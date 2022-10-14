快訊

高雄水泥車墜3樓高路橋 司機無生命跡象、騎車路過母女遭砸傷

猶有民間鐵未銷：誰在北京抗議「習近平下台」？

隱藏住宅區人氣咖啡廳！台中北區「LightBeam」 必點獨家茶咖啡、手作甜點

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

鄰近台體大、力行國小，隱身在台中興進綠園道靜謐住宅社區中的【LightBeam】，自2017年創立至今，憑藉獨特的自烘焙手沖咖啡與家常手作甜點征服不少吃貨的味蕾，雖歷經一次搬遷卻仍人氣不減，不僅為附近居民享受愜意午後時光的好去處，更是不少人的心靈充電站。

清幽的環境以及簡約質感的裝潢，愜意的氛圍蔓延在店內每一角落。
清幽的環境以及簡約質感的裝潢，愜意的氛圍蔓延在店內每一角落。

於櫃檯方可購買由店家自行烘焙、調配的咖啡豆與掛耳包，每一品項包裝上均有清楚標示咖啡相關資訊。
於櫃檯方可購買由店家自行烘焙、調配的咖啡豆與掛耳包，每一品項包裝上均有清楚標示咖啡相關資訊。

原為美容美髮業出身的老闆，出自於對於咖啡及甜點的喜愛，自行摸索咖啡相關知識與技術並累積逾10年的經驗，一路不斷創新、研發，提供每一位到訪的顧客充滿驚喜感的美味。店內提供義式咖啡、手沖單品、無咖啡因飲品、特調飲品、手作甜點、家常鹹食等多種品項任君挑選，若初來乍到不知該從何選起的朋友，不妨就跟著下列【LightBeam】人氣品項指南來嚐鮮吧！

茶咖啡

這杯由老闆自行研發的「茶咖啡」，將店內帶有柑橘、葡萄柚、烤杏桃調性且尾韻如奶油般柔順的中淺焙「十月新沙洞」配搭法國綠茶，咖啡與茶的香氣相互交融，於嘴中可感受到明亮的水蜜桃香氣及獨家配方豆柑橘微酸微甜的調性，尾韻則淡淡湧現櫻花香與杏桃奶油感，無論香氣還是口感都擁有超豐富的層次，值得各位一再細品回味！

自家配方熱拿鐵

使用【LightBeam】調配的義式配方豆作為基底，配搭香醇柔順鮮奶所製作的熱拿鐵，入口時可品到略帶可可調性的烤榛果香氣，中段輕柔的酒香漸漸湧現，尾韻則為苦甜交織的巧克力香，圓潤的口感加上高層次香氣，相當推薦喜愛濃郁滋味的咖啡控們品嚐。

黑糖冰滴奶蓋

將八小時慢速製成的冰滴咖啡融入黑糖與鮮奶，讓整體香氣更為渾厚，並撲滿炙燒黑糖脆的奶蓋令口感更加豐富，甜而不膩又香氣四溢的滋味即使不愛喝咖啡的朋友都被其所征服。

黑糖OREO生乳酪

具有綿密口感與濃郁香氣的「黑糖OREO生乳酪」為店內每日不固定手作甜點之一，以帶有鹹味的餅乾碎片作為基底巧妙平衡整體甜度，鹹中帶甜的美妙滋味每一口都讓人深陷其中，若訪店當天剛好有販售此道甜點，各位朋友可別錯過這款誘人甜點。

由熱愛咖啡與甜點老闆所開創的【LightBeam】，每一時期訪店都有不同的驚喜可挖掘，愜意的用餐氛圍無論是在此享受下午時光，抑或是點上一份老闆精心製作的鹹食主餐，都可為疲憊的身心靈注入一股溫暖的療癒感受，相當值得各位吃貨收入口袋名單！

LightBeam Espresso Bar

店家地址：台中市北區興進路165號

店家電話：0961097324

營業時間：9:00～17:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Qh8W0Y


※不定期公休請參閱粉絲專頁公告

※最後供應時間為閉店前半小時

※每人低消為一杯飲品（商品及甜點不列入低消）


延伸閱讀>>鄰近科博館，台中老字號港式茶餐廳，港菜小點CP值高！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 甜點 拿鐵

延伸閱讀

果農雇用「新保全」認真看守果園背影超殺 下秒見這幕傻了網笑：薪水太少

最靠近天空的咖啡廳！韓國超Chill「咖啡廳 X 滑翔傘」，體驗滑翔傘飛行之餘，還能享受愜意氛圍感下午茶

台灣咖啡節盛大登場 聯名推蜂蜜咖啡乖乖、咖啡威士忌

100%阿拉比卡一定是比較好的咖啡嗎？專家解析如何喝咖啡才健康

相關新聞

隱藏住宅區人氣咖啡廳！台中北區「LightBeam」 必點獨家茶咖啡、手作甜點

悠閒的午後，走進一間咖啡廳、點上一杯咖啡或是一份餐點享受美好的時光，用暖心的滋味為疲憊的身心靈充電，而隱身在台中北區靜謐住宅社區的【LightBeam】，不僅為附近居民享受愜意氛圍的好去處，好評不斷的高質感咖啡與手作甜點也吸引不少人專程前來。

國際品茗與沖泡方式深度體驗　百年台茶品牌帶領調出黃金比例珍奶

源自南投以「遊遍名山，訪名茶」概念創立的百年製茶品牌「遊山茶訪」，秉持著追求極致的製茶工藝的精神，結合將台灣茶藝推廣至國際的作法，推出「手搖珍奶體驗課程」。

台中新潮飲料店「紅茶巴士」，20元就可以喝到古早味紅茶冰，大推豪華喝法冰淇淋紅茶

udn走跳美食／豬飛小姐 又有新的手搖飲品牌加入飲料店大戰場啦！豬飛最近發現台中地區開了幾間店面特別顯眼的紅白色搭配銀色的「紅茶巴士 BLACK TEA BUS」，以古早味紅茶冰為主打，最便宜的

正宗印度料理在台中！ 米其林必比登「淇里思印度餐廳」 軟Q烤餅沾濃郁咖哩 忍不住一口接一口

udn走跳美食／jason 在台灣已經有五間分店的正宗印度餐廳，大坑店是最大間，氣勢磅礡的建築物，室內印度風，甚至服務人員也是印度人，充滿香料的濃郁咖哩，沾上烤的軟Q的烤餅，真的會一口接一口

「南投茶博 X 巧克力咖啡節」10／8盛大登場！順遊南投6大人氣景點

南投【世界茶業博覽會】、【巧克力咖啡節】兩大盛事將於10/8～10/16在南投中興新村登場！屆時民眾不僅有一系列主題活動可參與，還能盡情沉浸在茶香、咖啡香與濃情巧克力的薰陶之中，同時活動主場週邊的6大人氣景點也可順道規劃，展開最精彩的南投一日遊之旅。

悠騎最美自行車道賞瀲灩湖光　品嚐創意潭鮮與原民料理

南投是台灣唯一不靠海的縣市，卻得天獨厚擁有最大的天然高山湖泊，舊稱水沙連的「日月潭」，日潭和月潭相互依偎的「雙潭秋月」更名列台灣八景之一。921大地震摧毀了美麗的水沙連，隨後成立的日月潭國家風景區管理處肩負重建任務，如今，日月潭有了新八景「水上自行車道、永結同心橋、向山行政暨遊客中心、大竹湖、水社壩、拉魯島和九族櫻花湖」，可以藉由水陸空多元玩法，探索日月潭之美。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。