滷牛肚、青花椒麻辣鍋底、麻辣鴨血、以及手工醬料等。

到店購買直接劃選菜單，店家再從冰箱取出真空包滷味；大量採買建議事先預訂，如果有冷凍宅配需求，可私訊橄欖屋粉絲專頁聯繫。

眷村白涼麵 60元

橄欖屋除了滷味之外，涼麵也是鼎鼎有名，我們買來當作午餐吃，有原味、蒜味、辣味三種選擇，上方鋪滿紅蘿蔔、小黃瓜和蛋絲，保有新鮮爽脆很加分。

自製涼麵醬給得很大包，散發濃郁芝麻醬香氣。菜絲切得大小適中，爽脆口感與清新風味，是好吃涼麵的關鍵配角！

原味涼麵清爽開胃帶點甜，如果點蒜味會加給一包蒜泥，辣味則是多了辣醬包。

麵體選用扁平白麵條，不是一般的黃油麵，更能吸附醬香，Q彈有嚼勁，整碗份量足夠能吃飽。

不同於一般滷味，可以用大量的辛香料和醬油來掩蓋食材的原味，白滷沒有添加其他調味料，最講究食材的新鮮度及處理食材的細膩度。

店家每天親自到早市採購，再經過仔細的清洗處理，每個品項都以小鍋獨立滷製，憑藉家傳三代的老經驗，精準掌握各種食物的滷製時間達到最完美的風味與口感。

採用乾淨衛生的真空包裝，保存冷藏5天，冷凍1個月，方便攜帶，而且不需要加熱，直接撕開倒出來就能吃！！很多人會帶去露營、野餐郊遊，或是在外租屋的學生和上班族，住的地方沒廚房不好開伙，冰箱裡都可以多囤幾包。

