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用一生時間換得台灣首製薩克斯風 「樂器廠」轉型文化觀光音樂殿堂

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富童趣的觀光工廠外觀。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
富童趣的觀光工廠外觀。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】薩克斯風是由比利時人阿道夫・薩克斯於1840年所發明，那大家可能不知道台灣第一支薩克斯風，是1947年從日本漂洋過海來到台中后里，從一場祝融契機之中浴火重生，進而成為台灣的薩克斯風之鄉。

▲（左起）張連昌薩克斯風觀光工廠總經理王彩蕊、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。　圖：臺中市產業故事館發展協會／提供
▲（左起）張連昌薩克斯風觀光工廠總經理王彩蕊、臺中市產業故事館發展協會理事長吳佩娜。　圖：臺中市產業故事館發展協會／提供

走過五代人  用薩克斯風傳達音樂的美妙

不但成為文化觀光據點  也成為台灣薩克斯風音樂啟蒙之路

后里鄉一位熱愛音樂演奏與作曲的地方鄉紳張基盤，自日本訂購了一把薩克斯風，並與音樂同好張騰輝、張連昌合組一個輕音樂團。張連昌薩克斯風觀光工廠總經理王彩蕊表示，張連昌甚至一開始是吹奏小喇吧，而不是薩克斯風，但後來就在這些一同玩音樂的夥伴當中，張基盤卻因家中起大火而燒毀這一支珍貴的薩克斯風，熱愛玩樂器的張連昌去和朋友要回了燒毀的殘體，加上自己具有深厚工筆畫基礎，將薩克斯風近400個零件一一拆解，仔細繪圖，埋頭鑽研起這支被燒得支解的樂器，一鑽就是3年，在這期間，眼睛甚至差點被彈起的銅片戳瞎。而他鍥而不捨的精神，終於在台灣造出了第一支自製薩克斯風。

▲第三代傳承人董事長張宗瑤全神貫注在薩克斯風的工藝上，秉持著阿公張連昌的精神，做出台灣第一名的薩克斯風。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲第三代傳承人董事長張宗瑤全神貫注在薩克斯風的工藝上，秉持著阿公張連昌的精神，做出台灣第一名的薩克斯風。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

張連昌不藏私廣收學徒  讓后里成為樂師集散地

第一把薩克斯風按圖索驥完成後，憑藉著對音樂的熱愛與執著，張連昌廣收學徒，開始樂器製作旅途。白天金屬敲打聲音此起彼落的樂器小店，夜幕降臨悠揚的薩克斯風樂曲就開始在后里街道上飄揚。下了工的學徒們，跟著張連昌看譜演奏，不僅讓學徒們感受樂器的生命，間接又促成后里成為一個樂師集散地。隨著張連昌徒子徒孫開枝散葉，后里慢慢變成一個國際知名的薩克斯風生產地。

王彩蕊指出，1980年代，出口鼎盛時期，在后里有30家左右的樂器工廠，一年打造3,000支以上的薩克斯風，創下7億元以上的出口額。而張連昌就是默默的做，以加工做國際貿易，外銷到海外，奠定良好的基礎。

▲觀光工廠內展示許多薩克斯風，就像是一個音樂的殿堂。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲觀光工廠內展示許多薩克斯風，就像是一個音樂的殿堂。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

▲琳瑯滿目的薩克斯風讓人眼睛為之一亮。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲琳瑯滿目的薩克斯風讓人眼睛為之一亮。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

TOYOTA汽車廣告打響名號  成美國總統柯林頓外賓禮

但面對中國大陸競爭下，以量取勝的低價代工已經被大陸取代，然而靠著一甲子以來的經驗累積，台灣目前還是許多國際知名薩克斯風品牌主要的代工廠之一。張嘉蓉指出，2000年成立「張連昌薩克斯風紀念館」，並在2004年多虧了TOYOTA汽車廣告以及他4個女兒吹奏薩克斯風的精彩表現，「張連昌」的名聲漸漸推廣出去，廣告播出後產生的附加價值非常高，為品牌之路立下一個好的開始，也開啟了轉型之路。

