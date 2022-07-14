伴手禮、零食觀光工廠！ 彰化埔鹽景點「小班長的家」 彩虹階梯、隱藏版三心池塘超好拍
udn走跳旅遊／螞蟻
埔鹽小班長的家，來這裡拍特賣會很多次，從沒有認真逛過這個景區，小班長的家是嗄嗄叫餅乾工廠的旗下販售部，在埔鹽深耕多年，場地販售零食之外，也有提供婚宴會館出借使用，可惜遇到疫情，婚宴的出租次數就變得較少。
園區裡設置了不少裝置讓遊客拍照，門口的巨書山，是不少人喜歡合照的熱點。
廁所前，沒錯就是洗手間，前面兩隻漂亮的孔雀，是當地資深藝術家打造，非常精緻。
還有小麻雀停在孔雀身上，這畫面很療癒。
建築旁有一處隱藏的三心池塘，還是販售處的姊姊跟我說我才知道，做的很隱密，喜歡拍照的朋友可以尋找看看。
二樓拍下的空景，不好意思因為二樓沒有對外開放，這是特別讓我上樓拍照。
二樓的彩虹階梯，因為還沒建造完善，希望未來朝觀光工廠方面執行。
植物廊道，這裡種植了印加果樹、辣木（鼓槌樹），都是屬於外來的植物，其果實種子都有優秀的保健功效。
印加果的種子，萎縮後剝出裏頭的種子加工使用。
這是木鱉果的果實。
小班長的家多以童趣跟文具為造景基底，繽紛色澤襯托活力氣息。
大大的草皮，感覺很適合野餐。
網路上大家都會拍的書本階梯，這高度也挺高的，請注意安全。
假日比較多遊客會進來走走，平常日則是人煙稀少。
這隻醜醜的變色龍還挺有趣的，越看越醜。
園區導覽圖
福利社來好多次都沒認真拍一下。))笑
帝王蟹造型餅乾是不少人從小吃到大的代表性商品，另外印加果咖啡跟奶茶銷售也挺好的。
這麼大包的麥克雞塊餅乾才50元，我知道不少人會團購買回去。
現場還有提供熱咖啡可以飲用，假日則是同時有咖啡跟奶茶。（請勿邊走邊喝、小心燙傷）
購物消費滿600元送小班長的家獨家贈品，埔鹽順澤宮冠軍神帽。
園區內有多樣造景可拍，還有零食餅乾可買，另外還有宴會廳提供各節日合菜預定，有需要可追蹤小班長的家粉絲團，不定期也有舉辦限定特賣會。
小班長的家
地址：彰化縣埔鹽鄉中華路270號
電話：0966-589-276
營業時間：09:00~18:00（周二公休）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言