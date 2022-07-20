「玩趣潮公仔」彰化魅力登場！經典動畫人物、1比1原型+10件罕見公仔，福興穀倉C展出亮相

圖片來源：彰化縣文化局

公仔文化是歷史發展和時代流行文化的縮影，大多源自於日本、美國或其他國家的電玩遊戲、動漫影視角色，如今公仔已不再侷限是小孩子玩具，更是撫慰大人心靈、充滿回憶的收藏品。今年正逢彰化縣建縣300週年，因此特別網羅懷舊滿點的公仔於 福興穀倉C展覽館 籌辦主題特展，讓各位在現代與傳統懷舊中自在穿梭，喚起每個人心中最美好的那段時光。

圖片來源：彰化縣文化局

本次 「玩趣潮公仔」 特展，希望民眾可透過展覽對文化創意能有進一步認識並產生更多的想像，現場以70、80、90年代時序為展覽軸線，展出超過百餘件收藏等級經典公仔，透過分區場景呈現過去及當代風靡的動畫卡通公仔，讓前來觀展的朋友不禁深陷回憶之中，燃起深埋已久的童心。

圖片來源：彰化縣文化局

2022 「玩趣潮公仔」 展覽為彰化縣政府首次結合民間公仔收藏家辦理的主題特展，走入展區映入眼簾即是超過200公分高的「灌籃高手－櫻木花道」1：1原型公仔迎賓；在懷舊區則展有70年代最流行的企業公仔「大同寶寶」，以傳統台灣客廳為場景呈現；而80年代開始興起的「瑪利歐兄弟」、「哆啦A夢」也來到了現場！將各式道具、場景結合彰化地標，如穿越道八卦山大佛的任意門、時光機等裝置意象，提供給民眾進行互動；乘坐時光機，來到90年代，則可看到「七龍珠」與「寶可夢」等角色身影，讓你拍好拍滿、超過癮！不只如此，現場還有「ONE PIECE航海王展區」、「復仇者聯盟展區」等各式公仔，待你來解鎖。

圖片來源：彰化縣文化局

圖片來源：彰化縣文化局

為了讓各位民眾與 「玩趣潮公仔」 特展有更多互動，本次展覽另特別舉辦攝影比賽，有興趣的朋友於即日起至8/15期間，在鹿港鎮文化觀光景點拍攝COSPLAY或公仔照，便可參加比賽賺獎金；另外，在8月時還有公仔主題「手作‧美學‧玩藝術」共計6場的親子系列活動，無論是大朋友還是小朋友這個暑假別忘了來彰化瘋玩一夏！

圖片來源：彰化縣文化局

2022「玩趣潮公仔」

活動時間：即日起至8/28

活動地點：福興穀倉C展覽館





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