一出爐就被秒殺！ 台中也吃的到好吃現烤「有利脆皮豬」 卡滋卡滋外皮酥脆，讓人愈吃愈涮嘴
udn走跳美食／糖糖
之前為了吃這間有利脆皮豬糖糖還特別跑新竹一趟，沒想到現在在台中也可以吃到有利脆皮豬啦！採用台灣豬肉，嚴選多種辛香料醃製，堅持天天現烤，15小時風乾，外皮卡滋卡滋超，肉質紮實，讓人越吃越涮嘴～
有利脆皮豬總店在新竹，台中目前共有三間分店，分別在台中向上市場、台中水湳市場及台中豐原，糖糖這次是來到有利脆皮豬台中水湳店，位在中清路二段，就在水湳市場的入口處。
有利脆皮豬菜單
有利脆皮豬就只有賣脆皮豬，有中份跟大份，另外也有販售整條脆皮豬，採秤重計價。
有利脆皮豬都是天天現烤製作，瞧瞧那金黃脆皮的模樣，看起來是不是讓大家垂涎三尺呀
脆皮豬肉 大 350元
糖糖點了大份，整盒裝滿滿，大概可以五人分食，旁邊還會附上鮮切洋蔥絲可以搭配享用。
如果喜歡吃肥一點可以特別跟店家說，外皮烤的超級酥脆，咬下去還會發出卡滋卡滋的清脆聲響，肉質紮實不乾柴，是說糖糖這份肥肉偏多，吃起來比較油一點，感覺來點生菜包肉還挺不錯的，除了洋蔥絲，感覺配上泡菜也不錯吃呢
有利脆皮豬-台中水湳店
電話：0976-244920
地址：台中市北屯區中清路二段187號（水湳市場）
時間：週二、日07:30~14:00；週三~六07:30~14:00；16:00~18:30；週一店休
臉書：https://www.facebook.com/youli2021
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