沒有最狂只有更狂！台中「19House炙燒牛排」全台最大7公斤牛排、烤乳豬，自助吧還能自煮台南擔仔麵

台中又新出現了一家"牛排+超狂自助吧"模式的牛排館了，本以為這類型的牛排館已經黔驢技窮，沒什麼新意了，沒想到這家由台南開上來"19house炙燒牛排"卻硬生生的刷新了我的三觀，自助區基本該有的都有不說，居然還可以煮台南擔仔麵；他們的排餐也是相當與眾不同，種類多達30種以上，牛雞豬魚排加上各種肉品花式雙拼，也有大胃王最愛的20盎司及270盎司巨無霸牛排，而且排餐都可以額外加起司醬、起司拌麵、焗烤，豐富多變化的組合堪稱是台灣牛排館之最。價位方面出乎意料的還蠻平價的耶，最低260元起，其它比較高價的也才400多500多，都是一般民眾可以負擔得起的，店家目前還在試賣期間，來用餐就評論就有送哈根達斯冰淇淋一客喔，另外9/7開幕聽說也會有一些優惠，有興趣的可以關注他們粉絲頁。

19house炙燒牛排創始店在台南，外縣市第一家分店就是台中店，位置就在太平溪洲西路，靠近台74線快速道路，停車相當方便，對面就是停車場，而且消費滿500元，還能免費折抵一小時停車費。

從店外看還感覺不太出來，其實裏頭空間還蠻寬敞的耶，座位有60個左右，重點是他們桌子之間都有些間隔，沒有刻意排得很緊密，不然容納百個人應該也不是問題。裝潢風格和台南永康店類似，給人有點像是來到美術館的感覺，還蠻有特色的。

碗盤杯碟刀叉和各種醬料這邊都一應俱全。

最裡面牆壁邊是他們的自助吧區，他們家的自助區也是非常豐富，雖然沒有披薩，但是有超屌的台南擔仔麵。

飲料種類不少，冬瓜檸檬、楊桃汁、茉莉綠茶，以及汽水機、泰山果茶機，我很喜歡他們家的飲料，甜度都蠻甜的。

冰淇淋是比較沒聽過的品牌。

小朋友最帶的零嘴，海苔洋芋片和爆米花。

湯品有兩種，羅宋湯和玉米濃湯，還有提供麵包丁可以加。

沙拉和水果是放在冰塊堆上，還有用罩子罩著減少異物飄上，蠻用心的，旁邊有胡麻醬、油醋醬、千島醬和藍莓沙拉醬四種沙拉醬料可以搭配。

黑胡椒醬和蘑菇醬都是自取的，另外這邊還有麻辣燙和肉燥。

最角落的是煮麵區，提供豆芽、青菜和麵條，煮好後再淋上醬料區的肉燥，就是一碗充滿古早味的台南擔仔麵啦~~。

介紹完自助區，來看看他們誇張的MENU吧，我吃過那麼多牛排店，這家的MENU真的是我看過最狂的，大到根本像是一張海報！！當然這可不是店家刻意誇大，他們家的排餐是真的很多樣，牛雞豬魚各式排餐加上雙拼足足多達30種，而且排餐都還能加起司、起司拌麵或是焗烤，變化性真的超豐富。價位可以說相當平價，最低260元起，其它比較高價的也才400多500多，都是一般民眾可以負擔得起的。

點好排餐後就可以去自助吧拿自己想吃的東西了～～衝啊～～

羅宋湯有不少高麗菜，味道還蠻不錯的；玉米濃湯表現中規中矩，有麵包丁可以加算是有加分。

台南擔仔麵和肉燥飯都是淋上他們的肉燥，肉燥有點偏肥，不過肉算蠻軟爛的，所以對我來說也不至於會太噁心，肉汁味道甜甜的，完全就是台南口味了，真的還蠻有特色的。

朋友拿的沙拉，還加了很炫的藍莓醬，不過我只有吃旁邊的泡菜杏鮑菇，聽說是店家自己醃製的，相當開胃好吃，我吃完立刻又跑去拿了一些。

麻辣燙還蠻夠味的，辣度算是正常範圍，喜歡麻辣燙的可以嘗看看。

水果有火龍果耶，還是白肉的，好吃，芭樂也不錯，很甜。

巨無霸厚切 $540

他們家有著全台最大的270盎司牛排，但那個要事先預訂才有，食量大的朋友也可以點這個巨無霸厚切，份量足足有20盎司，也是超狂的。

厚度真的不是蓋的，大概有10元硬幣直徑那麼厚，熟度可以選擇3/5/7分，我們選了5分熟，不過因為比較晚吃，切開時已經變成7-8分了。肉很厚的關係，肉質是比較偏向紮實的口感，帶有隱約肉汁和炙燒香氣，還不錯吃，但是建議要趁熱吃會更好吃。

這個牛排本身就有點味道，也可以沾黑胡椒醬或是蘑菇醬一起吃，兩種醬各有不同風味，我自己是比較喜歡蘑菇醬。

鐵板麵是一般牛排館那種，麵的份量並不多，不過他們是可以免費加麵的，所以份量不是問題，想吃多一點事先告知店家就可以了。

豬魷記公園 $570

好可愛的名字啊，這個是戰斧豬排加上魷魚排的雙拼，重點是他們戰斧豬排是三塊！！！

戰斧豬排不是超大塊的那種，不過三塊加起來也是份量十足啊，吃起來沒有豬騷味，肉質口感也比我們想像中好很多，一問店家才知道原來用的是台灣知名在地品牌肉品 - 究好豬。

豬排本身沒有太多調味，可以沾醬一起吃比較好吃。

雙拼的魷魚排也是超大一塊，新鮮度不錯，肉質鮮脆彈牙，沾點醬料就很好吃，不過這一整個排餐份量實在太多，食量不大的人可不要輕易嘗試啊。

蒜香奶油龍蝦 $499

這個是MENU上還沒有，新推出的蒜香奶油龍蝦，原價899元，開幕優惠加購價只要499元。

龍蝦是用比波士頓龍蝦更高檔的青龍蝦，蝦肉相當飽滿，肉質口感雖然沒有清蒸或水煮的那麼來的Q彈，但在調味上更有味道，還不錯吃。

你沒看錯，真的是烤乳豬，想不到牛排館還有賣烤乳豬吧 ? 不過這個脆皮烤乳豬其實是餐廳包場才有贈送的，只要團體包場消費滿2萬元就免費送一隻，相當好康。上桌前店家會將乳豬切好一塊塊，不過因為我們想要拍照，所以就請店家先不要切了。

我們嘗試用刀叉自己切，真的不太好切耶⋯呵，可能要請龍頭刀出來了。

乳豬的表皮相當脆，有點類似糖衣脆片的感覺，皮肉之間滿滿的油汁，友人一邊切一邊尖叫，肉質還蠻鮮嫩的，和脆脆的外皮形成層次口感。

好大隻的豬腳，不太敢吃讓朋友帶回家處理了～哈哈。

19House炙燒牛排-台中太平店

地址：台中市太平區溪洲西路100號

電話：(04)2279-3333

營業時間：11:00-14:00、16:30-21:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：19House炙燒牛排-台中太平店

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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