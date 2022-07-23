公仔迷看過來！台中神岡「極客收藏館」大人玩具開箱，授權雕像展示景點免費參觀

模型控、公仔迷看過來！今天帶大家來到這間極客收藏館，可以說是大人的玩具秘密基地！位在台中神岡的最新景點，模型愛好者必訪！現場陳列超豐富正版授權GK雕像，寬敞空間完全免費參觀，也太佛心！對於想入手雕像又不知道如何購買的朋友們，來這邊不僅能夠近距離觀賞不同廠商的雕像作品，也可以向專業收藏家老闆詢問代購，更安心有保障喔！走吧~跟著愛麗森一起去開箱大人的玩具！

極客收藏館眾多正版授權雕像讓模型控可以近距離觀賞

極客收藏館隱身在台中神岡農地工廠中，跟著導航走不怕迷路，其實蠻好找的，而且門口就有很大的停車位，交通很方便。一到門口就看到滿滿的GK雕像外盒牆，是不是很興奮！迫不急待想要衝進去看玩具了吧！

極客收藏館提供雕像預購，並陳列多款正版授權雕像供免費參觀

這片牆實在太壯觀我一定要合照一下，哈哈！看到這些精美外盒我也終於能理解為什麼我弟都說模型的盒子要留著，精美的印刷真的很值得收藏欸！左下角的艾莉塔好美！

台中極客收藏館是玩具迷必朝聖的打卡景點

我好奇問老闆為什麼會選擇在這邊開GK雕像的收藏館，老闆說一方面是想有寬敞的空間能好好展示陳列自己的收藏，像這麼大的空間在市區很難找，另方面也希望藉由收藏館能推廣GK雕像作品，因為老闆當初在購買收藏的過程中也遇到很多問題，希望提供方便安心的代買服務給模型愛好者們，幫助想要購買國外正版授權雕像、模型，卻又不知如何購買的朋友們。所以極客收藏館除了代理知名大廠的模型外，也提供代購服務，老闆都會將最新資訊分享在官網跟粉專，有興趣的朋友們記得滑到文末連結要存好喔！

極客收藏館隱身在神岡農地，超寬闊空間中展示老闆收藏的GK雕像作品

極客收藏館的空間陳列，寬敞舒適的動線，挑高的空間沒有壓迫感，現場還提供沖泡飲品喔！

極客收藏館空間寬敞，提供玩具迷舒適的逛展動線

更難得的是，我們每次逛玩具模型的時候，幾乎都會隔著壓克力盒，眼神快要望穿的就是想再靠近模型一步，而且有時燈光反光一些細節也無法看清楚。極客收藏館的老闆不愧是收藏家，很懂玩具迷的心，現場展出的作品竟然全無箱盒！也沒有刻意拉起圍欄，我問老闆這樣放著不擔心嗎？每天要花很多時間清理灰塵吧？老闆笑笑說是阿，但是還是希望讓來的人都可以看清楚每件雕像的細節。

輕鬆舒適的空間，還能零距離欣賞雕像

像是下面這件雕像作品其實是我最喜歡的，有中國風的神話元素感，繁複細節卻不會沉重，而是讓人想要把每一處都好好欣賞一番那種驚人的細緻度！也只有在極客收藏館這裡才能如此近距離的觀賞啊。

極客收藏館讓玩具迷可以零距離觀賞模型細節

再來是大人小孩都會尖叫的~鎮店之寶駕到！變形金剛柯博文來啦！

極客收藏館展示正版授權變形金剛柯博文

老闆說這尊當初組裝就花了2~3小時，可以看出細節真的非常多，超細緻！

在極客收藏館能近距離欣賞柯博文每一處精細做工

各角度看去都不馬虎，非常霸氣又精緻。

柯博文背面也是精緻完美

雖然我不喜歡下面這個反派角色，但是也要承認真的做得很帥！看到他總會讓我想到電影情節，但是又覺得紅黑的配色好帥喔！感覺我好像能懂為什麼電影裡被貼上壞角色標籤的人物，被做成模型後變得超受歡迎！因為怎麼會比電影畫面還帥的感覺啊？！哈哈

《變形金剛：黑月降臨，御天至尊》

《變形金剛：黑月降臨，御天至尊》

再來這也是鎮店之寶，是老闆的最愛，魔戒首部曲的經典場面！「You Shall Not Pass！」你是不是也情不自禁喊出這句台詞？！沒錯，這就是甘道夫跟炎魔，也是大家最印象深刻的一幕。

電影《魔戒首部曲：魔戒現身》經典場面

下圖有個有趣的地方，你發現了嗎？前面有一組一模一樣的場景，是另一家廠商做的，風格完全不同，可愛的Q版也太萌！兩組對比放在一起的衝突感好幽默！哈

電影《魔戒》經典場面，前後兩組不同風格雕像，呈現有趣對比

電影《異形 Alien》應該也是很多人共同回憶，這件雕像作品最厲害的是一體成形！到底怎麼脫模的？是魔術吧！超強的技術，雖然異形外貌有些可怕也讓我忍不住駐足驚嘆，還原電影樣貌的逼真度真的太強！

