隱藏版美食！台中太原車站附近「燒不燒餅」14款手作創意燒餅，有鹹有甜幸福滿點
隱身在台中太原車站靜謐住宅社區中的【燒不燒餅】，將要顛覆你對傳統燒餅的既定印象！不同於普遍夾著油條、蔥花蛋的中式燒餅，店內高達14款有鹹、有甜的創新風味燒餅，從台式、日式、港式到泰式應有盡有，每日現擀、現作的暖心味美絕對可滿足你的口腹之欲！
從電子科系出身的老闆，在打工的過程中接觸到餐飲業，便對料理燃起興趣，從大家小戶都十分熟悉的傳統美味「燒餅」作為出發點，用心改良並研發鹹、甜多款口味，成為帶給各位滿滿懷舊、幸福好滋味的創意美食。每份餐點除了堅持當日現作、現擀麵糰之外，內餡所需使用的食材也皆為老闆當日親自至市場所購買，每一個環節都毫不馬虎，要讓各位吃貨都可品嚐到最高品質的美味。
招牌生菜蝦鬆
初來乍到不知道該從何下手？這款老闆強力推薦的招牌蝦鬆將會是你入坑的首選！滿滿的配料可吃到鮮蝦Q彈的口感，搭配生菜、爽脆的油條，讓人越吃越涮嘴、一試便成主顧。
打拋豬肉
鹹香四溢的泰式打拋豬肉，經由老闆改良微調後更加貼近國人的口味。入口的酸與辣隨著每次咀嚼可感受到九層塔的香氣在嘴中蔓延，而尾韻逐漸湧現的辣感更是讓人一口接著一口停不下來！喜愛重口味的朋友先嚐鮮這款就對了。
醬燒牛五花
與店家秘製醬料一同在鐵板上拌炒的牛五花，不僅吸附飽滿醬汁，肉汁也因為高溫而被完美鎖入，讓人每一口都可吃到甜、鹹交織的幸福美味，配搭大量生菜一同享用整體風味更為清爽。
無論是作為療癒下午茶，抑或是飽餐一頓的輕食小點都十分合適的創意燒餅，各位吃貨除了親自駕車前來享用之外，消費滿500元且位於3公里內（超過3公里消費需滿1000元），店家也有提供免運外送服務唷！
燒不燒餅
店家地址：台中市北屯區三光二街111號
店家電話：0987585232
營業時間：07:00～11:30；14:30～17:30
※不定期公休請參閱粉絲專頁公告
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