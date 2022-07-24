彰化44間老屋成功翻修留存！翫書房、農家樂、吉細廊古味滿滿超好拍
近年彰化縣政府積極興辦的【老屋點燈】補助計畫終於在今年首度發表成果，由邱明憲作家撰寫的《彰化老屋時光旅行》一書，書中精選44個老屋活化案例，透過筆觸展現鹿港老屋風範，像是鹿港的玉珍齋【翫書房】、街尾三連棟【成益商號】、溪湖蔡家農家祖厝的【老屋農家樂】、田中老街上的【源成發商號】等等，在政府的修繕補助下既保留了許多古早的古厝樣貌，也能為彰化的故事留存更多的價值，讓後人能珍惜看見，也進一步帶動觀光。
彰化建縣即將迎接第300年，對於鹿港老街大家肯定不陌生，但位於巷弄中、無人跡走過的老房子裡，其實都乘載著一段故事，許多在地人希望保留老宅之美進而承租、買下房屋，讓文化得以留存。
像是鹿港老宅書香的「書集喜室」獨立書店，老頭家愛上這棟建築的採光之美，留存樓井、天井等古時候人們在建築上的巧思，將書店搭配老宅的風華，播著80年代的情歌、呈現不一樣的古宅書香；又或是位於彰化市區狹窄巷弄中的古早複合式餐廳「吉細廊」，屋主為保留小時候生活過的古厝，轉而租賃給在地「炯話青年」，美味的餐點搭上古味滿滿的室內擺設空間，讓人慶幸彰化還有一處可追尋老宅記憶的所在。
由彰化縣政府所推動的【老屋點燈 映照新生】的補助計畫在今年也都可在《彰化老屋時光旅行》一書的精選輯中看見，喜愛老宅的民眾可先查閱書上所介紹的老屋景點，再來好好規劃彰化一日遊的活動，可別忘了搭配在地美食嘿！而詳細的【老屋點燈】部分資訊介紹，也都可在彰化縣文化局的粉絲專頁看到電子書的介紹。
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