全程桌邊代煮！ 台中「暮藏和牛鍋物」極致的日式吃鍋享受推薦，主打頂級和牛、活體直送海鮮

說到台中頂級火鍋，老饕首推暮藏和牛鍋物，引進日本傳統圍爐裏火鍋，主打和牛、鱈場蟹等活體海鮮，加上專人全程桌邊服務，堪稱是最極致的吃鍋享受。

暮藏和牛鍋物位於台中西區華美街上，餐廳門口備有專屬停車位，附近指定6家收費停車場，用餐消費可享折抵優惠。

挑高氣派的接待大廳，日本武士鎧甲展現威嚴，感受到濃厚日式氛圍。

一旁的水族箱裡，有日本空運鱈場蟹、松葉蟹、波士頓龍蝦等活體海鮮，新鮮現點現撈。

服務生引領入座，桌與桌的距離相當寬敞，並以布簾區隔出包廂空間，粉嫩櫻花樹營造浪漫氣息，昏暗燈光的襯托，更能放鬆心情。

我們這次點了國士三人套餐-澳和牛小排 4288元，包含前菜、菜盤、新瀉越光米飯、澳洲和牛小排、伊比利黑豬、桂丁雞、草蝦、大干貝、蛤蠣，點心及飲品。

再加點大和守 999元，升級活青蟳拼盤 1480元。

服務生會先端上活體海鮮，讓我們確認新鮮度後，再送到廚房處理。

黃金泡菜、黑豆

作為開胃小菜，提供熱麥茶無限續飲。

茶碗蒸-洵

放入蟳味絲、小干貝和蛤蜊，再加上柳葉魚卵，軟嫩蒸蛋融入滿滿海味，每一口都好鮮甜。

炙壽司盛和

盤上放有兩貫壽司，澳洲和牛炙燒至5-6分熟，點綴法國魚子醬，引出肉香軟嫩；另一貫是比目魚鰭邊肉入口便融化在舌尖上，滿溢著油脂甜美！

伊比利臘腸佐鮮蝦

以沙拉方式呈現，燒烤過的臘腸酥脆肉香，搭著甜蝦、生菜，再配上主廚特製醬汁，鹹甜交錯好爽口。

鮭魚卵蓋飯

套餐附新瀉越光米飯/烏龍麵，可加價299元升級。

輕輕劃開蛋黃攪拌，新鮮鮭魚卵在口中彈破海味，和著滑潤蛋汁與魚子醬，非常好吃！

海膽最中餅

原價一份699元，套餐搭配優惠價399元。

和果子餅王之稱的最中餅，輕薄鬆脆帶有米香，包入新鮮海膽和鮭魚卵，鮮美瞬間彷彿看到大海。

開鍋前服務生會送上調味料，有朝天椒、蒜泥、蔥花、日式醬油和玫瑰鹽。

精選過的有機蔬菜，全是原型食物，沒有加工品，紅蘿蔔還切成星星形狀，讓小朋友也能開心吃。

暮藏採共鍋式，專人全程桌邊代煮，服務非常貼心周到。

我們點了日式昆布柴魚湯，先喝一碗湯暖暖胃，入口是自然的鮮美清雅。

服務人員非常專業，先確認我們偏好的熟度口感，從代煮火鍋、盛湯、擺盤，甚至還將蔬菜裁剪成適口大小，就只差沒有直接餵食啦！

澳洲M9和牛小排(16oz)

肉盤未免也太霸氣，重點是油花細膩分布超誘人，誰說高檔餐廳只求精緻吃不飽，光是和牛就讓人大滿足。

暮藏引進囲炉裏日式傳統吊鍋，鑄鐵大鍋導熱速度快，更能釋放食材甜味，再加上專業代煮精準掌握熟度，讓我們品嘗到和牛最完美的風味。

帶點淺粉紅色的五分熟，肉質十分軟嫩，豐潤脂香蔓延口腔，確實是讓人感動的美味。

伊比利黑豬BELLOTA級(4oz)

