近50種口味！台中人氣車輪餅「笨妹日式菓子燒」，必吃爆漿流沙系列，就連四季春與珍奶也都變成車輪餅啦

這間「笨妹日式菓子燒」應該是我們今年吃到最浮誇的車輪餅了！不但擁有將近50種豐富口味可以選擇，而且鹹甜口味通通有，超讚的流沙系列也能吃得到！現點現做的餅皮搭配上滿到快要爆炸的紮實內餡，一次吃不到兩顆就飽到不行，就不難想像用料到底有多實在～

笨妹日式菓子燒總店位在大里新仁路上，雖然地點不算熱鬧，不過距離商家雲集的德芳路、中興路與東榮路都不遠，開車經過就能看到這處帶有日式風情的攤位。

必須要說他們家的營業時間相當長，從早上十點一路營業至晚上十一點半左右、售完為止，等於從早到晚都能吃得到，臨時嘴饞也不怕。

由於現點現做需要等候約20分鐘左右，建議你們可以事先打電話、或透過line@訂購比較不會久候，懶得出門也能利用外送平台送到家！

這裡提供笨妹日式菓子燒的菜單給你們參考，將近50種的種類幾乎都是市面上少見的口味，另外還有販售迷你甜塔與鮮萃飲。

值得一提的是，有別於市面上常見的脆皮餅皮口感，他們家的餅皮是偏紮實的蛋糕口感，入口富有飽嘴感，同時又不失柔軟。

切開來可以發現每顆內餡都非常飽滿，幾乎沒有空隙，搭配上蛋糕口感的餅皮，會這麼有飽足感不是沒有原因的啊～

紫晶4Q燒讓身為芋頭控的我們整個凍美條，一切開來完全就是中秋月餅的翻版！滿滿紮實且帶點濕潤度的綿密芋泥，甜度自然、不顯甜膩，與餅皮之間還包夾著微鹹的自製肉鬆，加上裡頭的麻糬與鹹蛋黃特別融洽。

紅晶4Q燒的內餡與紫晶4Q燒有著異曲同工之妙，差別只在於芋泥更換成了自製紅豆泥，不僅結合了紮實香甜的紅豆香氣，甚至還能感受到紅豆微微的顆粒感，吃起來也頗有飽足感。

芋頭爆漿流沙完全是紫晶4Q燒的超強升級版，趁開咬開來還可以看到流沙餡狂洩牽絲的誘人模樣，香醇的鹹蛋黃呈現半流動狀，重點是外面還包裹了一層流沙麻糬，香Q柔滑的驚喜口感，連平常不怎麼愛吃麻糬的魚編都被征服了呢！

另外一款螞蟻控最愛的「布朗尼爆漿流沙」，爆漿程度更是誇張到讓人差點拿不住！香甜濃郁的巧克力風味與富有流動感的流沙內餡交織在一起，鹹鹹甜甜很對胃，也是另類創新口味。

大阪燒可以說是笨妹家的招牌口味，裡面包入了肉鬆、玉米、柴魚與美乃滋等食材，肉鬆的鹹香、玉米的甜香、柴魚的鮮香，以及美乃滋的順滑，風味層次鹹甜交織，就只差沒有柴魚片在口中飛舞了。

如果喜歡吃鹹的車輪餅，黃金泡菜口味也是不錯的選擇，重點是從剖面就可以發現黃金泡菜的份量真的給得不手軟，基本上每口咬下都能吃得到泡菜，爽脆微辣又帶有黃金泡菜獨特的果香甜味，炎炎夏日也很開胃！

接下來這三款都帶有珍珠，珍珠飽滿大顆且富有Q勁，慢慢咀嚼還會散發出黑糖的甜香，搭配上滑順的奶茶內餡，簡直把整杯珍奶都濃縮在整顆車輪餅裡頭了！

抹茶紅豆珍珠也是經典款，細緻的抹茶卡士達醬微苦，卻又恰如其分地平衡了紅豆泥與珍珠的甜度，而且互不搶味。

魚編自己更偏愛這款「不知春珍珠」，內餡乍看與抹茶無異，其實是以台灣四季春茶葉所製作而成；醇厚茶香飽滿又不顯苦澀，連同Q彈的黑糖珍珠一起入口，平常像我們一樣喜歡喝茶的朋友接受度也很高，也是其他車輪餅專賣店吃不到的獨家口味。

卡士達金沙也是充滿驚喜的一款口味，香醇嫩Q的卡士達內餡裡頭竟然包著一整顆金沙！隨著加熱的過程，金沙外層的可可也漸漸融化，除了有著榛果碎的堅果香氣，咬開金沙還能感受到榛果醬、甘納許的流動感。

最後一款是「卡士達蔓越莓」口味，滿滿柔順嫩Q的卡士達內餡，裡頭不時可以吃到蔓越莓，而且蔓越莓大顆又多肉，酸酸甜甜的滋味也有不少女孩兒喜歡。

如果想要嚐試不同創意口味的車輪餅，這間擁有將近50種豐富口味的笨妹日式菓子燒絕對可以滿足你們的味蕾！最近還有夏季限定的芒果口味與楊枝甘露口味，不定期還會推出其他新口味，而且用料紮實又實在，想嚐鮮的話別忘了最好事先預訂以免久候，分享給你們喲！

笨妹日式菓子燒 總店（原：有間日式菓子燒）

營業時間：10:00-23:30

電話：0985 168 380

地址：台中市大里區新仁路二段227號

粉絲專頁：笨妹日式菓子燒 總店

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 https://chevigal.com/meicake/ FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 https://zh-tw.facebook.com/pomelocaviar

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