台中新潮飲料店「紅茶巴士」，20元就可以喝到古早味紅茶冰，大推豪華喝法冰淇淋紅茶

又有新的手搖飲品牌加入飲料店大戰場啦！豬飛最近發現台中地區開了幾間店面特別顯眼的紅白色搭配銀色的「紅茶巴士 BLACK TEA BUS」，以古早味紅茶冰為主打，最便宜的招牌巴士紅茶用銅板價20元就可以喝到。印象中小時候的古早味紅茶冰都是攤車販售，現在搖身一變走時尚路線，前衛簡潔風格，以紅茶冰為基本飲品，研發出不同新風味手搖飲，不只好喝更好拍，走在路上都被顏色鮮明的外觀給深深吸引，有顏值更有內涵，搭配了復古紅茶調製出多樣化選擇，鄉親們，趕緊來去嚐鮮。

紅茶巴士 店面外觀

「紅茶巴士 BLACK TEA BUS」以搭乘巴士到每一站的概念，打造夢想中的旅程，每一間店都有它的站名，像是這家台中市五權西店就是「台中站」，身為台中人的我實在太有共鳴啦！五權西店的位置在知名老店南屯豬腳麵線右邊，整排店面最亮眼就是紅茶巴士了，明亮又吸睛的外觀讓每個經過的人都忍不住多看幾眼。

【新式紅茶冰｜杯杯新潮】牆面上的slogan很清楚的寫明，這裡賣的就是復古紅茶冰，還研發出多款不同風貌的紅茶飲品。

店面從裡到外維持得乾淨整潔，這個真的很重要！讓來的客人感到安心。飲料的製作每一杯都是固定SOP，保證配料都給到足夠不偷工減料。

紅茶巴士 菜單

紅茶巴士的飲料選擇在眾多飲料品牌裡面是走簡潔路線，一目瞭然，就算第一次來也可以馬上選到自己想要的飲品。以台灣茶農種植的紅茶為基底，研發出5個系列，有原萃茶、香那堤、厚奶茶、冰淇淋、鮮果粒，共18支商品。價格20到55元不等，尺寸固定700ML，沒有大小杯的分別。在這個天天都需要來杯手搖飲的世代，這樣的銅板價實在很佛心。杯子是紅白色的紙杯，設計簡潔亮眼，能把紅茶冰做到這樣的風格也是花費不少心思。來看看我今天點了哪些飲料？第一次來的話直接點主力推薦區的飲品就對啦，真的是完全不踩雷。

吧台是圓滑的線條設計，像是舊巴士的外觀，紅色框配上銀色底版，瞬間充滿科技感。右手邊是拍照區，每一家紅茶巴士的字樣都不同，這家是「台中站」。三張亮紅色公車椅成了最有趣的點綴。

冰淇淋復刻紅茶 NT$50

有多久沒有喝「冰淇淋＋紅茶」的組合了？這可是豬飛小時候最奢華的飲料了。最愛的香草冰淇淋搭復古紅茶的「冰淇淋復刻紅茶」，毫不手軟的給上兩大球冰淇淋。有的人喜歡挖著冰淇淋邊喝紅茶，豬飛比較喜歡等冰淇淋融化後跟紅茶均勻混合，喝起來透沁涼，嘴裡又充滿奶香味。超濃郁的冰淇淋紅茶滋味甜而不膩，不小心就會愛上！

豪華巴士奶茶 NT$55（珍珠/蒟蒻/寒天/椰果，任選三種料）

喜歡咀嚼系的話豬飛超推薦這款！裡面加了珍珠、椰果、蒟蒻，光是用料就幾乎佔了半杯之多，奶茶是濃郁型的，口感超豐富又滿足！奶香與茶香的黃金比例，喝起來非常順口，推薦奶茶控必點，這個好適合上班來一杯，Monday blue通通out。

（左）旺來果粒茶 NT$45 \（右）招牌巴士紅茶 NT$20

旺來果粒茶：選用台灣在地盛產的新鮮鳳梨熬煮成古早味鳳梨醬，加入紅茶就成了復古鳳梨果茶，喝起來帶有鮮明的水果酸甜，散發柔淡的鳳梨清香，在這炎熱的天氣來一杯，特別消暑。

招牌巴士紅茶：既然叫做紅茶巴士，招牌的紅茶冰當然要點起來！不愛喝太甜的話建議微糖就好。這裡的紅茶喝起來就是印象中古早味的決明子紅茶味道，淡淡的微甜茶香，喝起來解渴，茶也不會有苦澀感，重點是這麼一杯才20元，實在是太佛心了。

「紅茶巴士 BLACK TEA BUS」的飲品有讓人驚艷的感覺，雖然是銅板價，口味上卻不馬虎，光是古早味紅茶的滋味搭配各種風味調飲，也變化出多款讓人喜愛的味道。最近上班很喜歡跟同事點起來，搭著下午茶點心是上班時間的小小幸福。現在台中地區開了不少家分店，在這個手搖飲市場又多了一個很推薦的新選擇。

紅茶巴士 Black Tea Bus – 台中五權西站

地址：台中市南屯區五權西路二段700號

訂購專線：0903848688

營業時間：11:00–20:00

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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