暑假遊玩好去處 彰化IG熱點打卡「白色海豚屋」 擁抱海洋生態特展

彰化縣自然生態教育中心正舉辦「擁抱海洋，與海對話」系列活動。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了讓民眾在暑假期間有個遊玩的好去處，彰化縣政府在特別在彰化縣自然生態教育中心規劃了一系列的活動，包括有動態的「彰濱～海FUN一夏」，靜態的「擁抱海洋，與海對話」，由海洋委員會指導，與國立自然科學博物館及行政院農業委員會特有生物研究保育中心合作，舉辦「擁抱海洋‧與海對話」海洋生態特展，自6月初開展以來，吸引人潮前往，在生態中心服務的志工說，啟用這麼多年以來，雖然每年都有展覽，從來沒看過像這次這麼多人前來，彰化縣長王惠美也邀請大家，暑假期間，把握機會來體驗彰化濱海生態之美。

▲「擁抱海洋‧與海對話」海洋生態特展，提供豐富的海洋動植物生態知識與體驗活動。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

酷熱的夏天，為了讓民眾在暑假期間有個遊玩的好去處，彰化縣政府於彰化縣自然生態教育中心規劃了一系列的活動，包括動態的「彰濱～海FUN一夏」，靜態的「擁抱海洋，與海對話」，由海洋委員會指導，與國立自然科學博物館及行政院農業委員會特有生物研究保育中心合作，舉辦「擁抱海洋‧與海對話」海洋生態特展，成為親子出遊避暑熱門之選。

自6月初開展以來，吸引人潮前往，在生態中心服務的志工說，啟用這麼多年以來，雖然每年都有展覽，從來沒看過像這次這麼多人前來，彰化縣長王惠美邀請全台遊客暑假期間，把握機會來體驗彰化濱海生態之美。

彰化沿海海岸線長達61公里，在靜態展覽方面，有西濱特有種白海豚、彰化濱海鳥類等介紹主題，展出特別從特有生物研究保育中心商借的彰化濱海鳥類標本，包含彩鷸、夜鷺、大白鷺、小白鷺、黑翅鳶、高蹺鴴及赤足鷸等共17件及向國立自然科學博物館借展的白海豚幼年至成年模型共6件，特別感謝特有生物研究保育中心及自然科博館將其許多標本借給彰化縣自然生態教育中心來展覽，並有許多專家的協助佈展，助力展覽精采呈現。

▲適逢暑假期間，正好讓小朋友們體驗真實的海洋教育。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

彰化縣政府城觀處表示，「彰濱～海FUN一夏」活動持續到8月底，包括有海洋教育體驗營-結合淨灘及生態導覽小旅行，帶領民眾認識大肚溪口濕地生態物種；海洋廢棄物藝術創作-利用常見的海洋廢棄物再製成裝飾品；海洋教育親子闖關活動-結合科技與科學，讓親子共同體驗闖關遊戲。

「擁抱海洋.與海對話系列活動」展出持續到10月底，有海洋生態特展-以白海豚及彰化濱海鳥類為主題，策畫室內海洋生態展覽；海洋生態教育課程-邀請鄰近國中小學學生至場館參加海洋教育課程；假日DIY活動-結合彰化濱海特色，提供親子互動創作。

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