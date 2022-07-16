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西螺大橋又有新亮點！ 童趣「紅白風車」&遠眺「雙心彩繪稻田」

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圖片來源：攝影師徐世超、IG@fffffftiffany
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環島必經之路「西螺大橋」位於雲林縣與彰化縣之間，即使兩地已增建許多橋樑，卻都抵擋不住專屬「西螺大橋」的古建築歷史風情，而在西螺大橋北端有處雙心彩繪稻田，整片綠油油的水稻景緻也吸引許多人駐足欣賞。

圖片來源：攝影師徐世超、IG@fffffftiffany
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橫跨濁水溪，連接南西螺、北溪州二地交通的西螺大橋，曾為世界第二大橋、全台灣最長的橋梁，更曾被譽為「遠東第一大橋」，綿延千里的壯觀景色，無論從橋上遠眺或是從橋下遙望，都能有不同的震撼感受，而在西螺大橋北端(靠近溪州端)也多了一處雙心彩繪稻田可觀賞，讓偶然經過的人們眼前為之一亮，成為此趟旅程的小確幸。

圖片來源：攝影師徐世超、IG@fffffftiffany
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除了吸睛且愜意的雙心彩繪稻田可觀賞外，西螺大橋下更多了兩座可愛的風車裝置藝術，紅色亮眼、白色靜謐有著不同的視覺感受，也替橋下的光景增添不同的童趣在，一望無際的自然景觀也讓人可好好慢下腳步觀賞，感受這座歷史建物曾有的熱鬧風華。

圖片來源：攝影師徐世超
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圖片來源：攝影師徐世超、IG@fffffftiffany
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西螺大橋 雙心彩繪稻田

地點：靠近「西螺大橋北端」溪州端


延伸閱讀>>雲林西螺美食懶人包｜必吃三角大水餃、油蔥粿道地好味道

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