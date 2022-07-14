伴手禮、零食觀光工廠！ 彰化埔鹽景點「小班長的家」 彩虹階梯、隱藏版三心池塘超好拍

埔鹽小班長的家，來這裡拍特賣會很多次，從沒有認真逛過這個景區，小班長的家是嗄嗄叫餅乾工廠的旗下販售部，在埔鹽深耕多年，場地販售零食之外，也有提供婚宴會館出借使用，可惜遇到疫情，婚宴的出租次數就變得較少。

園區裡設置了不少裝置讓遊客拍照，門口的巨書山，是不少人喜歡合照的熱點。

廁所前，沒錯就是洗手間，前面兩隻漂亮的孔雀，是當地資深藝術家打造，非常精緻。

還有小麻雀停在孔雀身上，這畫面很療癒。

建築旁有一處隱藏的三心池塘，還是販售處的姊姊跟我說我才知道，做的很隱密，喜歡拍照的朋友可以尋找看看。

二樓拍下的空景，不好意思因為二樓沒有對外開放，這是特別讓我上樓拍照。

二樓的彩虹階梯，因為還沒建造完善，希望未來朝觀光工廠方面執行。

植物廊道，這裡種植了印加果樹、辣木（鼓槌樹），都是屬於外來的植物，其果實種子都有優秀的保健功效。

印加果的種子，萎縮後剝出裏頭的種子加工使用。

這是木鱉果的果實。

小班長的家多以童趣跟文具為造景基底，繽紛色澤襯托活力氣息。

大大的草皮，感覺很適合野餐。

網路上大家都會拍的書本階梯，這高度也挺高的，請注意安全。

假日比較多遊客會進來走走，平常日則是人煙稀少。

這隻醜醜的變色龍還挺有趣的，越看越醜。

園區導覽圖

福利社來好多次都沒認真拍一下。))笑

帝王蟹造型餅乾是不少人從小吃到大的代表性商品，另外印加果咖啡跟奶茶銷售也挺好的。

這麼大包的麥克雞塊餅乾才50元，我知道不少人會團購買回去。

現場還有提供熱咖啡可以飲用，假日則是同時有咖啡跟奶茶。（請勿邊走邊喝、小心燙傷）

購物消費滿600元送小班長的家獨家贈品，埔鹽順澤宮冠軍神帽。

園區內有多樣造景可拍，還有零食餅乾可買，另外還有宴會廳提供各節日合菜預定，有需要可追蹤小班長的家粉絲團，不定期也有舉辦限定特賣會。

地址：彰化縣埔鹽鄉中華路270號

電話：0966-589-276

營業時間：09:00~18:00（周二公休）

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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