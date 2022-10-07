快訊

高端報廢1/3不稀奇？王必勝：日本買1億劑AZ「只打10萬剩下送人或不打」

雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

疫情仍處高原期單日恐破6.4萬例？王必勝：不排除

正宗印度料理在台中！ 米其林必比登「淇里思印度餐廳」 軟Q烤餅沾濃郁咖哩 忍不住一口接一口

Jason's Life／ 文、圖／jason

udn走跳美食／jason

在台灣已經有五間分店的正宗印度餐廳，大坑店是最大間，氣勢磅礡的建築物，室內印度風，甚至服務人員也是印度人，充滿香料的濃郁咖哩，沾上烤的軟Q的烤餅，真的會一口接一口。

淇里思印度餐廳(大坑店)

氣勢磅礡印度餐廳

餐廳外觀就好像一艘潛水艇般，兩旁都掛起燈泡，晚上看頓時滿壯觀的，同時也是五間分店中最大的分店。

2020、2021年獲得米其林必比登推薦餐廳

座位區

淇里思大坑店有兩層樓與戶外座位區，可以依照人數或需求選擇，室內的用餐空間滿滿的印度風，一旁甚至還有販賣印度週邊商品，就連用餐的餐桌椅造型都是特別挑選過。

餐廳備有沙池

因應大坑地區是比較偏向假日，家人帶著小朋友出門踏青，所以做了沙池可以讓小朋友盡情的玩樂。

淇里斯餐廳菜單

菜單有依照人數設計多人套餐，也有單點區，另外有些餐點是可以做成不辣的，算是滿貼心的，讓我們不敢吃辣的人，可以吃得很安心。

線上菜單請按我

如果你是第一次來，不知道點什麼，那就是點雙人套餐最快。

【雙人套餐：1100元】

【香料炒蔬菜】

這道菜炒得很棒，用許多蔬菜，花椰菜、洋蔥、甜椒、菇類⋯⋯等等，與香料一起拌炒，剛炒出來熱騰騰的，滿入味好吃。

【綜合炭烤】

烤雞肉塊有兩種口味可以選擇，小孩才做選擇，當然就是選綜合的，兩種口味都可以吃得到。香料塔都雞肉塊是比較紅通通的外觀，已經把香料醃入味的結果，但口味上沒有比外觀那麼強烈，也因為比較收乾，所以肉質偏有點柴。

另外有裹上奶酪的炭烤雞肉塊，因為有白醬的關係，所以吃起來很滑順，肉質就變得比較嫩ㄧ些。

【白醬綜合海鮮咖哩】

第一次吃到白醬的咖哩，是因為把原本香料咖哩加入奶油白醬，口味上會變得比較香甜濃郁，很順口，口味一樣強烈，不管是淋在飯上或者是沾著烤餅吃都很適合，至於海鮮大概有鮮蝦、小章魚和花枝等等。

【原味烤餅】【白飯】

烤餅有非常多的口味可以選擇，其實原味搭上咖哩就很棒了，烤的熱呼呼的烤餅，軟Q的口感，咬久了會散發出甜味，沾上咖哩簡直絕配，白飯的部分是使用長米。

【香料番茄湯】

紅通通的番茄湯，口味上可以嚐到番茄本身的果酸，以口感來講會偏比較酸一點。

【印式南瓜湯】

南瓜湯可以吃到顆粒，口感比較不像一般認知南瓜湯的綿密，就是偏比較稀一點，不過還是滿好喝的。

【印度拉茶（單點）】

充滿香料及薑黃味道的拉茶，這才是正宗拉茶，而且還使用特殊容器裝杯子，這好像就在印度路邊攤，用來裝杯子以防燙手。

最近對印度風味的咖哩喜歡程度越來越高，比起台式或日式咖哩，多了強烈濃郁的香料味道，搭配細長的米粒，粒粒分明，淋上咖哩醬會讓你一口接一口，大家來大坑爬山旅遊，滿建議家人聚餐的好地方，推薦給大家。

淇里思印度餐廳（大坑店）

線上訂位請按我

營業時間：週一~週五 11:00~14:30,17:30~21:00／週六~週日 11:00~15:30,17:00~21:30

地址：台中市北屯區松竹路一段2號

電話：04-22398739

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

印度 咖哩 烤雞 海鮮 米其林 台中美食

相關新聞

正宗印度料理在台中！ 米其林必比登「淇里思印度餐廳」 軟Q烤餅沾濃郁咖哩 忍不住一口接一口

udn走跳美食／jason 在台灣已經有五間分店的正宗印度餐廳，大坑店是最大間，氣勢磅礡的建築物，室內印度風，甚至服務人員也是印度人，充滿香料的濃郁咖哩，沾上烤的軟Q的烤餅，真的會一口接一口

「南投茶博 X 巧克力咖啡節」10／8盛大登場！順遊南投6大人氣景點

南投【世界茶業博覽會】、【巧克力咖啡節】兩大盛事將於10/8～10/16在南投中興新村登場！屆時民眾不僅有一系列主題活動可參與，還能盡情沉浸在茶香、咖啡香與濃情巧克力的薰陶之中，同時活動主場週邊的6大人氣景點也可順道規劃，展開最精彩的南投一日遊之旅。

悠騎最美自行車道賞瀲灩湖光　品嚐創意潭鮮與原民料理

南投是台灣唯一不靠海的縣市，卻得天獨厚擁有最大的天然高山湖泊，舊稱水沙連的「日月潭」，日潭和月潭相互依偎的「雙潭秋月」更名列台灣八景之一。921大地震摧毀了美麗的水沙連，隨後成立的日月潭國家風景區管理處肩負重建任務，如今，日月潭有了新八景「水上自行車道、永結同心橋、向山行政暨遊客中心、大竹湖、水社壩、拉魯島和九族櫻花湖」，可以藉由水陸空多元玩法，探索日月潭之美。

台中網美系「明洞海苔飯捲」旗艦店，美味殺底片，朝聖1000%庫柏力克熊牆

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 公益路美食推薦~台南12年人氣名店明洞海苔飯捲到台中公益路開旗艦店了！花草牆再加上好多隻1000%、400%的 be@rbrick 庫柏力克熊牆，質感的裝潢絕對

沒有最狂只有更狂！台中「19House炙燒牛排」全台最大7公斤牛排、烤乳豬，自助吧還能自煮台南擔仔麵

udn走跳美食／ShengYao 台中又新出現了一家"牛排+超狂自助吧"模式的牛排館了，本以為這類型的牛排館已經黔驢技窮，沒什麼新意了，沒想到這家由台南開上來"19house炙燒牛排"卻硬生

老饕大讚！台中超值「大祥海鮮燒鵝餐廳」，拿手活蟹料理、招牌燒鵝、螃蟹砂鍋粥，免服務費也好停車

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中燒鵝餐廳推薦!秋天吃螃蟹的季節到了，老饕們口耳相傳台中超好吃螃蟹料理推這家~大祥海鮮燒鵝餐廳。現撈鮮活螃蟹料理，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。