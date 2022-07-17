台中可愛又文青的「餵餵麵包」 激推巧克力卡雷酥，口感超酥脆，還有好吃的鹽可頌
udn走跳美食／糖糖
台中又多了一間質感又好吃的麵包店啦～這間位在台中北屯的餵餵麵包，麵包師傅之前在向陽房任職過，現在出來創立自己的品牌，主打生吐司、歐式麵包、法國長棍、鹽可頌等，還有人氣招牌巧克力卡雷酥，麵包口味及種類都會公布在粉絲團上，如果怕到現場售空，建議可以事先預訂唷
餵餵麵包位在台中北屯東山路一段的巷弄裡，外觀裝潢超可愛，黃色扛棒也相當顯眼呢
餵餵麵包店裡頭的空間不算大，當天的麵包品項通通都在陳架上，糖糖這天三點多來品項還挺齊全的
巧克力卡雷酥 55元
餵餵麵包店裡頭的人氣招牌巧克力卡雷酥，萌萌的模樣深受不少小朋友們的喜愛，底層是老闆特製的千層餅乾，淋上帶有苦甜風味的巧克力醬，搭配白巧克力製作而成的迷濛眼睛，口感超級酥脆，每一口都會卡滋卡滋的，整體吃起來不會太甜，不過吃到白巧克力的地方會稍微偏甜一點
鹽之花奶油捲 35元
餵餵麵包的原味鹽可頌還不錯吃，麵包體相當鬆軟，吃起來帶有迷人的奶油香氣，讓人吃上一塊還想再來一塊
巧克力鹽之花奶油捲 40元
除了原味鹽可頌，糖糖也蠻喜歡餵餵麵包的巧克力鹽可頌，吃起來不只帶著濃濃的巧克力香氣，烤箱回烤後內餡巧克力還會爆漿呢
台中好吃的麵包店又多一間，糖糖還蠻推薦餵餵麵包的鹽可頌系列及人氣招牌巧克力卡雷酥，聽說他們家的法棍也很厲害，改天再來嚐嚐～
餵餵麵包
電話：0917-993788
地址：台中市北屯區東山路一段138巷8弄1號
時間：12:00~19:00；週五、六店休
臉書：https://www.facebook.com/waywaybakery
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言