隱藏版美食！台中太原車站附近「燒不燒餅」14款手作創意燒餅，有鹹有甜幸福滿點

隱身在台中太原車站靜謐住宅社區中的 【燒不燒餅】 ，將要顛覆你對傳統燒餅的既定印象！不同於普遍夾著油條、蔥花蛋的中式燒餅，店內高達14款有鹹、有甜的創新風味燒餅，從台式、日式、港式到泰式應有盡有，每日現擀、現作的暖心味美絕對可滿足你的口腹之欲！

▲充滿文青氣息的店鋪，僅提供外帶服務且餐點均為現點現做，若不想久候請提前至少一小時訂購。

▲習慣搭配飲品享用美食的夥伴，店內也有提供日月潭紅茶、高山冷泡茶、招牌奶茶等飲品任君選擇，凡點選任一口味燒餅則只需20元即可加購任一飲品。

▲店內另有販售濾掛咖啡，各位咖啡控如需大量訂購可提前向老闆預定。

從電子科系出身的老闆，在打工的過程中接觸到餐飲業，便對料理燃起興趣，從大家小戶都十分熟悉的傳統美味「燒餅」作為出發點，用心改良並研發鹹、甜多款口味，成為帶給各位滿滿懷舊、幸福好滋味的創意美食。每份餐點除了 堅持當日現作、現擀麵糰 之外，內餡所需使用的食材也皆為老闆當日親自至市場所購買，每一個環節都毫不馬虎，要讓各位吃貨都可品嚐到最高品質的美味。

招牌生菜蝦鬆

初來乍到不知道該從何下手？這款老闆強力推薦的招牌蝦鬆將會是你入坑的首選！滿滿的配料可吃到鮮蝦Q彈的口感，搭配生菜、爽脆的油條，讓人越吃越涮嘴、一試便成主顧。

打拋豬肉

鹹香四溢的泰式打拋豬肉，經由老闆改良微調後更加貼近國人的口味。入口的酸與辣隨著每次咀嚼可感受到九層塔的香氣在嘴中蔓延，而尾韻逐漸湧現的辣感更是讓人一口接著一口停不下來！喜愛重口味的朋友先嚐鮮這款就對了。

▲辣度可依照個人喜好調整，請於點餐時事先向老闆告知。

醬燒牛五花

與店家秘製醬料一同在鐵板上拌炒的牛五花，不僅吸附飽滿醬汁，肉汁也因為高溫而被完美鎖入，讓人每一口都可吃到甜、鹹交織的幸福美味，配搭大量生菜一同享用整體風味更為清爽。

無論是作為療癒下午茶，抑或是飽餐一頓的輕食小點都十分合適的創意燒餅，各位吃貨除了親自駕車前來享用之外，消費滿500元且位於3公里內（超過3公里消費需滿1000元），店家也有提供免運外送服務唷！

燒不燒餅

店家地址：台中市北屯區三光二街111號

店家電話：0987585232

營業時間：07:00～11:30；14:30～17:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3fzaO8L

※不定期公休請參閱粉絲專頁公告





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