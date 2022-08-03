卡娜赫拉粉快看！ 「觀光工廠X卡娜赫拉 聯名互動展」彰化超萌登場，免門票參觀親子景點好去處

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圖片來源：IG@disney_24919、台塑生醫健康悠活館粉絲專頁
圖片來源：IG@disney_24919、台塑生醫健康悠活館粉絲專頁

圖片來源：IG@disney_24919
圖片來源：IG@disney_24919

彰化又有一個新去處囉，台塑生醫健康悠活館與卡娜赫拉的小動物合作，推出為期半年的「P助&粉紅兔兔實習趣」聯名互動展，聯名展內除了有多處獨家IG拍照點、美食、科學DIY、限量產品等精彩看點，而且還是免費入場參觀！活動消息一出就吸引了許多粉絲們前往朝聖，卡娜赫拉的鐵粉們趕緊衝一波！

在門口就被這瓶巨型P助粉紅兔兔洗髮精吸引住了！（圖片來源：台塑生醫健康悠活館粉絲專頁）
在門口就被這瓶巨型P助粉紅兔兔洗髮精吸引住了！（圖片來源：台塑生醫健康悠活館粉絲專頁）

台塑生醫健康悠活館為台塑企業首家、也是唯一開放民眾進入廠區的公司，從產品研發、品質控管到生產製造系統民眾皆可親眼目睹全產線的製作流程，透過參觀民眾能對產品有更進一步的認識，現場還設有悠活體驗區、DIY體驗區，大小朋友可提前預約，創作專屬於自己的洗手慕斯與魔法泡泡水；此外，這裡集結「台塑生醫」旗下各品牌從家居生活、醫美保養、健康保健等三大領域發展的優質產品，多項產品一次就能購足，非常方便！

圖片來源：IG@disney_24919
圖片來源：IG@disney_24919

彰化台塑生醫健康悠活館是全台首間與卡娜赫拉聯名舉辦展覽觀光工廠，在炎熱的天氣不想在外曬太陽、出遊時剛好碰到下雨天？來這裡吹冷氣、打卡拍照與參加小活動就對了！

圖片來源：IG@disney_24919
圖片來源：IG@disney_24919

進入工廠後可以先到服務台拿集點卡，在一二樓都有設有蓋章區，邊逛展區邊尋找印章，全部蓋滿後還可以兌換小禮物！

圖片來源：IG@disney_24919
圖片來源：IG@disney_24919

1樓販售店（圖片來源：IG@disney_24919）
1樓販售店（圖片來源：IG@disney_24919）

不同類型的聯名商品（圖片來源：IG@disney_24919）
不同類型的聯名商品（圖片來源：IG@disney_24919）

館內有設置很多互動體驗、兒童遊樂區及打卡佈景提供大小朋友互動與拍照，在1樓的賣場更設有「卡娜赫拉的小動物們」獨家專區！有多款限量周邊像是洗髮沐浴、花色口罩、保健食品、提袋化妝包、還有日本專賣的系列商品...等，只有現場才能買得到！粉絲們趕快規劃一趟彰化之旅朝聖吧！

到處都是卡娜赫拉的身影（圖片來源：IG@disney_24919）
到處都是卡娜赫拉的身影（圖片來源：IG@disney_24919）

卡娜赫拉的小動物X台塑生醫健康悠活館 聯名互動展

地址：彰化縣彰化市中山路三段359號

時間：08:30-17:00


吃貨請注意！首屆台灣美式餐車嘉年華8/7在彰化盛大開幕！

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觀光工廠 DIY 展覽

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