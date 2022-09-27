老饕大讚！台中超值「大祥海鮮燒鵝餐廳」，拿手活蟹料理、招牌燒鵝、螃蟹砂鍋粥，免服務費也好停車

台中燒鵝餐廳推薦!秋天吃螃蟹的季節到了，老饕們口耳相傳台中超好吃螃蟹料理推這家~大祥海鮮燒鵝餐廳。現撈鮮活螃蟹料理，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝跟螃蟹砂鍋粥，一整桌海味鮮度爆表！愛吃螃蟹的朋友，記得先預定。

大祥海鮮燒鵝餐廳位置

大祥海鮮餐廳位在漢口路靠近台灣大道附近，就在漢口國中斜對面地點很好找。在漢口路與台灣大道路口就有收費停車場，開車的朋友停好車走過來只要5分鐘，旁邊也有公車站牌交通很便利。

大祥燒鵝餐廳環境

一進門右手邊就是海鮮櫃，水產都是新鮮現撈，在大祥一年四季都能吃到螃蟹、龍蝦。尤其是老饕大推的螃蟹粥，都是活海鮮新鮮現做，吃過都說讚。現在大祥螃蟹季已經開跑，品嚐肥美的大沙公、沙母、紅蟳正是時候，阿祥師回饋老客戶都會有優惠價，今年也不例外。

用餐區以圓桌為主，開放空間共有5桌。另外有多間獨立包廂，活動屏風打通最多可容納40人團體聚餐。指定包廂不必加價，也沒有低消的限制，真的是很有人情味的平價餐廳，很多客人吃到後來都變朋友。

大祥海鮮燒鵝餐廳菜單

大祥燒鵝海鮮菜色非常多樣要吃巧吃飽都OK，單點的價位大多在150元-300元，小家庭單點個幾樣菜，平均一個人約300就能吃飽喝足。也有合菜桌宴6000、8000、10000的菜色相當澎湃，都是拿手私房料理，一桌6000元免服務費相當超值。

大祥餐廳螃蟹季推薦餐點

螃蟹季沙公沙母都是一斤以上，大沙公一隻1600元、大沙母一隻1800元。阿祥師手藝厲害，螃蟹都可以選多種料理方式，除了清蒸、蒜香，還有馬來西亞黑胡椒奶油風味、麻辣風味、香港避風塘風味、桂花風味…各種口味通通可以客製化料理，可內用也可外帶。今天我們點了3隻螃蟹，這一隻是原味清蒸大沙母 1800元

老饕們都知道沙公吃肉沙母吃膏，秋天正是吃螃蟹的季節，肉質肥美細緻，蟹膏也不少耶。

我們每年大祥螃蟹季都會來報到，每次吃到的沙母都是滿滿蟹膏超過癮啊~

大祥螃蟹季的沙母不只蟹膏香Q好吃，蟹肉也很軟嫩甘甜，超好吃的~每一口都大滿足!愛吃螃蟹的老饕們，趕快預約!!

蒜香粉絲大沙公 1600元

新鮮現撈的活體沙公肉質好肥美，口感細緻Q彈紮實，整個香甜海味十足好好吃。一般海鮮餐廳吃螃蟹都是時價，大祥整個螃蟹季大沙公一隻1600元、大沙母一隻1800元而且不分重量非常超值，到大祥用餐一定要點螃蟹才不虛此行啊～

這隻沙公重達一斤以上，光是看蟹螯就很大隻！肉質非常飽滿，大口咬滿嘴鮮甜海味，超級甜~~秋天吃螃蟹真是太享受了。

粉絲吸滿沙公清蒸後的精華湯汁，有著濃濃的螃蟹鮮香滋味，超好吃！再加上阿祥師特別用生熟兩種蒜頭及XO醬去蒸粉絲，吃起來充滿蒜香又有海味更加分。

黑胡椒大沙公 1600元

這隻沙公體格也是不小重達1斤以上，新鮮的螃蟹肉質很肥美原本就很甘甜，這道黑胡椒醬汁帶有奶油香氣，煮出來風味更讚。大祥的活海鮮料理方式很多種，今天吃到清蒸、蒜香、黑胡椒三種風味都很讚。

