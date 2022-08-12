2022台中海生館開幕！台中清水旅遊推薦TOP7，眷村文化、古厝遺址、偽日本風景點輕鬆拍

中台灣首間「台中海生館」預計於2022年下半年正式開幕，位於知名的梧棲漁港附近，5層樓高，全區占地2.25公頃的海生館打造４大展區與景觀餐廳、屋頂花園，更有深度達10公尺、蓄水量達700公噸巨型水槽這最大亮點。大家是否都十分期待新海生館的開幕呢？ReadyGo特地精選周邊7大清水景點，別特地來一趟只為了台中海生館，周邊可是還有這麼多好玩的清水景點等你來打卡！

清水眷村文化園區

位在臺中市港區藝術中心對面的「臺中清水眷村文化園區」，是原空軍眷舍信義新村。園區保留了部分眷村建築，房舍呈現有機式的「生長」，高低起伏的屋頂與狹長的巷弄，復古且趣味。喜歡這種文青風格的朋友，下次來清水記得安排至行程裡，在留下美照之餘，也別忘了深入了解眷村發展的歷史軌跡與文化脈絡。

地址｜台中市清水區中社路信義巷41號

營業時間｜週二至週日，09:30-17:30(國定假日休園)

清水國小

圖片來源：IG@uuuiiii__

清水國小可說是全台灣最特別的一所學校！因為她可是台灣唯一的一所古蹟學校，且是目前仍依原用途使用的古蹟，清水國小的歷史可追溯至西元1897年。從校門、 U字型的磚砌教室、舊講堂、誠字碑、川堂到教師宿舍，一磚一瓦都充滿歷史的特色與韻味，漫步在圓柱廊道下，彷彿就像穿越時空，回到百年前的台灣一樣，是間值得探訪的學校哦！如果想要專人導覽，記得提早聯繫學校進行預約哦！

地址｜台中市清水區光華路 125號

開放時間｜週一至週五16:00下課後或週末及例假日

五福圳自行車道

圖片來源：IG@alin_chuang

穿梭於稻田山坡與城市喧囂，如果你曾聽過「橋中橋」，那你一定知道五福圳自行車道！全長約10公里，延途景觀充滿昔日古早味，夏日還能欣賞趙家古厝夏季的荷花，最重要的是，如果你想捕捉日式小清新的畫面，肯定不能錯過這條車道！騎乘自行車漫遊在美景之中，體驗日式小清新，何不愜意！

地址｜台中市清水區中山路422-12號

清水牛罵頭文化遺址

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位在鰲峰山上的牛罵頭遺址文化園區，以台中最早發現的新石器中期文化代表「牛罵頭遺址」所在地命名，地底下蘊藏不少的文化層堆積，地面上也歷經不同時期的更迭。這裡不僅可以瞭解到台灣中部的歷史軌跡，還有日治時期神社留下來的遺跡以及原軍事營區的建築設施，是一處蘊藏豐富歷史文化意義的空間。

地址｜臺中市清水區鰲海路59號

營業時間｜週二至週日，09:00-17:30(週一休館)

風車大道

圖片來源：IG@xxlkk

不要只會去高美濕地拍照啦！每每踏入高美濕地，是否都會對旁邊一排的風車感到好奇呢？位在高美濕地旁的台中港風力發電站因列於防汛道路旁，因此又有「風車大道」的稱呼；旁邊又有造型獨特的雙曲景觀橋，不管是拍照賞景或是觀賞夕陽，都是絕佳的景點！下次來清水遊玩，別忘了留下一張與風車的合照吧！

地址｜台中市清水區環港北路

大楊油庫休憩公園

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想親眼見證美越戰爭的歷史建物，那一定要來到大楊油庫休憩公園。在路邊就能看到隱身在綠林之間，大楊油庫可是美越戰爭目前所僅存的歷史建物，宛如龐然大物佇立於大肚山台地上。作為公園裡最獨特的風景，自今年4月1日起，每週六上午10-12點免費開放大家參觀內部，能一睹歷史建物的廬山真面目，是否讓你覺得期待呢？

地址｜台中市清水區楊厝里頂三庄路10-1號

清水趙家古厝

圖片來源：IG@dalin209

如果你剛好是個荷花迷，又是古厝愛好者，絕對不能錯過清水趙家古厝！從1890年左右建立，至今已有一百多年歷史，是一座保持相當完整的三合院。搭配前方的一池粉色荷花，古色古香的景致讓人快門停不下來，作為荷花盛開的夏季順遊景點，再適合不過！

地址｜臺中市436清水區荷園街168號

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