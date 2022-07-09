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彰化尋味！ 貓鼠三寶搭滷豬腳超驚艷 百年老店經典美味「貓鼠麵」

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貓鼠三寶麵，內有手工雞捲、燕丸和香菇貢丸，可做湯麵亦可做乾麵。　圖：彰化縣政府城觀處／提供
貓鼠三寶麵，內有手工雞捲、燕丸和香菇貢丸，可做湯麵亦可做乾麵。　圖：彰化縣政府城觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣小吃百百種，隱身在大城小鎮上的巷弄街頭，從清晨到半夜，餵飽台灣人與外國遊客的身心，也在煙霧喧騰中飄出經典的臺灣味！聚焦彰化，多數人都聽聞過貓鼠麵，這可與赤牛麵、台南擔仔麵齊名，此麵既無貓肉、也無老鼠肉，由彰化特有的細軟寬扁油麵搭配高湯肉燥所成，簡單卻不馬虎的經典美味，從民國10年屹立迄今，湯麵上的配料貓鼠三寶：手工雞捲、燕丸和香菇貢丸，讓人驚豔！

▲彰化百年小吃-貓鼠麵，遠近馳名。　圖：鄭武郎／提供
▲彰化百年小吃-貓鼠麵，遠近馳名。　圖：鄭武郎／提供

貓鼠三寶搭滷豬腳 守住傳統好味道

貓鼠麵自第一代創始者為陳帳、陳木榮先生，於民國10年設攤於竹廣市開始，因陳木榮身材瘦小靈活，故綽號「老鼠」，也成為貓鼠麵由來，日治時期結束後，由陳木榮的姪子陳昭漢接手經營，1985年傳承給其子陳汝權，並註冊「正宗貓鼠麵」，飄香百年。每逢用餐時間，高朋滿座，「貓鼠三寶麵」三種配料是以精選材料加上傳統手工調製，皮脆、料實，風味獨特，並經消費者協會評審為傳統美食，健康美味，並獲頒「千禧消費金牌獎」之殊榮。

▲貓鼠麵內既無貓肉也無鼠肉，只有手工現做的三寶與清爽湯頭。　圖：鄭武郎／提供
▲貓鼠麵內既無貓肉也無鼠肉，只有手工現做的三寶與清爽湯頭。　圖：鄭武郎／提供

▲經典魯豬腳。　圖：貓鼠麵FB／提供
▲經典魯豬腳。　圖：貓鼠麵FB／提供

此外，另有 「魯豬腳」乃採用溫體豬後腳切塊，熱水川燙後，遵循古法調配，放入甘蔗、蔥、蒜、黑糖、醬油，以陶鍋墩煮3小時，成品皮Q肉滑，色澤紅亮，香氣四溢，油而不膩，清爽可口，都是點餐時內行之選，外加搭配滷豆腐、滷肉飯、滷筍絲......等等，在通膨高漲的當今，用銅板價就能開心的飽足一餐。

高湯肉燥費時熬  只為提煉鮮滋味

簡單的湯麵，湯頭自是不馬虎，以豬後腿肉入鍋油炸後，加入扁魚、蔥、醬油熬煮2小時，再添加蔥蒜、鮮蛤、大骨繼續「煉味」1小時，成為獨家高湯肉燥，越燉越香，久不混濁，口感濃而不膩，雖然費工費時卻十分清爽，喝的出來有油蔥香與蛤蠣的鮮甜，成為點睛之最，搭配麵香濃郁的扁油麵，復古的經典口感始終如一，為這瞬間萬變的世代見證了傳統美食的單純與美好。

貓鼠麵

地址：彰化市陳稜路223號

營業時間：09:00-20:30（公休日另外公佈）

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滷肉飯 小吃 復古

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