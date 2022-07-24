快訊

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償10萬

台鐵區間車彰化田中段1男闖鐵軌被撞慘死 雙向延誤

影／女廁門鎖裝反、看台區破洞？ 新竹棒球場改建缺失多今早急改善

彰化44間老屋成功翻修留存！翫書房、農家樂、吉細廊古味滿滿超好拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
圖片來源：彰化縣文化局、IG@photo_sharing0530
圖片來源：彰化縣文化局、IG@photo_sharing0530

▲圖片來源：彰化縣文化局
▲圖片來源：彰化縣文化局

近年彰化縣政府積極興辦的【老屋點燈】補助計畫終於在今年首度發表成果，由邱明憲作家撰寫的《彰化老屋時光旅行》一書，書中精選44個老屋活化案例，透過筆觸展現鹿港老屋風範，像是鹿港的玉珍齋【翫書房】、街尾三連棟【成益商號】、溪湖蔡家農家祖厝的【老屋農家樂】、田中老街上的【源成發商號】等等，在政府的修繕補助下既保留了許多古早的古厝樣貌，也能為彰化的故事留存更多的價值，讓後人能珍惜看見，也進一步帶動觀光。

▲《彰化老屋時光旅行》，有興趣的朋友可至彰化縣立圖書館購買。圖片來源：彰化縣文化局
▲《彰化老屋時光旅行》，有興趣的朋友可至彰化縣立圖書館購買。圖片來源：彰化縣文化局

▲圖片來源：彰化縣文化局
▲圖片來源：彰化縣文化局

彰化建縣即將迎接第300年，對於鹿港老街大家肯定不陌生，但位於巷弄中、無人跡走過的老房子裡，其實都乘載著一段故事，許多在地人希望保留老宅之美進而承租、買下房屋，讓文化得以留存。


像是鹿港老宅書香的「書集喜室」獨立書店，老頭家愛上這棟建築的採光之美，留存樓井、天井等古時候人們在建築上的巧思，將書店搭配老宅的風華，播著80年代的情歌、呈現不一樣的古宅書香；又或是位於彰化市區狹窄巷弄中的古早複合式餐廳「吉細廊」，屋主為保留小時候生活過的古厝，轉而租賃給在地「炯話青年」，美味的餐點搭上古味滿滿的室內擺設空間，讓人慶幸彰化還有一處可追尋老宅記憶的所在。

▲【書集喜室】從二樓樓井往下望的光景。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)
▲【書集喜室】從二樓樓井往下望的光景。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

▲位於彰化市區巷弄中的美食，訴說體現古宅風味的【吉細廊】。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)
▲位於彰化市區巷弄中的美食，訴說體現古宅風味的【吉細廊】。(圖片來源：IG@photo_sharing0530)

由彰化縣政府所推動的【老屋點燈 映照新生】的補助計畫在今年也都可在《彰化老屋時光旅行》一書的精選輯中看見，喜愛老宅的民眾可先查閱書上所介紹的老屋景點，再來好好規劃彰化一日遊的活動，可別忘了搭配在地美食嘿！而詳細的【老屋點燈】部分資訊介紹，也都可在彰化縣文化局的粉絲專頁看到電子書的介紹。

▲位在鹿港的【成益商號】是間有故事的老屋，又稱「街尾三連棟」，屋主將祖傳下來的老宅，透過縣政府的古宅補助持續整建修復，也保留了鹿港老宅院的經典特色；屋內掛滿從前的黑白照片，可聽著屋主細心介紹家族的歷史與興變，到此遊歷也為這趟旅程增添不同的記憶與樣貌。(圖片來源：彰化縣文化局)
▲位在鹿港的【成益商號】是間有故事的老屋，又稱「街尾三連棟」，屋主將祖傳下來的老宅，透過縣政府的古宅補助持續整建修復，也保留了鹿港老宅院的經典特色；屋內掛滿從前的黑白照片，可聽著屋主細心介紹家族的歷史與興變，到此遊歷也為這趟旅程增添不同的記憶與樣貌。(圖片來源：彰化縣文化局)

