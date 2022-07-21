留一壺茶的時間給自己！ 「木夏療癒實驗所」咖啡、甜品、茶酒、芳療融合的心靈休憩所

台中北區咖啡廳推薦，位在台中北區的木夏療癒實驗所 Cafe&Bar，鄰近篤行國小及英才公園，主要提供輕食甜點、咖啡茶飲品、晚間調酒及頌缽芳療諮詢服務，這裡有安然自在的空間，那你有一壺茶的時間嗎？

是咖啡甜品店、茶酒之居、更是療癒實驗所

Judy及Jolie共同創辦木夏療癒實驗所Cafe&Bar，位在台中北區巷弄裡的老宅，主要提供輕食甜點、咖啡茶飲品，晚間化身為微醺調酒吧，木夏Cafe&Bar同時也是一間療癒實驗所，靜待旅人心有靈犀的敲門，木夏療癒實驗所將以溫柔之姿迎接你。

住宅巷弄內的木夏Cafe&Bar不算顯眼，宛如匿藏中的光，靜靜地等待旅人的留心駐足，木夏打造1–2樓空間，一樓用餐區設置靠窗座位區（享受自然光）、沙發區及吧檯區，也擺滿各式療癒系水晶香氛供旅人選購。木夏二樓空間寬敞舒適，設計慵懶臥榻區，也成了旅人飲食最愛的一區，許多療癒諮詢活動都在這裡發生。

木夏療癒實驗所Cafe&Bar擁有兩本菜單，一本是下午茶，另一本則是入夜限定的微醺菜單！周末我們保留了下午茶時間來木夏Cafe&Bar走走，點了幾款熱門餐點後開始東張西望，發現一個一般咖啡廳沒有的獨特空間，那就是樹洞角落。

我們用等候餐點的時間在樹洞角落完成與自己的對話，你也可以！你可以想很多事也可以專注其一，與內心的自己簡單對話，而獲取專屬於你的回應字句，自我擁抱是一件非常療癒的事。

木夏療癒實驗所菜單

來木夏 Cafe&Bar 要點什麼？我們點了幾款木夏熱門甜點及飲品

蘭姆香草硬布丁 $110

脆皮焦糖巴斯克乳酪 蛋糕 $150

$150 焦糖奶香紅葉茶(熱) $120

摩卡奇諾 $150

蘭姆香草硬布丁

一款噴了蘭姆酒的布丁是什麼口感？千萬不要因為硬布丁而望之卻步不敢點，木夏Cafe&Bar依循日本昭和口感，布丁不是軟彈的那種，偏微扎實感，透過蘭姆酒提香過程，成就不甜膩的布丁，其實吃的時候不用太擔心，不太有感覺酒氣，屬於平易近人的布丁。

焦糖奶香紅葉茶（熱）

分享口感前我決定先下結論，焦糖奶香紅葉茶必點！焦糖奶香紅葉茶必點！焦糖奶香紅葉茶必點！一款顛覆嗅覺的茶品，聞起來是甜甜的焦糖香（誤以為加了許多粉圓布丁的那種焦糖香氣），喝一口卻迎來特別清爽回甘的口味，完全沒有膩感！太喜歡這款茶了，還買了茶包回家。周末，你也該來一壺焦糖奶香紅葉茶。

在這裡待超過一壺茶的時間

在木夏Cafe&Bar待好久啊，以為一壺茶的時間就夠悠閒了，我們卻待了整整一下午，氣氛足夠慵懶，連人也慵懶了起來！過程中與Judy閒聊不少，聽聽她對木夏的用心與堅持。很幸運地獲得迷你小可頌及入夜限定的酥脆鱈魚香絲，我必須說非常的好吃也很ㄙㄨㄚˋ嘴。

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脆皮焦糖巴斯克乳酪蛋糕

脆皮焦糖巴斯克乳酪蛋糕也是木夏Cafe&Bar熱門甜點之一，濃郁的乳酪香，搭配烤脆皮焦糖，乳酪蛋糕本身像是冰淇淋口感，非常多層次。

摩卡奇諾

使用香濃義大利可可的卡布，灑上錫蘭肉桂，口味上偏溫柔清甜，有點涼意的天氣裡喝上一口，非常有幸福滋味！

在這裡忘記時間在走好像是很正常的事！聊著聊著天也暗了，有幸在踏出店外前，一嚐特色的蒸氣美式咖啡及入夜限定的青山(無酒精版)，終於有點懂為什麼蒸氣美式咖啡如此特別又搶手，口感很順又很綿，非常溫柔地入喉又不酸澀。

青山（無酒精版）讓我的味覺及嗅覺好像如夢初醒在森林中，宛如光著腳踏在有點濕潤的地裡，瀰漫著清新脫俗的氛圍。每一口都能深刻感受店家的誠心與用心，也許看來只是一杯咖啡的事，但對木夏Cafe&Bar來說是一步步地穩扎穩打成就。別忘了這裡晚上會化身為微醺酒吧，歡迎旅人傾訴自己！

木夏Cafe&Bar同時也是一間療癒實驗所，木夏療癒實驗所提供頌缽、占卜、芳香療法等相關療癒諮詢服務，當你累了想歇息一會兒時，這裡靜靜地等你靠近，不會給你壓力，反而在你有壓力的時候，給你力量，像樹洞一樣！聽著創辦人之一Jolie介紹頌缽及芳香療癒，是一種自我探索與理解的過程。

你一定也懂！人隨著年紀增長，最不缺的就是煩惱，面對階段性的迷茫與焦慮總讓人錯亂，木夏療癒實驗所提供一個安然自在的空間，準備好擁抱你，一切就等你的時間了！木夏療癒實驗所持續開辦許多療癒活動及療癒師駐點諮詢服務，最新日程活動可追蹤木夏療癒實驗所ig（@mu.xia_lab）。

木夏療癒實驗所 Cafe&Bar

台中市北區篤行路316巷2號1樓

營業時間：13:30開始，週二、四公休

預約電話：04 – 22061921

木夏療癒實驗所 官方fb

木夏服務項目及預約方式

19:00前每人低消$300 / 19:00後每人低消$400，收取10%服務費

輕食.咖啡.微醺調酒吧｜頌缽.占卜.芳香療法個案諮詢服務｜共享空間

木夏 Cafe&Bar ig(@muxia.lab)

木夏療癒實驗所ig(@mu.xia_lab)

文章來源：大花說 FB：大花說

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