電影《異形 Alien》1：1一體成形雕像

電影《異形 Alien》雕像作品

來了來了！我從入口處的外盒就看見我心中的女神！《艾莉塔：戰鬥天使》不覺得她超正嗎？！

電影《艾莉塔：戰鬥天使》雕像作品

帥氣與美麗集一身的艾莉塔，連底座的細節也好精細。

電影《艾莉塔：戰鬥天使》雕像作品

知名的漫威系列當然也有囉！鋼鐵人的人物表情超逼真，肢體動作也很真實感，讓人想把小勞勃道尼帶回家，哈哈哈

漫威系列雕像作品

Q版的鋼鐵人跟美國隊長也好可愛喔！漫威系列我最喜歡的就是這兩個角色！

漫威系列雕像作品

蝙蝠俠跟車子的這組雕像一定會吸引很多愛車人士的目光。

電影《蝙蝠俠》GK模型，連車子都完美呈現

I Am Groot！你說~看到下圖你是不是也忍不住說出了這句經典洗腦台詞！哈哈！格魯特真的太可愛，這隻擺在家裡一定很療癒！

電影《星際異攻隊》格魯特Groot

恐龍迷來到這裡也會超驚豔！從侏儸紀世界到哥吉拉，經典的恐龍角色跟場景都一一再現，還有權力遊戲的卓耿喔！牠的獠牙超逼真！

電影Jurassic World《侏羅紀世界：統霸天下》滄龍

電影《冰與火之歌：權力遊戲》卓耿

電影《哥吉拉II 怪獸之王》

再來就是今天要跟大家分享開箱的雕像作品，知名暢銷電玩遊戲《刺客教條》巴耶克Bayek 1：4雕像。

知名暢銷電玩遊戲《刺客教條》巴耶克Bayek 1：4雕像

《刺客教條》巴耶克Bayek

《刺客教條》巴耶克Bayek的夥伴獵鷹賽努（Senu）

《刺客教條》巴耶克Bayek身後的弓箭等小部件細節也非常精細

準備好來開箱了嗎？！愛麗森第一次現場看這麼大的雕像開箱好新奇喔！我還請出模型控我弟弟來組裝，哈哈！

《刺客教條》巴耶克Bayek開箱

我弟本身就是一個玩具迷、模型控，以前住台北就很常陪他去逛模型店，這次知道我要來這個台中新景點極客收藏館，當然一定要+1啊！其他行程他都沒興趣，唯獨這次說要來，哈哈！

《刺客教條》巴耶克Bayek開箱

交給我弟來進行開箱，我就負責記錄吧！

《刺客教條》巴耶克Bayek開箱組裝過程

開箱的部件比我想得還要更精細耶！原來背後那個特效也是一片片組裝的。

《刺客教條》巴耶克Bayek雕像組裝前

《刺客教條》巴耶克Bayek雕像組裝前

我原本以為只是人物放到這個底座，看來我太小看GK雕像了，原來是分成這麼多細部，才能完成精緻的作品。

《刺客教條》巴耶克Bayek雕像底座

裝上電池還能發光喔！我只能說，就算我沒玩過電玩也會覺得這座好帥！尤其是臉部的細節超逼真，手也完全看不出組裝的接縫，不說我還以為這不用組裝的，GK雕像真的超乎我意料！

《刺客教條》巴耶克Bayek雕像組裝完成

另外旁邊還有一尊是第二集的角色，刺客教條II 埃齊歐 1：4雕像，這個人物的動態感很逼真，還有後面的底座跟特效也好美喔！

《刺客教條II》埃齊歐 1：4雕像

《刺客教條II》埃齊歐人物動態表現十分生動

老闆說之後還有刺客教條的雕像會陸續到貨，如果你是這部電玩的粉絲，那一定要來極客收藏館朝聖啊！

現場還有超多動漫、電影人物角色的雕像，老闆也會陸續更新展示，大家可以把握機會來現場參觀喔！

知名暢銷電玩遊戲《魔獸世界》人物雕像

經典電玩遊戲《快打旋風》龍 VS 肯

經典動漫《新世紀福音戰士》初號機

經典動漫《新世紀福音戰士》貳號機

除了大件雕像，也有比較小型一點的作品，很適合擺在家裡，比如下圖的三美女做伴超幸福吧，哈哈！

詢問老闆才知道原來這些都是組裝完成的！我一直努力找都很難看出接縫，不管是上色或關節處都完美無破綻，如果你來現場看過，就能理解雕像的價格都是反映了它的價值，質感真的很棒！

也有一些可愛風格的像是小小兵，最近極客收藏館上還有預購一組小小兵看電影吃爆米花的場景，天啊超萌！你們一定要去粉專看看。

連迪士尼大反派烏蘇拉被做成雕像都變得好好看，怎麼會這樣？難道這就是GK雕像的魅力，在拋開情節故事後，單純看人物角色，好像會有不同的感受耶！

這次來到極客收藏館真的是讓愛麗森大開眼界！GK雕像的世界原來有這麼多種風格，我們熟悉的電影、動漫角色，從可愛、帥氣、反派各種人物都有獨自的特色，共通點就是真的都超級精緻！讓我看了也開始想要收藏了，你也想要一起入坑嗎？那就趕快來逛逛吧，而且這裡離豐原超近的，還可以順便吃美食很方便，哈哈！

極客收藏館

地址：台中市神岡區神林路70巷97號

電話：0963 107 238

營業時間：週一~週五 9:00~21:00 | 週六 9:00~17：00 | 週日公休

免費參觀|有停車位

官網 https://www.joygeek2021.com/

FB https://www.facebook.com/joygeek2021/

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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