▲為了重現老屋風華，鹿港在地百年糕餅老店【玉珍齋】向文化局申請小型修繕類的補助經費，將老屋翻修後搖身一變成為動靜皆宜的翫書房，讓老屋與糕餅能夠互相映襯傳承下去。(圖片來源：彰化縣文化局)
▲為了重現老屋風華，鹿港在地百年糕餅老店【玉珍齋】向文化局申請小型修繕類的補助經費，將老屋翻修後搖身一變成為動靜皆宜的翫書房，讓老屋與糕餅能夠互相映襯傳承下去。(圖片來源：彰化縣文化局)

▲位於溪湖鎮的蔡家祖厝，是一座保存良好的三合院老屋，保留許多農村時代的珍貴記憶，他們也開放前埕的空間，展示珍貴的古農具，讓更多人記得當年溪湖農家樂的美好。(圖片來源：彰化縣文化局)
▲位於溪湖鎮的蔡家祖厝，是一座保存良好的三合院老屋，保留許多農村時代的珍貴記憶，他們也開放前埕的空間，展示珍貴的古農具，讓更多人記得當年溪湖農家樂的美好。(圖片來源：彰化縣文化局)


延伸閱讀>>【懶人包】鹿港7大新舊景點一次收錄！感受鹿港老城新藝象

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

老屋 鹿港老街 書店

延伸閱讀

台化打三年官司 獲國賠4.7億

民眾黨「大眾走」遠到彰化縣 發現這件事很重要

彰化溪湖媽厝國小售後服務 校友返校練輕艇奪全國賽雙銀

SBL／選秀會13人中選 4人和T1重覆

相關新聞

彰化44間老屋成功翻修留存！翫書房、農家樂、吉細廊古味滿滿超好拍

即將建縣300年的彰化縣，在不經意溜走的時光中，留下了珍貴的歷史古建築，在彰化縣政府的努力下，透過修補、留存古建築之美，讓老屋持續傳承，而非隨著時間的推移逐漸消失在世人眼中，甚至成為無人問津的恐怖廢墟。

公仔迷看過來！台中神岡「極客收藏館」大人玩具開箱，授權雕像展示景點免費參觀

udn走跳旅遊／愛麗森 模型控、公仔迷看過來！今天帶大家來到這間極客收藏館，可以說是大人的玩具秘密基地！位在台中神岡的最新景點，模型愛好者必訪！現場陳列超豐富正版授權GK雕像，寬敞空間完全免

彰化「走讀藝術節」10大裝置藝術　遍布鹿港小鎮結合燈光意境十足

前陣子【鹿港小鎮光影藝術節】在鹿港街上的飛龍在天壯觀燈籠就已吸引許多民眾前去欣賞，接續7/2登場的「彰開藝境-2022彰化走讀藝術節」更是精彩！10大裝置藝術不僅超好拍還有滿滿鹿港風情，為期近一個月的時間民眾可得好好把握。

全程桌邊代煮！ 台中「暮藏和牛鍋物」極致的日式吃鍋享受推薦，主打頂級和牛、活體直送海鮮

udn走跳美食／水星人 說到台中頂級火鍋，老饕首推暮藏和牛鍋物，引進日本傳統圍爐裏火鍋，主打和牛、鱈場蟹等活體海鮮，加上專人全程桌邊服務，堪稱是最極致的吃鍋享受。 暮藏和牛鍋物位於台中

留一壺茶的時間給自己！ 「木夏療癒實驗所」咖啡、甜品、茶酒、芳療融合的心靈休憩所

udn走跳美食／大花說 台中北區咖啡廳推薦，位在台中北區的木夏療癒實驗所 Cafe&Bar，鄰近篤行國小及英才公園，主要提供輕食甜點、咖啡茶飲品、晚間調酒及頌缽芳療諮詢服務，這裡有安然自在的空間

沉浸在粉色浪漫中！夏日賞花中部7處「紫薇花海秘境」快收藏

夏日最浪漫的粉色花海來襲！中部各處的紫薇花已悄然盛開，準備好出發去賞花了嗎？拍美照之餘，也別忘了做好防曬唷！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。