輕奢華質感下午茶！ 譽為生乳界的天花板 「牛頌生乳8可頌」顛覆你的味蕾饗宴

網路爆紅，生乳界的天花板「生乳8可頌」你吃過了嗎！台中最狂伴手禮推薦，在家也能享用輕奢華的精緻下午茶～這間位在東區的牛頌生乳可頌專賣是台中新開幕的生乳可頌專賣店，嚴選日本旭製麵粉、法國進口AOP高級無鹽奶油及日本雪印綿雪生乳等不惜高成本食材用料，讓人一吃就驚豔！會被網友們譽為生乳界的天花板不是沒有原因的～

牛頌生乳可頌專賣位在台中東區進化路上，就在進德國小的對面，距離精武車站、一中商圈不遠，招牌金色牛頌LOGO相當亮眼，看起來非常有質感，如果不說，糖糖還以為牛頌是間精品專賣店呢！

牛頌生乳可頌專賣的店面小巧玲瓏，沒有花俏的裝飾擺設，簡單樸素，搭配可愛的手繪牆，給人一種溫馨舒適的氛圍。

除了招牌生乳8可頌，店裡頭每天還會販售8-10款手作麵包，早上11點陸續出爐，新鮮製作，數量有限，售完為止。

牛頌生乳可頌專賣的生乳可頌單顆原價是75元，現在來店購買優惠價只要55元，另外也有販售8入生乳可頌禮盒，如果不住在台中的朋友們，牛頌生乳可頌專賣也有提供宅配服務，購買3盒8入生乳可頌禮盒享免運優惠，快揪朋友們團購團起來～

牛頌生乳可頌專賣8色可頌禮盒

8色生乳可頌禮盒 520元

糖糖很喜歡牛頌生乳可頌專賣的8色生乳可禮盒，黑色禮盒搭配燙金LOGO，看起來非常有質感，拿來送禮超有面子。將禮盒打開，裡頭有兩夾層，每一夾層都有四個生乳可頌，採獨立包裝，方便攜帶，想吃的時候再一顆顆拿出來加熱享用。

生乳可頌吃法共有三種，第一種吃法是表皮酥脆，內餡像冰淇淋般綿密冰涼，採用氣炸鍋或烤箱先轉到180度並預熱三分鐘，氣炸鍋再烤至2分鐘，烤箱則是再烤3分至3分半，如果像要內餡會像流心那樣大爆漿，將氣炸鍋再烤至3分鐘，烤箱則是再烤4分至4分半，另外也可以採用自然回溫，不過表皮就不會是酥脆而是紮實口感。

經典太妃生乳可頌

應該很多人跟糖糖一樣，看到太妃兩字就退卻了，感覺只要是太妃口味都是螞蟻們的最愛～牛頌生乳可頌專賣的經典太妃是師傅們自熬的太妃糖醬，搭配北海道生乳餡。

牛頌生乳可頌專賣的太妃生乳可頌吃起來不會讓人覺得太甜膩，味道有點像小時候吃的牛奶糖，配上無糖茶或嘎逼超讚。

仲夏莓果生乳可頌

女孩們的最愛，採用蔓越莓、藍莓及覆盆莓下去手工熬煮而成的莓果醬，搭配生乳渲染出粉嫩色澤的內餡，一切開就聞到淡淡的莓果香氣撲鼻而來。

香脆的可頌麵包，搭配酸甜的莓果生乳餡，裡頭還可以咀嚼到微微的莓果粒，吃起來相當爽口呢。

丸山焙茶生乳可頌

採用日本靜岡丸山焙茶粉搭配生乳製作而成的焙茶生乳內餡，除了外皮，就連可頌麵包也是焙茶口味。

一入口就能感受到焙茶的迷人香氣，帶有天然的木質香調，尾韻還帶有淡淡的焦糖香氣，喜歡焙茶的朋友一定要試試。

大甲芋頭生乳可頌

這款大甲芋頭生乳可頌的外觀跟莓果生乳可頌有點像，內餡是淡淡的粉紫色，採用台中大甲芋頭製成芋泥，加上生乳餡，而非使用香精調和。

糖糖還蠻喜歡這款大甲芋頭生乳可頌，不僅可以吃到芋頭的香甜氣息，還可以吃到微微的芋頭顆粒，芋頭控必吃。

濃情可可生乳可頌

8色生乳可頌中，糖糖最愛的就是這款濃情可可生乳可頌，採用可可粉搭配生乳製作而成的可可生乳餡，就連可頌麵包也是巧克力口味，可以吃到雙重可可風味。

酥脆帶有可可香氣的可頌麵包，內餡生乳就像冰淇淋般的口感，濃郁可可香氣在嘴裡化開來，甜而不膩的香濃滋味讓人想要一口接著一口停不下來。

靜岡抹茶生乳可頌

看到綠油油的色澤，大家應該猜到這是什麼口味了吧～沒錯，就是抹茶控們最愛的抹茶口味啦！牛頌生乳可頌專賣的抹茶採用日本靜岡有機抹茶粉製作，搭配北海道生乳。

濃郁的抹茶香氣，微苦不甜膩，不只內餡，就連可頌麵包體也是抹茶口味呢。

復刻芝麻生乳可頌

緊接著登場的，是大人們最愛的歐罵罵芝麻口味，可頌麵包體是採用竹炭粉及黑芝麻製作成，內餡則是嚴選台灣黑芝麻研磨而成的黑芝麻醬，搭配生乳製作而成的芝麻生乳餡。

一入口，芝麻香氣四溢，伴隨著生乳的濃郁奶香，甜度低，非常適合平常不太吃甜食的長輩們。

鮮採芒果生乳可頌

最後這款黃澄澄的芒果生乳可頌是採用台灣愛文芒果及土芒果手工熬煮4小時的芒果醬，搭配生乳製作，最後再加入芒果乾增添風味

土芒果的濃郁果香，伴隨著愛文芒果的香甜滋味，不時還會蹦出芒果乾的Q軟口感，層次相當豐富呢。

生乳界的天花板果然名不虛傳，8種口味都不錯，裡頭糖糖最愛濃情可可、仲夏莓果及靜岡抹茶口味，整體吃起來都不會太過甜膩，共有三種吃法，糖糖最推薦凍滋吃法，外皮酥脆可口，內餡就像冰淇淋一樣，綿密冰涼，在家也能享受輕奢華的午茶饗宴，好吃生乳可頌就在牛頌生乳可頌專賣，推薦給大家～

牛頌New Croissant生乳可頌專賣

電話：04-22152297

地址：台中市東區進化路130號

時間：12:00~20:00

官網：https://newcroissant.1shop.tw/top

臉書：https://www.facebook.com/newcroissant.tw

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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