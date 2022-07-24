彰化44間老屋成功翻修留存！翫書房、農家樂、吉細廊古味滿滿超好拍

▲圖片來源：彰化縣文化局

近年彰化縣政府積極興辦的【老屋點燈】補助計畫終於在今年首度發表成果，由邱明憲作家撰寫的 《彰化老屋時光旅行》 一書，書中精選44個老屋活化案例，透過筆觸展現鹿港老屋風範，像是鹿港的玉珍齋【翫書房】、街尾三連棟【成益商號】、溪湖蔡家農家祖厝的【老屋農家樂】、田中老街上的【源成發商號】等等，在政府的修繕補助下既保留了許多古早的古厝樣貌，也能為彰化的故事留存更多的價值，讓後人能珍惜看見，也進一步帶動觀光。

▲《彰化老屋時光旅行》，有興趣的朋友可至彰化縣立圖書館購買。圖片來源：彰化縣文化局

▲圖片來源：彰化縣文化局

彰化建縣即將迎接第300年，對於鹿港老街大家肯定不陌生，但位於巷弄中、無人跡走過的老房子裡，其實都乘載著一段故事，許多在地人希望保留老宅之美進而承租、買下房屋，讓文化得以留存。





像是鹿港老宅書香的 「書集喜室」 獨立書店，老頭家愛上這棟建築的採光之美，留存樓井、天井等古時候人們在建築上的巧思，將書店搭配老宅的風華，播著80年代的情歌、呈現不一樣的古宅書香；又或是位於彰化市區狹窄巷弄中的古早複合式餐廳 「吉細廊」 ，屋主為保留小時候生活過的古厝，轉而租賃給在地「炯話青年」，美味的餐點搭上古味滿滿的室內擺設空間，讓人慶幸彰化還有一處可追尋老宅記憶的所在。

▲【書集喜室】從二樓樓井往下望的光景。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲位於彰化市區巷弄中的美食，訴說體現古宅風味的【吉細廊】。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

由彰化縣政府所推動的【老屋點燈 映照新生】的補助計畫在今年也都可在《彰化老屋時光旅行》一書的精選輯中看見，喜愛老宅的民眾可先查閱書上所介紹的老屋景點，再來好好規劃彰化一日遊的活動，可別忘了搭配在地美食嘿！而詳細的【老屋點燈】部分資訊介紹，也都可在彰化縣文化局的粉絲專頁看到電子書的介紹。

▲位在鹿港的【成益商號】是間有故事的老屋，又稱「街尾三連棟」，屋主將祖傳下來的老宅，透過縣政府的古宅補助持續整建修復，也保留了鹿港老宅院的經典特色；屋內掛滿從前的黑白照片，可聽著屋主細心介紹家族的歷史與興變，到此遊歷也為這趟旅程增添不同的記憶與樣貌。(圖片來源：彰化縣文化局)

▲為了重現老屋風華，鹿港在地百年糕餅老店【玉珍齋】向文化局申請小型修繕類的補助經費，將老屋翻修後搖身一變成為動靜皆宜的翫書房，讓老屋與糕餅能夠互相映襯傳承下去。(圖片來源：彰化縣文化局)

▲位於溪湖鎮的蔡家祖厝，是一座保存良好的三合院老屋，保留許多農村時代的珍貴記憶，他們也開放前埕的空間，展示珍貴的古農具，讓更多人記得當年溪湖農家樂的美好。(圖片來源：彰化縣文化局)





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