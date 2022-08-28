易開罐涼麵！來自新北樹林的創意涼麵 台中「晨希涼麵」新奇又美味 鹹蛋與涼麵的相遇

人類版罐罐再現，繼之前介紹過的"米丹MiDan"，台中又出現人類可以吃的罐罐！！這家來自新北樹林的"晨希涼麵"主打首創易開罐涼麵，店家將涼麵包括麵條、配料和醬包一同裝進易開罐內，再用特殊封罐機進行封蓋，整個看起來就猶如一個大大的罐頭，相當逗趣，要吃的時候也蠻方便的，只要拉開拉環就好。

除了包材特別，他們涼麵的配料也比起一般傳統涼麵更豐富，不但有皮蛋、糖心蛋，甚至還有鹹蛋，至於口味如何就看各人感覺了，店家目前剛開幕有試賣優惠連續三天(8/2-8/4)前一百碗涼麵送味噌蛋花湯，有興趣的朋友可以去吃看看。

晨希涼麵就開在北平路二段，店面剛好位在角間處，遠看還蠻顯眼的，營業時間從早上7點開始，一直賣到晚上7點。

店家攤車旁的人型立牌是樹林總店老闆的女兒，店名"晨希"就是以她為來命名，試賣第一天我們也有看到本人了，總店老闆夫婦有特別帶她來現場捧場，真的很可愛。

除了外帶，店內也有設置一小塊的用餐區可以坐在裏頭吃。

涼麵依照配料區分成6種口味，價格在60-70元，另外也有賣湯。

店家的涼麵配料是像剉冰店那樣陳列擺放在一格格的凹槽裡，麵條則是擺另一邊的槽，所有製作過程客人都能清清楚楚看到，這點還蠻不錯的。

涼麵做好最後就是用封罐機將其蓋上蓋子。

超可愛的造型，根本就是人類版罐罐，和米丹的肉燥飯罐罐相比有更大一些，畢竟罐頭太小可能就裝不下了。

碗的材質有點像紙，蓋子則是軟性的鋁箔蓋，不過邊緣處還是會有可能割傷手，所以打開時還是要注意。

裏頭裝了涼麵、配料和醬包，醬包一共三包，分別是蒜泥、麻醬和醬汁。

麻醬包和醬汁包的撕開口有些不夠明顯，我們一度找不到從哪邊撕開，現場也有看到其他客人有這個問題。

泡菜涼麵+皮蛋 $70+10

除了點的口味配料，另外固定會有玉米和黃瓜絲，額外要加點配料或蛋都是1樣10元。

醬包之間味道平衡度還不錯，沒有很特別重口味，還蠻耐吃的，配料玉米和黃瓜絲給得有誠意，泡菜口感爽脆，也不錯。

加點了皮蛋，搭配上涼麵其實沒啥違和感耶。

針對無辣不歡的客人，店家也有提供辣椒包，不過坦白說不會辣耶，朋友連加三包後都還只是微微辣而已，但是香氣還是有的，也算提味了。

雞絲涼麵+皮蛋/鹹蛋/糖心蛋 $100

加點了糖心蛋、皮蛋和鹹蛋，蛋蛋全餐。

友人說雞絲有點雞肉臊味，我自己是覺得還好耶，雞肉也不會很柴。

糖心蛋有點過熟，醃製的味道個人不是很喜歡。

最特別的就是鹹蛋，一定要先拿出來，不然把蛋殼一同連涼麵攪拌進去就尷尬了，鹹蛋配涼麵的做法真的是我頭一次看到，我自己是覺得一起吃有點麻煩，畢竟我還要先把鹹蛋從殼挖出來再放到涼麵上，不然鹹蛋最後再吃的話會覺得太鹹。

晨希涼麵雖然不是台中第一家用罐頭來當食物容器，但也算是首創的罐頭涼麵，涼麵製作過程開放透明，給人有安心的感覺，配料選擇雖然不少，但醬包口味上只有單一組合感覺有點單調了些，不過話說又說回來，樹林總店也才開不到半年，所以未來或許會新增醬包或是其他東西也說不一定。

晨希涼麵

地址：台中市北區北平路二段137-2號

電話：(04)2299-1958

營業時間：07:00-19:00(星期日公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：晨希涼麵 台中北平店

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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