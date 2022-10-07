正宗印度料理在台中！ 米其林必比登「淇里思印度餐廳」 軟Q烤餅沾濃郁咖哩 忍不住一口接一口

在台灣已經有五間分店的正宗印度餐廳，大坑店是最大間，氣勢磅礡的建築物，室內印度風，甚至服務人員也是印度人，充滿香料的濃郁咖哩，沾上烤的軟Q的烤餅，真的會一口接一口。

淇里思印度餐廳(大坑店)

氣勢磅礡印度餐廳

餐廳外觀就好像一艘潛水艇般，兩旁都掛起燈泡，晚上看頓時滿壯觀的，同時也是五間分店中最大的分店。

2020、2021年獲得米其林必比登推薦餐廳

座位區

淇里思大坑店有兩層樓與戶外座位區，可以依照人數或需求選擇，室內的用餐空間滿滿的印度風，一旁甚至還有販賣印度週邊商品，就連用餐的餐桌椅造型都是特別挑選過。

餐廳備有沙池

因應大坑地區是比較偏向假日，家人帶著小朋友出門踏青，所以做了沙池可以讓小朋友盡情的玩樂。

淇里斯餐廳菜單

菜單有依照人數設計多人套餐，也有單點區，另外有些餐點是可以做成不辣的，算是滿貼心的，讓我們不敢吃辣的人，可以吃得很安心。

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如果你是第一次來，不知道點什麼，那就是點雙人套餐最快。

【雙人套餐：1100元】

【香料炒蔬菜】

這道菜炒得很棒，用許多蔬菜，花椰菜、洋蔥、甜椒、菇類⋯⋯等等，與香料一起拌炒，剛炒出來熱騰騰的，滿入味好吃。

【綜合炭烤】

炭烤雞肉塊有兩種口味可以選擇，小孩才做選擇，當然就是選綜合的，兩種口味都可以吃得到。香料塔都雞肉塊是比較紅通通的外觀，已經把香料醃入味的結果，但口味上沒有比外觀那麼強烈，也因為比較收乾，所以肉質偏有點柴。

另外有裹上奶酪的炭烤雞肉塊，因為有白醬的關係，所以吃起來很滑順，肉質就變得比較嫩ㄧ些。

【白醬綜合海鮮咖哩】

第一次吃到白醬的咖哩，是因為把原本香料咖哩加入奶油白醬，口味上會變得比較香甜濃郁，很順口，口味一樣強烈，不管是淋在飯上或者是沾著烤餅吃都很適合，至於海鮮大概有鮮蝦、小章魚和花枝等等。

【原味烤餅】【白飯】

烤餅有非常多的口味可以選擇，其實原味搭上咖哩就很棒了，烤的熱呼呼的烤餅，軟Q的口感，咬久了會散發出甜味，沾上咖哩簡直絕配，白飯的部分是使用長米。

【香料番茄湯】

紅通通的番茄湯，口味上可以嚐到番茄本身的果酸，以口感來講會偏比較酸一點。

【印式南瓜湯】

南瓜湯可以吃到顆粒，口感比較不像一般認知南瓜湯的綿密，就是偏比較稀一點，不過還是滿好喝的。

【印度拉茶（單點）】

充滿香料及薑黃味道的拉茶，這才是正宗拉茶，而且還使用特殊容器裝杯子，這好像就在印度路邊攤，用來裝杯子以防燙手。

最近對印度風味的咖哩喜歡程度越來越高，比起台式或日式咖哩，多了強烈濃郁的香料味道，搭配細長的米粒，粒粒分明，淋上咖哩醬會讓你一口接一口，大家來大坑爬山旅遊，滿建議家人聚餐的好地方，推薦給大家。

淇里思印度餐廳（大坑店）

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營業時間：週一~週五 11:00~14:30,17:30~21:00／週六~週日 11:00~15:30,17:00~21:30

地址：台中市北屯區松竹路一段2號

電話：04-22398739

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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