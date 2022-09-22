標榜不好吃免錢！南投在地施家肉圓，留一塊肉加入高湯才是在地肉圓吃法

誰說肉圓一定都是彰化肉圓好吃，南投最知名的在地小吃“肉圓”也是其中之一，之前介紹過水里董家肉圓三兄弟，三家不同的滋味，如果有來過埔里的旅人，會發現每開一小段路就會看到一間肉圓，其中最知名的菊肉圓以及阿開肉圓更是埔里肉圓的代表，而這次要介紹給各位的也是於埔里近六十年的『施家肉圓』，標榜著不好吃不用錢，那到底好不好吃，我就用我的味蕾讓各位認識。

南投美食。埔里美食推薦

埔里施家肉圓

地址：南投縣埔里鎮民富路26號

電話：0937 781 545

這次因為朋友來，指名叫我帶他們去吃埔里肉圓，一開始我是先鎖定埔里菊肉圓與阿開肉圓，殊不知這兩間當天全部沒有營業，所以最後我就去經過很多次但是卻從來沒有吃過的施家肉圓。施家肉圓在埔里目前已有近六十年的歲月，已經是許多人兒時的童年滋味了。

施家肉圓裡頭的項目就只有肉圓以及虱目魚丸湯兩種選擇，一顆肉圓$40，虱目魚丸湯更是15塊就可以喝到了，價格可以說相當的親民。

埔里的肉圓店雖然多，但卻各有各的愛好者，所以這些講的出口的肉圓店也常常會撲空買不到，施家肉圓也常常提早打烊。

現做的肉圓店放在滾燙的油鍋裡，看著老闆娘一塊接著一塊的做給客人，不管是現場排隊的老饕，或是電話的訂單，雖然沒有到排隊的景象，但是人潮卻沒停止過。

如果敢吃辣的饕客們，來到施家肉圓就一定要要吃他們的辣椒，香氣十足而且辣的很夠味。

淋上醬後會再放一小搓的香菜，如果不敢吃香菜的饕客們記得提早講。

施家肉圓的皮晶瑩Q彈，裡頭的餡料有許多塊狀的竹筍以及大塊的豬後腿肉，配上靈魂醬料的加成真的就是一道美味的銅板美食，難怪店家會很有自信的說不好吃免錢，因為真的不錯吃。

在南投吃肉圓的吃法跟北部截然不同，記得留一小塊肉，然後把碗給店家裝高湯，當高湯與醬汁完美融合在一起時，那簡直就是美好的滋味。

如果有來埔里，這裡的肉圓選項真的很多，不管是菊肉圓或是阿開肉圓都很好吃，這是品嚐的施家肉圓也是我很推薦的肉圓滋味，之後有機會前往別忘來一定要來吃在地埔里美食。

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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