台中西屯日料推薦！五百元享受無菜單料理，獨享、聚餐都適合，吃飽飽身體也無負擔

「龍二日本料理食堂」 位在台中市西屯區，以合理的價格帶給大家一份日式無菜單料理的浪漫。點餐方式多元，可以直接按照菜單單點，也能依照預算、人數請店家幫忙配餐，老闆會依照對客人的印象、聚會的性質做餐點搭配，如果有比較喜歡的口味類型也能事先跟老闆討論，彈性又客製化的點餐方式是許多常客的指定聚會餐廳，加上店內環境空曠又有包廂可以選擇，不論是多人聚餐或雙人約會，甚至單人獨享也適合。

「龍二日本料理食堂」鄰近台中捷運文心中清站與文華高中站，出站後步行至店約10分鐘路程，搭乘大眾運輸前來用餐也很方便。

▲門口水族箱展示著活體海鮮。

除了桌菜、單點或既定套餐，「龍二日本料理食堂」最便宜的單人套餐只要480元，小資族也能無負擔享用無菜單料理，今日享用600元的客製化套餐，七道餐點包含 生食、開胃小點、壽司、炸物、特色料理、煮物與湯品 。

生食：特上生魚片

生魚片不僅大塊厚實，品質新鮮，食材本身充滿著新鮮甜味，即使不沾山葵直接入口也很讚，上頭點綴的烏魚子增加鯛魚的風味，考慮食材的風味屬性再加以做搭配是日料最吸引人的地方，也是店家細心調理的展現。

開胃小點：日本山藥細麵

原以為是麵線的小點原來是將日本山藥細切成絲，醬汁搭配酸溜的烏醋非常開胃。生切的日本山藥不會非常黏膩而且口感鬆軟，在特調烏醋醬的包裹下爽口輕盈讓人驚艷，是討厭黏膩口感的朋友也可以嘗試的餐點。

壽司：綜合壽司

炙燒鮭魚握壽司醋飯很夠勁，刷淡炙燒鮭魚的油感，而花壽司的餡料豐富，同時具有鬆軟、爽脆的口感，吃起來有層次。

炸物：蘿蔓炸蝦揚

炸蝦脆又厚實，與生菜一同捲起來口感很爽脆，吃得到蝦子的彈牙肉質和香氣，炸得酥酥脆脆連蝦尾巴也能一起消滅，而且即使涼掉也沒有油耗味，吃完嘴巴裡不會殘留太重的食物味道很舒服。

上面的魚卵在口中嗶嗶啵啵，讓整體口感再提升一些。

特色料理：木瓜海鮮焗烤

老闆推薦吃法是先品嘗明太子焗烤醬加海鮮，再吃點配菜解膩，最後讓馬鈴薯泥跟木瓜一同結尾。彈牙海鮮在焗烤醬的襯托下有濃郁口感，店家調配的馬鈴薯泥綿密鬆軟，跟木瓜一起入口味道鮮明，嚐起來鹹甜鹹甜宛如一道創意的幸福甜品。

煮物：麻香松阪豬陶板燒

一整個套餐慢慢來到最重口味的菜色，麻油松阪豬加紹興酒的溫補組合，連擺盤都有著日料店家特有的細心，陶板邊緣以切片杏鮑菇做鋪墊、蔬菜做襯底，松阪豬肉擺中間，讓菇類蔬菜熟透的甘甜率先釋放出來，再以慢燉的方式讓中間的松阪豬肉吸收，松阪豬彈牙入味不乾不柴，入口一絲酒的醇苦再來一陣回甘的甜韻，菜與肉一起吃更顯口感，麻油酒香溫暖又滋補，暖胃又暖心。

湯品：蜆蒜湯

以湯品做套餐結尾，滿滿一碗蜆比湯多，只有一個字就是鮮！四、五瓣完整的蒜頭跟著湯煲過一輪洗去腥辣，每一顆都是鬆軟入口，跟著極鮮的湯品一同溫潤地撫慰疲倦的身心，為這一餐做完美的句點。

▲十人份無菜單桌菜料理也很澎湃，酥炸魚配季節菜(左上)、三層肉拼中卷鬼瓦燒(右上)、金沙炸蝦(左下)、綜合海鮮鍋(右下)，大家可以猜猜這是為哪種類型的聚會製作的料理！

▲三層肉瘦中帶肥好下酒！

「龍二日本料理食堂」的無菜單料理以顧客為本，餐與餐的搭配由清淡到重口味，味道不相互影響且都各有獨特風味，整餐吃完胃裡飽足身體依舊輕盈，想體驗無負擔的無菜單料理，你還在等什麼呢？

龍二日本料理食堂

店家地址：台中市西屯區華美西街二段309號

店家電話：0423167256

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3eoOY7t





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