用包裝保存美味，貼心小切口好撕開，想吃什麼就拆什麼，份量好控制。

在家享用道地眷村滷味，真空包打開倒入盤，會發現份量挺多的。冷盤食用的口感是最棒的，如果是天冷想加熱，只要用熱水浸泡、溫一下即可。

白滷會附香油包、辣油包，撕開擺盤就是一道菜，宴客自用都可以輕鬆上菜，完全就是家庭主婦救星。

選用芝麻冷壓香油，可以酌量淋一些，提襯出白滷香氣。

以小鍋分別滷製的白滷味，食材味道能夠各具風味，不會像大鍋滷口味重疊混雜，這菜色一上桌，大家都稱讚懂吃！

這麼豐盛的滷味拼盤，前後準備不用十分鐘。特別適合過年過節團聚，好吃、健康、安心，老少咸宜！

豬耳朵 30元

從市場挑選溫體豬肉，食材清理徹底而費工，脆脆的軟骨搭上豬皮膠質，一吃就讓人豎起大拇指，整包只要30元，CP值很高。

雞胗 30元

滷到滲透入味，還能保持嫩度口感，而且沒有內臟腥味，馬上被我們列入回購清單。

豬頭肉 30元

眼見不一定為真，看起來感覺白白肥肥，其實口感是軟嫩彈牙的，油脂爽口化成香甜美味。

花生 30元

精挑細選大顆飽滿，味道滷得很香，脆度口感恰到好處，越吃越涮嘴。

小腸 30元

真空壓縮以為有點小包，倒出來才知道份量很有誠意，保留豬小腸本身的天然脂肪，是很好的油脂攝取，吃起來不肥膩，帶點脆度。

豆包 30元

堆疊出千層口感，豆香味十足，這盤被我秒殺清空。

豆干 30元

表面佈滿了孔洞，吸飽中藥滷汁精華。

鵪鶉蛋 20元

比常見加熱式滷味更健康，將中藥材的味道滷進去，又能吃到食材鮮度，小巧營養，蛋白脆彈、蛋黃綿嫩。

百頁 20元

軟Q有彈性，沾點辣油更銷魂。

海帶 20元

軟硬適中，滑嫩脆口，能吃到海帶本身的鮮味。

眷村白滷清爽不膩口，即使當作宵夜大吃，隔天也不會覺得很負擔。老闆還有私下分享老饕吃法，加點白醋更能提出香氣，有興趣的朋友可以試試。

麻辣米血糕 80元

橄欖屋唯一建議加熱的滷味，主要是糯米心冰過會變硬，包裝標有詳細加熱方式，可用熱水浸泡、微波或電鍋蒸煮。

以為橄欖屋是白滷專門，結果麻辣滷味也超強！米血徹底入味，又香又麻又辣，至少有中辣程度，讓我額頭和人中都冒汗，還是忍不住一塊接一塊。

麻辣豆乾丁 80元

使用大紅袍花椒等多種特選辛香料滷製，不靠外加醬汁提味，兼具麻和辣，又不會死鹹。

爆汁豆干就在這裡，咬下瞬間口中充滿了滷汁，辣你的口，不會辣你的胃，吃得超級過癮！我們後來回購和店家閒聊，才知道原來是老闆娘很會吃辣，難怪麻辣滷味做得這麼到位。

涼拌蓮藕片 80元

蔬菜類只能冷藏，不能冷凍，老闆娘親手做的私房菜，有別於常見的柚香風味。

酸甜清脆口感好開胃，當作低熱量的宵夜美食，取代罪惡洋芋片，搭配麻辣滷味和麻辣鍋，還能順便解膩解辣。

豬皮肉凍 120元

精緻費工的道地外省菜，將豬皮切碎熬煮，搭配豬里肌肉製作，稍微擺盤就是功夫年菜。

要吃時再從冰箱冷藏取出，建議冰涼食用最美味，可單吃或沾點特調醬料，豬皮肉凍冰涼Q彈，夾著肉香絲絲口感，是女生最愛的膠質補給。

醬牛肉 130元

選用牛腱心部位，加入老味噌和豆瓣滷製，搭著紅酒一起品嚐，我是不是很懂享受。

我最愛的半筋半肉，鮮嫩肉質鎖住飽滿肉汁，不會有粗纖維卡牙縫，滿溢出牛肉香氣。

白滷當歸豬腳 140元

注重食材挑選和滷製過程，必須新鮮、清潔得乾淨，豬腳挑到一根毛都沒有，以枸杞、當歸中藥材滷入味。

撲鼻而來的當歸中藥香，豬皮好彈、肉質鮮美，而且吃完肉之後，一定要記得吸骨髓，超香！

白滷牛肚 130元

鮮爽無腥味的蜂巢牛肚，脆嫩中帶點彈。

麻辣牛肚 140元

濃厚的麻辣風味，有刻意切得較細些，牙口不好也能輕鬆嚼。

倒上沁涼啤酒配球賽，人生一大樂事也。

想要低GI飲食控制，這是好吃又不用擔心的滷味，味道符合年輕人喜好。

麻辣鴨血(袋) 90元

整包約有12塊鴨血，手工熬製青花椒湯底，冷藏保存3-5天，請勿冷凍，避免破壞毛細孔。

將鴨血整包倒入鍋中，袋中辣油盡量擠出，開小火加熱煮滾，不須蓋鍋蓋，可以當作單人麻辣鍋湯底，配飯、配麵都可以。

真正會麻的麻辣鴨血！鴨血細緻滑嫩，青花椒的麻香在口中擴散，辣度恰到好處。

頂級青花椒麻辣鍋湯頭 160元

方便攜帶的鋁袋包裝，內容物有不織布青花椒包、自製辣油包及雲南魔鬼辣粉包。

掃入QR code連結影片教學，撕開鋁袋將不織布包丟入鍋中，加水1800c.c.煮滾轉小火熬5分鐘，放入油包熬煮20分鐘，辣粉包依個人辣度酌量加入，最後再放入食材。

可以煮成兩人份湯頭，放入蔬菜、肉片、火鍋料，湯頭底蘊富有層次感，又麻又辣，重口味卻不油膩。

來自貴州、雲南、四川花椒調製，帶著天然的果香味，不織布包在鍋中會越煮越香，請勿撈出來。

再加入麻辣鴨血，邪惡指數破表！

週末朋友聚餐，規定一人帶一道菜，橄欖屋白滷拆封就開吃，比炸雞桶還受歡迎。

最對味的下酒菜，價格親民、選擇豐富，我們在短短兩週內回購三次，就知道吃過有多滿意。

平價好吃的外省眷村美食，真空包裝乾淨衛生方便攜帶，夏天吃家傳三代白滷、涼麵，冬天大口嗑青花椒麻辣湯鴨血，一年四季都不能沒有橄欖屋！

橄欖屋白滷

地址：台中市北區梅川西路三段170號

電話：(04)2208-7165

營業時間：13:00-21:00(週一二公休)

粉絲團：facebook.com/olivehouse.CB/

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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