隱藏住宅區人氣咖啡廳！台中北區「LightBeam」 必點獨家茶咖啡、手作甜點

鄰近台體大、力行國小，隱身在台中興進綠園道靜謐住宅社區中的 【LightBeam】 ，自2017年創立至今，憑藉獨特的自烘焙手沖咖啡與家常手作甜點征服不少吃貨的味蕾，雖歷經一次搬遷卻仍人氣不減，不僅為附近居民享受愜意午後時光的好去處，更是不少人的心靈充電站。

清幽的環境以及簡約質感的裝潢，愜意的氛圍蔓延在店內每一角落。

於櫃檯方可購買由店家自行烘焙、調配的咖啡豆與掛耳包，每一品項包裝上均有清楚標示咖啡相關資訊。

原為美容美髮業出身的老闆，出自於對於咖啡及甜點的喜愛，自行摸索咖啡相關知識與技術並累積逾10年的經驗，一路不斷創新、研發，提供每一位到訪的顧客充滿驚喜感的美味。店內提供 義式咖啡、手沖單品、無咖啡因飲品、特調飲品、手作甜點、家常鹹食 等多種品項任君挑選，若初來乍到不知該從何選起的朋友，不妨就跟著下列【LightBeam】人氣品項指南來嚐鮮吧！

茶咖啡

這杯由老闆自行研發的「茶咖啡」，將店內帶有柑橘、葡萄柚、烤杏桃調性且尾韻如奶油般柔順的中淺焙「十月新沙洞」配搭法國綠茶，咖啡與茶的香氣相互交融，於嘴中可感受到明亮的水蜜桃香氣及獨家配方豆柑橘微酸微甜的調性，尾韻則淡淡湧現櫻花香與杏桃奶油感，無論香氣還是口感都擁有超豐富的層次，值得各位一再細品回味！

自家配方熱拿鐵

使用【LightBeam】調配的義式配方豆作為基底，配搭香醇柔順鮮奶所製作的熱拿鐵，入口時可品到略帶可可調性的烤榛果香氣，中段輕柔的酒香漸漸湧現，尾韻則為苦甜交織的巧克力香，圓潤的口感加上高層次香氣，相當推薦喜愛濃郁滋味的咖啡控們品嚐。

黑糖冰滴奶蓋

將八小時慢速製成的冰滴咖啡融入黑糖與鮮奶，讓整體香氣更為渾厚，並撲滿炙燒黑糖脆的奶蓋令口感更加豐富，甜而不膩又香氣四溢的滋味即使不愛喝咖啡的朋友都被其所征服。

黑糖OREO生乳酪

具有綿密口感與濃郁香氣的「黑糖OREO生乳酪」為店內每日不固定手作甜點之一，以帶有鹹味的餅乾碎片作為基底巧妙平衡整體甜度，鹹中帶甜的美妙滋味每一口都讓人深陷其中，若訪店當天剛好有販售此道甜點，各位朋友可別錯過這款誘人甜點。

由熱愛咖啡與甜點老闆所開創的【LightBeam】，每一時期訪店都有不同的驚喜可挖掘，愜意的用餐氛圍無論是在此享受下午時光，抑或是點上一份老闆精心製作的鹹食主餐，都可為疲憊的身心靈注入一股溫暖的療癒感受，相當值得各位吃貨收入口袋名單！

LightBeam Espresso Bar

店家地址：台中市北區興進路165號

店家電話：0961097324

營業時間：9:00～17:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3Qh8W0Y





※不定期公休請參閱粉絲專頁公告

※最後供應時間為閉店前半小時

※每人低消為一杯飲品（商品及甜點不列入低消）





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