選用最高等級的西班牙伊比利豬，放牧在橡樹山林中肥育，有豬肉界勞斯萊斯的美名。

先吃原味，油脂豐富不肥膩，品嚐到豬肉的清甜嫩彈，重口味可沾蒜泥＋朝天椒，又是不一樣的層次享受。

台灣桂丁雞肉(4oz)

雞肉先以日本清酒醃漬，配上特調蔥鹽。

專業出手不用擔心煮到乾柴，皮Q肉嫩，口感絕佳，鹹香蔥鹽提襯出雞肉甜味。

海鮮盤有活體南非生蠔、南非鮑魚、活牡蠣、活牛奶貝、澎湖小卷、多利魚、石斑魚片、生食級花枝漿，再加上活體大青蟳。

還有原本套餐的羽賀大草蝦、生食級大干貝、台灣鮮蛤蠣，擺盤十分澎湃。

服務人員依序將海鮮下鍋，我們全程都能愉快聊天。不用分心顧火鍋，自然就有美味端上前。

每個部位都經過細心拆解，輕輕鬆鬆吃到鮮甜蟹肉，大頭怪說是他吃過最好吃的螃蟹，不只是因為別人剝好的，蟹肉結實飽滿也是一流，所以蹭得特別乾淨。

處理好的海鮮拼盤，還會提供芥末和檸檬角。大干貝海味鮮嫩，還有Q彈小卷。

珍貴的南非鮑魚，肉質肥美厚實，帶有嚼勁不過韌。

協助去殼的大草蝦，沾上芥末醬油，味道很好。

我喜歡大顆牛奶貝，一口咬下會爆湯。

咕溜彈牙的讚岐烏龍麵，放入鮮濃湯底煮熟，美味更加分。

吃鍋最後還能煮雜炊，刻意留下白飯、蟹膏及海鮮，搭配蔥花、海苔絲、雞蛋、胡椒粉、七味粉，以及一匙赤味噌提味。

湯頭匯集了海陸高檔食材，正是滿滿的精華所在，再倒入青蟳的蟹膏蟹黃，鮮甜度簡直破表。

原本以為這煮粥只是餘興節目，沒想到暮藏連煮粥都很頂真，米粒軟綿，味道濃郁鮮香，就算前面已豐盛大滿足，這美味雜炊還是值得細品。

靜岡抹茶拿鐵

抹茶味非常濃郁，喜歡這種微微的苦澀感，抹茶控覺得很滿意。

芒果蓋奶

上方打了一層綿密奶泡，芒果醬結合綠茶，熱帶水果風味清爽酸甜，還能吃到芒果果肉。

水果茶

以青茶為基底，加入柳橙和蘋果果乾，百香果、還有一顆西瓜球，蜂蜜調和更帶出水果甜味。

水信玄餅

餐後有經典日式點心，晶瑩剔透有如水滴形狀，包裹著鹽漬櫻花好夢幻～入口即化的水嫩滑溜，搭配黑糖蜜和檸檬汁，增添清新酸甜滋味。

杏仁豆腐

放有哈密瓜球和洋梨片，冰涼滑嫩好爽口。

三色花見糰子

超可愛的日本和菓子，分別是櫻花、原味和抹茶，沾黑糖蜜煉乳，裹滿花生粉，香甜軟Q真療癒。

三千多則Google評論4.8顆星，屬於中高價位但非常值得，裝潢、食材、湯頭都很優秀，全程桌邊服務更是加到滿分，很適合聚餐、宴請貴賓，而且有提供清酒、香檳等，三五好友輕鬆吃，親朋摯友同歡享，都很適合！

暮藏和牛鍋物

地址：台中市西區華美街390號

營業時間：11:00-14:00，17:00-23:00

電話：(04)2326-0399

粉絲團：暮藏和牛鍋物

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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