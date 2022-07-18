一覽中彰投療癒美景！ 登山健行、古蹟眷村、文化小城，「台中霧峰一日遊」精采魅力

台中霧峰有非常好的文化底蘊及自然景觀，必訪景點除了光復新村、霧峰林家花園、亞洲大學...等，還能規劃走訪霧峰後山登山步道眺望中彰投遼闊景色，來一趟霧峰一日遊，將文化、美食、景點、藝術都囊括其中，體驗霧峰獨特魅力。

▲圖片來源：IG@reshieh

│中心瓏步道

位於立法院民主議政園區後方的【中心瓏登山步道】，步道總長約1.8公里、海拔約200公尺，步道坡度緩，走起來輕鬆且視野非常棒，優秀的地理位置讓【中心瓏登山步道】成為親子旅遊、踏青的人氣步道之一，大家可以從「中心瓏登山步道」開始走，體力充足的民眾可朝阿罩霧山頂前進，或是選擇經過「霧峰生態植物園區步道」最後抵達「望月峰獻堂登山步道」，沿途停留觀景台欣賞遠處的市區風景。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

【中心瓏步道】

導航：立法院民主議政園區（臺中市霧峰區中正路734號）





│霧峰生態植物園區步道

【霧峰生態植物園區步道】為今年新建好的高架步道，將原本不相接的「望月峰獻堂登山步道」和「中心瓏登山步道」銜接在一起，可串聯霧峰里山步道群，霧峰生態植物園區步道除了提升里山步道群完整性​，也減少人車爭道問題，從明台停車場出發，沿著棧道一路到台灣省諮議會園區、霧峰國小後方之步道，返回阿罩霧公園，最終重返明台停車場，無論是晴空萬里的藍天，還是夕陽西下的黃金時刻，忘憂的療癒景色都使民眾陶醉其中。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

【霧峰生態植物園區步道】

路線：明台停車場→台灣省諮議會園區→霧峰國小後方→阿罩霧公園→回到明台停車場





│望月峰獻堂登山步道

林家花園12景之一的【望月峰獻堂登山步道】，總長只有300公尺，走路不用20分鐘就能輕鬆登頂，站在觀景台休憩著，映入眼簾的是遼闊的中彰投美景，來此不管是觀日落、賞夜景也都很合適。

▲漫步在綠意盎然的樹林裡，吸收大自然的芬多精，此登山步道坡度較緩、難度簡單，適合民眾放假來此踏踏青。(圖片來源：臺中觀光旅遊網)

▲圖片來源：臺中觀光旅遊網

【望月峰獻堂登山步道】

地址：台中市霧峰區成功路41號（霧峰林家花園停車場旁）





│巴特早午餐

爬完登山步道後，就是要來頓豐盛的早午餐補充體力！【巴特早午餐】主打多元化的創意料理，巴特蛋餅、炙燒吐司、美式漢堡、手作捲餅等各式料理等你前來品嘗，「莎莎辣醬牛肉堡」使用手工拍打後製作成肉排，大口咬下肉汁在嘴裡噴發！搭配特調莎莎醬與墨西哥辣椒，酸酸辣辣的清爽風味讓漢堡百吃不膩。

▲超豐盛的「香煎吐司拼盤」，將吐司、滑蛋、脆薯與沙拉含括其中，補足元氣就吃這一道！

【Butter巴特手作晨食 霧峰店】

店家地址：台中市霧峰區中正路1096號

店家電話：0423392367

營業時間：6:30-14:00 (星期一公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3Oj3N8P





│霧峰吉野烤肉飯

想吃份量十足又平價的美食嗎？【霧峰吉野烤肉飯】以豐富菜色及價格親民的餐點牢牢抓住客人的芳心，店內招牌的「豪華烤肉飯」香氣逼人，肥瘦相間肉片淋上特製烤肉醬，肉質口感軟嫩，炭烤香與醬料香讓人讚不絕口，值得一再回味，想要飽餐一頓的民眾可不要錯過了！

▲烤雞腿先用滷汁滷製，接過油炸後最後在燒烤，刷上店家特製烤肉醬汁，雞腿皮薄鮮嫩多汁，太美味啦！

【吉野烤肉飯霧峰店】

店家地址：台中市霧峰區樹仁路38號

店家電話：0423338828

營業時間：10:00-20:00(星期日公休)