此後，在2009年，張連昌薩克斯風博物館通過經濟部「觀光工廠評鑑」；2010年榮獲經濟部評選「優良觀光工廠」，與工業研 究院合作開發新材質、新數據申請專利，在 2013、2014、2018年勇奪台灣精品獎，甚至被當作是台灣贈送外賓的禮品，就連美國總統柯林頓手上的薩克斯風都出產於台灣的「連昌牌」。

▲每年也會不定期舉辦音樂會，邀請喜歡薩克斯風的觀眾共襄盛舉。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲每年也會不定期舉辦音樂會，邀請喜歡薩克斯風的觀眾共襄盛舉。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

薩克斯風試吹教學體驗  零基礎也能吹出世界名曲

進入張連昌薩克斯風博物館，彷彿進入一座美麗又動人故事的音樂殿堂，帶領旅客回到70多年前音樂迴廊，呈現張連昌先生早期製作樂器的心路歷程。耳際不時傳來鏗鏘有序的節奏，竟是400個零件的生產線，讓旅客一窺精湛工法，耀眼奪目的薩克斯風反覆流串在師傅的手指間組裝，最後成為精美的薩克斯風，讓人嘖嘖稱奇。

王彩蕊表示，旅客現在可以在張連昌薩克斯風觀光工廠，藉由專業的導覽人員，認識薩克斯風的製作過程之外，還可以體驗3種不同型式的DIY與活動，包括「薩克斯風試吹體驗」由專業老師教學，從基本的薩克斯風的拿法、指法學習，就算是沒有任何音樂基礎，也能在10分鐘內學會世界名曲。

▲「銅質金工體驗課程」課程時間約1小時，由老師指導製作出精緻的銅質飾品，可用英文、數字敲打出心裡話。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲「銅質金工體驗課程」課程時間約1小時，由老師指導製作出精緻的銅質飾品，可用英文、數字敲打出心裡話。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

另外一個就是「銅質金工體驗課程」課程時間約1小時，由老師指導製作出精緻的銅質飾品，可用英文、數字敲打出心裡話， 將這份禮物送給自己，打造屬於自己別具意義的紀念性金工戒指。最後一個則是「復古留聲機音樂盒」將每一塊拼圖，一一組裝，可上漆上色，打造專屬自己的音樂盒，相當適合低年級的小朋友參與。

王彩蕊指出，這十年來也越來越多的校園學習薩克斯風，無論是社團、管樂班，也有老師開始在國小內音樂課教學，成為校慶、運動會表演項目，也讓薩克斯風從小扎根，使張連昌成為音樂教育的重要一環。

▲近年國小老師開始在校內音樂課教學，讓薩克斯風從小扎根教育。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲近年國小老師開始在校內音樂課教學，讓薩克斯風從小扎根教育。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

關懷弱勢、捐樂器給孤兒院 不定期舉辦音樂會

張連昌薩克斯風觀光工廠也特別重視企業社會責任、關懷弱勢、捐樂器給孤兒院，並教導樂器的吹奏及協助後續的維修，在每年也會不定期舉辦音樂會，邀請啟明學校的孩童共襄盛舉，或是透過社群平台進行直播，讓更多人可以感受薩克斯風音樂的美妙之處，同時豐富了人們的心靈。

▲樂器工廠白天傳來金屬敲打聲音，致力於製作最精美的薩克斯風。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供
▲樂器工廠白天傳來金屬敲打聲音，致力於製作最精美的薩克斯風。　圖：張連昌薩克斯風觀光工廠／提供

張連昌薩克斯風從「樂器廠」變成「博物館」，現在更成為寓教於樂的「觀光工廠」，展示著張連昌的樂器手稿、親手打造的薩克斯風，還有水墨畫等，走過了五代人，到現在四千金組成的「四姊妹合組四重奏」，讓張連昌音樂理念繼續發揚下去，不但成為文化觀光據點，也成為台灣薩克斯風音樂啟蒙之路。

張連昌薩克斯風后里總店

地址：台中市后里區公安路330-1號

參觀門票： 觀光工廠體驗套票；參閱粉絲專頁：https://fb.me/liencheng1945

開放時間：星期一至星期日09：00～17：00

導覽時段：11：00、13：30、15：00（採預約制，請於前天15：00前完成電話預約或線上預約。）

薩克斯風音樂表演：專屬客製化活動 (須預約洽詢)

預約方式：20人以上團體參觀（採預約制，請於參觀前14天前預約。）

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觀光工廠 博物館

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