所謂新鮮就是王道，沙公肉質肥美蟹肉原本就很甜，加上黑胡椒奶香整個美味度更上一層樓，秋天的沙公也有蟹膏，味道不輸沙母喔~

紅蟳鮮蝦粥 650元

每隻蝦子都有對切讓蝦膏融入海鮮粥當中增添鮮味，海鮮粥湯底加了烤過打碎的堅果，再用豬大骨湯慢慢熬煮生米，再加上鮮蝦及紅蟳，這樣的海鮮粥整鍋都是精華。

秋天的紅蟳也是很肥美，6兩紅蟳體格雖然沒有沙公沙母那麼大隻，但是蟹膏也是很飽滿，好好吃。這道紅蟳海鮮粥吃起來味道很甜充滿海味，再加上阿祥師自己炒的XO醬，鮮度再升級！大祥螃蟹海鮮粥非常有名，連媒體都報導過，喜歡吃沙鍋粥的朋友，這道千萬不要錯過。

招牌燒鵝 四分之一隻 450元

燒鵝是大祥特有的私房招牌菜，使用新鮮鵝肉塞入中藥醃製3天，再反覆淋上白醋和麥芽、燒烤、烘乾，不斷重複好幾遍工序才能燒出這麼漂亮的燒鵝色澤。

燒鵝皮很薄而且不油膩，肉質非常軟嫩一點都不柴，大口咬香甜肉汁立即在嘴裡噴發，單吃就好吃沾特調的冰梅醬滋味更棒。

麻油雙腰蛋 600元

腰花及雞佛都處理得很乾淨，吃起來沒有腥臭味，口感軟嫩帶點Q度，搭配麻油香氣整個好吃。

底下還有麻油蛋，軟嫩的口感味道超香。

月亮蝦餅 260元

大量蝦仁加上花枝打成泥做成蝦餅內餡，外皮是春捲皮。油溫控制的不錯，即使冷掉也能吃到香酥餅皮口感。

外酥內Q的月亮蝦餅，內餡很紮實隨便咬都有料，拍完照立即被搶食一空，就知道有多好吃了～

泡菜松阪豬 280元

這道泡菜是阿祥師自己醃製，融合台式泡菜的脆度與韓式泡菜的鹹香酸辣，跟爽脆的松阪豬一起拌炒，越咬越香，酸辣回甘的滋味很開胃。

雨來菇炒蛋 200元

雨來菇因為在雨季過後才冒出來，有個浪漫的菜名：情人的眼淚。滑滑又帶點Q脆的口感，搭配新鮮炒蛋，整個富含蛋白質是道很營養的野菜，大人小孩都喜歡。

中卷芋頭米粉湯 600元

這道米粉湯滿滿一大鍋，鮮蝦、中卷、豬五花、丸子、芋頭、豆皮、櫻花蝦⋯⋯料超多。

一大鍋芋頭米粉，加上鮮蝦、中卷，整個就是很道地的台灣菜，湯頭鮮甜好喝。我喜歡這道芋頭米粉，尤其是新竹米粉吸飽湯汁整個很有味道，綿綿鬆鬆的芋頭也是一級棒，湯喝不夠還可以免費加湯喔～

大祥餐廳螃蟹季整體心得

大祥主廚阿祥師私房手路菜每一道都好吃，每年螃蟹季都會推出優惠價回饋老客戶，今年也不例外。活體現撈的肥美秋蟹，不僅沙公肉質肥美好吃，沙母蟹膏超級鮮甜滋味一級棒，不論哪一種料理風味都很美味。還有招牌燒鵝跟海鮮粥都是老饕最愛，家庭用餐點一道螃蟹料理再加點一些阿祥師私房手路菜，一桌3000多元的預算就能吃得很滿足。愛吃秋蟹的朋友，別錯過大祥一年一度的螃蟹季！

大祥燒鵝海鮮餐廳

地址：台中市西屯區漢口路一段47號

電話：04-23121067

營業時間：11:00~14:00，17:00~21:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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