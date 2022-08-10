全球十大最美的自行車道！ 8處「南投魚池美景」遍覽日月潭的山景湖色

跟著 喜愛浮雲的人 於 2022-07-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 向山行政中心、龍鳳宮、水社碼頭。你們知道日月潭自行車道曾被美國CNN旗下旅遊頻道，獲選全球十大最美的自行車道？層巒疊翠的山景、一碧萬頃的湖色，遍覽這湖水風光、山巒秀色。沿途更有名山古剎、廟塔寺宇可走訪。趕緊騎著單車來趟環湖之旅吧！

向山行政中心 | 40 分鐘

來到魚池鄉不外乎想到日月潭與其周遭景點，環潭首站起手的SOP便是這向山遊客中心。 由日本設計師團紀彥以環抱日月潭為意象設計，簡約的清水模搭配弧狀流線設計極具美感，中間開放空間更能遠眺日月潭美景，許多攝影者更愛內部鏡面水池與日月潭視野延伸的感覺，拍完這建築後，開始沿著環潭步道開始旅遊囉！

龍鳳宮 | 40 分鐘

沿著潭邊騎著，第二站台灣最美的月老廟，居高望著碧波浩渺的日月潭景，實在讓人舒心啊！如此青山綠水襯托下，讓這廟宇有種仙氣飄逸的脫俗感。這裡的月老出了名的靈驗，湊合許多不少的神仙俠侶，莫怪乎很多人特地遠到來這求姻緣，對於拜月老的流程不清楚，廟方人員也很大心的講解，如果還是單身的各位，趕緊來這祈求理想的另一半吧！

水社碼頭 | 1 小時

青翠蒼鬱的連綿峰巒、碧波萬頃的廣袤湖景，偶有船隻在湖上馳騁而過，蕩起一陣陣漣漪，尤其在高處眺望俯瞰，使得景緻更顯雄偉遼闊。看完美景，不妨到水社商圈果腹休憩一下。

蔣公碼頭 | 30 分鐘

水社碼頭涵碧樓附近的涵碧步道，有著一處絕美的景緻，湖岸邊延伸的木造棧道、掛起盞盞的燈籠；渡口邊停泊的兩葉扁舟，曳著陣陣的漣漪，從晨曦初露至落日餘暉、萬里無雲至煙雨迷濛，隨著不同時辰季節的更迭，別有不同的意境。

文武廟 | 1 小時

有著磅礴恢宏的威嚴、山環抱水的美景，廟分三殿：拜殿、武聖殿、大成殿，拜殿主祀開基諸神，武聖大成則各為關聖帝君與至聖先師。 文武殿幾個點必拍📷： (1) 正門的墨綠色牌樓，左右各題崇文、重武，從廟前階檻俯拍，牌樓則有日月潭山水背景陪襯 (2)廟前廣場赤紅色的一對獅子格外的醒目 (3)廟內有個三樓觀景台，很多人常忽略以為是樓頂，頂上可坐擁廟堂的美景、遍攬日月潭的山川壯麗 (4) 位居廟後牌樓「欞星門」象徵儒家思想的大門，上面刻有蟠龍花鳥，精雕細琢的雕工讓人讚嘆不已，門的左右兩側巍巍矗立通天龍柱，稱為「華表」，凡間的百姓可透過此柱將其不冤之情上達天聽 有如迷你版的紫禁城，藏有許多非常好拍的點呢！

玄奘寺 | 30 分鐘

前面是日月潭拉魯島，後依青龍山，如此依山傍水寶地，被稱是「青龍戲珠」。仿唐朝式建築，外觀樸實中帶有點莊嚴感，寺旁的蔥鬱林木、鼓樓、石碑富饒禪意，在此靜坐格外的靜心，有種禪徙處處空明之感。

慈恩塔 | 1 小時

來到二龍山上的慈恩塔，如歷杭州的雷峰塔，彷彿身入法海舉金缽、雷峰鎮白娥的情節中，塔內的旋轉樓梯有種目眩神迷的空間錯落感，登高後可以360度無死角，遍覽日月潭的湖光山色，雖然爬塔很累，但登上塔頂的美景真的很值得！

玄光寺 | 1 小時

樸實清幽的寺宇，供奉著西方取經的玄奘大師，我們沿著日月潭從向山至此當最後一站實在恰到好處，寺宇的下方設有玄光碼頭，碼頭廣場時有表演餘興，最有名的還是阿婆香菇茶葉蛋，但是竟然賣完啦，不過有徐徐微風、落日餘暉的美景也不枉！

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