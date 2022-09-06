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富足山城農遊慢旅 賞蘭採菇 在葡萄樹下體驗紫色浪漫

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

新社地形狹長，東邊群山環繞，早年由白冷圳引進「母親河」大甲溪水，滋潤這個小小的山城，孕育許多農業特產，近年來農業結合旅遊的方式，讓我們有機會走入果園、菇寮，以慢旅的節奏領略這獨特富足山城。

　

新峰農場

新社是台中的後花園，如果要說3件台中新社最具特色的農產，文心蘭、香菇之外，怎麼可以不提葡萄呢？新社的新峰農場生產套袋巨峰葡萄，提供四季採果之外，別出心裁推出葡萄樹下無菜單料理饗宴，如果花蓮、台東秋收季節在金黃稻田上的藝文表演，是東台灣最撼動人心黃金傳奇，那麼葡萄藤蔓下的饗宴，就是專屬於新社的紫色浪漫。

　

新社百菇莊

百菇莊老闆莊學富在921地震之後轉型為休閒農業，他說：「莊除了是我的姓氏外，還有小地方的意思，像是村莊、農莊，想要讓顧客有溫馨的感受。」穿過營業空間後，莊老闆打開菇寮後方的門，綠意襲來，那是他打造以傳統菇寮為核心的循環農業體驗廣場，環繞著對新社香菇非常重要的相思樹，莊老闆說此處還未命名，姑且就稱為「相思涼井」吧。

　

秉薪蘭園

新社是台灣文心蘭主要產區，當地青農廖秉鋐在36歲時就獲得「台灣十大神農」殊榮。文心蘭盛開優雅精緻，猶如盛裝的女郎翩翩起舞，又有「跳舞蘭」美名，廖秉鋐繼承家業加以發揚光大，不以最年輕的神農獎得主自滿，在國際間打破文心蘭出口單一市場的局面，還培育專利新品種「愛琳娜」(Elena)，顏色更加典雅雋永，愛琳娜在廖秉鋐口中就是再自然不過的「愛人啊」，浪漫而貼切。

　

店家資訊

新峰農場

地址：台中市新社區中和街二段264號

電話：04-25811938

時間：09:00-17:00。採果時間葡萄6-7月與10-12月、枇杷3-4月、甜蜜桃4月中-5月中、筆柿11月

FB：新社新峰農場

消費：門票100元可折抵消費、冰淇淋一球80元、葡萄酒DIY一份200元

　

新社百菇莊

地址：台中市新社區協中街2-1號

電話：0978-288-390

時間：09:00-16:30

FB：新社百菇莊

消費：免門票，採菇秤重計算。茶碗蒸DIY每份250元（包含採菇、撿雞蛋，製作茶碗蒸）

　

秉薪蘭園

地址：台中市新社區水井街39巷8號

電話：0933-500-277

時間：08:00-18:00

FB：秉薪蘭園 BingSin Garden

消費：文心蘭導覽＋花束DIY 250元

葡萄 DIY 無菜單

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