詳細資訊：https://bit.ly/3yY7Wds





│霧峰林家花園區-萊園

台灣四大名園之一的萊園最初是林文欽為感謝母親羅太夫人所建，1930年代林獻堂引入江南庭園與西洋建築色彩，經整建後，整體結構夠為宏麗，風光更為優美，成為聞名全台的勝景。

▲圖片來源：臺中觀光旅遊網

1945年後，萊園曾歷經疏於照料而失去原有風貌，1999年921強震來襲也造成多處古蹟受到重創，在明台高中林芳媖董事長主導下，經大刀闊斧的整修重建，重新為萊園注入新活力，不僅恢復舊時風華，更增添濃郁人文氣息，也讓明台高中也成為全國唯一最具特色的古蹟花園的學校，萊園經過百年綿延不絕的增建與修補，在建築上有著不可磨滅的歷史地位。

▲圖片來源：臺中觀光旅遊網

【霧峰林家花園-萊園】

地址：台中市霧峰區萊園路91號

開放時間：08:30–17:00





│霧峰林家宮保第園區

【霧峰林家宮保第園區】「大花廳」是園區內最知名的景點，蔡依林與安室奈美惠合作的MV就在「大花廳」拍攝，園方不定期還會在「大花廳」舉辦表演藝術活動，與社會大眾分享這處別具歷史意義的空間。

▲圖片來源：IG@hsin_heei

▲圖片來源：IG@hsin_heei

國定古蹟【霧峰林家宮保第園區】開放參觀區域為「宮保第」和「大花廳」兩處，遊客可以預約導覽行程，由專業嚮導帶領走進這充滿台灣傳統建築風格、具有文化藝術的園區，讓民眾更加了解臺灣百年來的歷史與文化。

▲圖片來源：臺中觀光旅遊網

【霧峰林家宮保第園區】

地址：臺中市霧峰區民生路26號

門票資訊：

全票$250元：一般民眾；

優惠票$200元：臺中市民，65歲以上老人，12歲以上

學生學童票$125元：6歲以上12歲以下學童

免費入園：霧峰區民，6歲以下兒童，身障人士





│亞洲大學

【亞洲大學】被譽為台中最美的大學之一，建築風格典雅且被綠色植被環繞，校園內擁有雄偉的巴洛克建築、羅馬競技場造型的體育場、蓮花池、阿勃勒步道等，還有由國際級大師安藤忠雄所設計【亞洲大學現代美術館】，充滿前衛的大膽設計，讓美術館本身成為了顛覆傳統的風格現代藝術品，也讓【亞洲大學】成為了霧峰超人氣的打卡拍攝景點。

▲圖片來源：IG@apish_978

羅馬競技場造型的體育場與巴洛克式的行政大樓更是許多偶像劇、連續劇、電視廣告、電影、婚紗照的取景地，來到霧峰旅遊怎麼能不來【亞洲大學】拍點美照呢？

▲圖片來源：IG@apish_978

▲圖片來源：臺中觀光旅遊網

【亞洲大學現代美術館】

地址：臺中市霧峰區柳豐路500號

門票資訊：全票250元、優待票220元、團體票200元





│光復新村

來到霧峰一日遊最後一個行程─光復新村，光復新村是早期台灣第一個新市鎮，昔日，光復新村為省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍，如今，【光復新村】保留原本眷村的外貌與建築，以嶄新的靈魂與風采重新吸引民眾光顧。

▲圖片來源：IG@reshieh

▲圖片來源：IG@reshieh

【光復新村】雖然過去風華不再，卻也帶動了一波台中文創潮流，將藝術家的創意與濃厚的眷村味結合，引入了假日市集、文創基地，成功活化整個社區，成為了充滿理想的老闆與藝術家築夢的聚落，搖身一變成了台中具代表性的文創藝術的眷村，成為熱門的打卡景點。





延伸閱讀>>光復新村|台中老眷村灌入文創色彩，吃喝玩樂帶你一次遊歷！

▲圖片來源：ShareLife

【光復新村】

地址：台中市霧峰區光復新村





霧峰一日遊行程： 中心瓏步道→霧峰生態植物園區步道→望月峰獻堂登山步道→午餐:(巴特早午餐/霧峰烤肉飯)→霧峰林家花園-萊園→霧峰林家宮保第園區→亞洲大學→光復新村





延伸閱讀>>彰化一日遊懶人包|不只有大佛！新景點、伴手禮、甜點全收錄

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」