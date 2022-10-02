台中網美系「明洞海苔飯捲」旗艦店，美味殺底片，朝聖1000%庫柏力克熊牆

公益路美食推薦~台南12年人氣名店明洞海苔飯捲到台中公益路開旗艦店了！花草牆再加上好多隻1000%、400%的 be@rbrick 庫柏力克熊牆，質感的裝潢絕對是網美必拍新景點!選用進口的韓國海苔包捲新鮮食材，拿在手上跟網美空間拍照就是很時尚!光是飯捲就有20種口味，還有麵食燴飯粥品炸物，銅板價位就能吃飽喝足，內用座位不多，早點去才不會久等喔～

明洞海苔飯捲台中旗艦店地點

明洞海苔飯捲目前在台中有一中店、逢甲店、公益店3家分店，這家台中旗艦店是最新開幕，位在公益路靠近精誠路口，就在老四川對面，地點很好找。

明洞海苔飯捲台中旗艦店環境

最新開幕明洞海苔飯捲台中旗艦店裝潢很時尚，清新有質感非常漂亮，從大門口就很好拍。

有內用座位區以及外帶區，點餐窗口有白色水管搭配綠色植栽，充滿設計感！

店內空間雖然不大，但是整個很吸睛！超多隻1000%、400% be@rbrick 庫柏力克熊組成的網美熊牆，一定要來朝聖啊～

1000% 庫柏力克熊經典款每一隻都好迷人，一般人大多收集100%或是迷你版，這裡一次出現6隻1000%真是太棒了!有在收集庫柏力克熊的朋友快來～

除了1000%庫柏力克熊6隻經典款之外，上頭還有10隻400%不同款庫柏力克熊，我的天啊~光是來看這些熊牆就讓人喜歡。

坐下來用餐，經典版網美熊牆就在面前，吃海苔飯捲特別享受～

明洞海苔飯捲的每一家分店都看得到老闆的收藏品，這一家台中旗艦店特別多。除了 be@rbrick 庫柏力克熊之外，這裡還有樂高LEGO 42110 陸虎越野車，樂高迷一定要來看看。

櫃檯後方還有野菜動物妖精、水晶米奇、Mighty Jaxx 小木偶STS限定款，這些都是限量收藏經典款，來這裡吃海苔飯捲還能近距離欣賞這些限量版收藏，真的是大加分！！！

be@rbrick 庫柏力克熊已經很迷人了，這裡的花草牆也超美，隨便拍都是網美照！

來自台南超人氣明洞海苔飯捲，特別選用進口的韓國海苔，牆面有介紹海苔健康奇效，老實說我還真不知道吃海苔的優點這麼多，以後要多吃。

明洞海苔飯捲台中旗艦店菜單

明洞海苔飯捲菜單上餐點種類很多，光是海苔飯捲就有20種口味，葷食素食通通有。另外還有燴飯、炸物點心、鍋燒麵、粥品，除了蒲燒鰻魚飯捲其餘幾乎都是銅板價，免服務費，可內用可外帶也有跟外送平台配合。

在點餐單上劃記勾選，再到點餐區買單即可。餐點都是現點現做，等候的時間正好可以拍拍照。

明洞海苔飯捲推薦餐點

每一份飯捲用料不少，怕吃不夠還可以加價10元~15元選擇加料或者加大。

做好的飯捲不分內用外帶都是一樣包裝，韓國海苔有特別用透明膜隔開保持鮮脆度。

飯捲吃法都有附說明書：

輕輕用[抖抽]方式拉出內膜，再平放輕輕抽取海苔，整個飯卷就會一起往上，大口咬就能吃到酥脆海苔以及Q彈飯捲的美味。

為了拍照給大家看，我們特別請店員幫忙斜剪切口，把食材用料擺出來一些，這樣才能看出有哪些內容物。

招牌辣味 65元

店家自己炒的辣菜脯加上雞肉以及豆芽菜，整個滋味鹹香辣，搭配QQ米飯吃起來很過癮耶~愛吃辣的朋友很推薦試試。

明洞海苔飯捲真的很好拍，在植栽牆前拍照看起來就是美美的。

金鑽炸蝦 90元

這款飯捲包的是台南安平知名店家的金鑽炸蝦捲，在台中也能吃得到大加分！蝦捲炸到香酥脆，再加上鳳梨片、巧克力豆，有點像鳳梨蝦球的感覺～這一道炸蝦沙拉甜甜的滋味很好吃，尤其是安平蝦捲我們好喜歡，推薦必點。

龍蝦沙拉 80元

龍蝦沙拉海苔飯捲是明洞飯捲的人氣招牌，吃的到好多龍蝦沙拉，鮮香甜的滋味搭配玉米以及新鮮生菜，整個很清爽。

醬燒牛肉 75元 加泡菜 15元

店家自己炒的醬燒牛肉口感軟嫩，原本醬燒牛肉鹹甜的滋味就不錯，搭配韓式泡菜多了酸辣滋味整個美味度提升很多，好好吃喔~牛肉加泡菜真的是絕配！

素食一共有四款，我們點其中兩款 黃金豆皮捲 65元、泰泰素蕾夢 80元

黃金豆皮捲有大片豆皮，加上素鬆、玉米、生菜，整個甜甜的滋味很爽口。

泰泰素雷夢飯捲包了玉米、黑木耳，還有檸檬素肉，吃起來酸酸甜甜也很正點，我個人覺得比豆皮飯捲好吃一些。

飲料 古早味紅茶25元 冬瓜茶25元

這裡的飲料價位不貴，喝起來順口不會甜膩，搭配海苔飯捲剛剛好。

除了招牌海苔飯捲之外，也有麵食、炸物以及燴飯、粥品，吃飽吃巧都沒問題。

鍋燒意麵 70元

台南意麵吃起來有點Q度，還有加了丸子、魚板、水波蛋，沙茶風味吃起來還不錯。

甘梅薯條 45元

現點現炸口感香酥，灑上大量的甘梅粉，甜甜的滋味越吃越涮嘴。

紅燒牛肉燴飯 105元

新開幕燴飯系列免費升級加荷包蛋

燴飯的牛肉份量比想像中來得多，牛肉軟嫩又多汁，鹹鹹甜甜的醬汁搭配白飯蠻好吃的。

糖醋雞丁燴飯 100元

新開幕燴飯系列免費升級加荷包蛋

糖醋雞丁的肉量也不少，酸酸甜甜的滋味特別開胃。我喜歡雞丁軟嫩的口感，還有洋蔥紅蘿蔔香甜滋味，糖醋酸甜醬汁淋白飯越吃越涮嘴，很快就把一盤吃光光。

明洞海苔飯捲整體心得

明洞海苔飯捲口味真的很多，我們今天點了6款海苔飯捲都好吃，我個人最愛炸蝦沙拉、龍蝦沙拉、還有醬燒牛肉加泡菜，搭配香酥的韓國海苔好好吃!銅板價就能吃到，比超商買的三角飯糰超值多了。這家台中旗艦店裝潢也很加分，一整面1000%、400%庫柏力克熊牆，每一隻都很經典我們好喜歡~~愛吃海苔飯捲的朋友，很推薦內用近距離欣賞各種經典款收藏品非常超值。

明洞海苔飯捲台中旗艦店

粉絲團：明洞海苔飯捲명동김밥台中旗艦店

地址：台中市西區公益路240號

電話：(04)2320 8999

營業時間：10:00~20:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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