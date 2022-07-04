台中一日遊！ 國美館及周圍景點推薦，音樂、市集、甜品~來段優雅文藝小旅行

最近天氣逐漸開始變熱了，如果想要出門走走，感受一下外頭的好天氣，但又不想要頂著烈日、流滿頭大汗，不妨到台中西區走走！除了可以到國立台灣美術館裡面欣賞精采的展覽和作品之外，還能夠到周邊的審計新村和小店逛逛、到特色的咖啡廳坐坐，來場優雅輕鬆的文藝小旅行！

國立台灣美術館

圖／@wm.liu.98

位於台中的國立台灣美術館園區廣闊，以台灣美術為主要的展示主題，除了有常設展之外，也會隨著檔期推出不同的特展。入內參觀不需要購票，除了室內的展覽之外，室外也有許多大型的雕塑作品可以欣賞。不論是想要更了解台灣美術、想要培養藝術鑑賞力，或者是想要在國美館外面的雕塑園區、綠地公園走走逛逛都可以。

圖／@wm.liu.98

圖／@readygo

地址：台中市西區五權西路一段2號

開放時間：週二～週五 09:00-17:00、週六～週日 09:00-18:00

Overture序曲 國美12

圖／@mikapai1123

逛完了國美館精彩的展覽之後，可以到附近的咖啡廳 Overture序曲 國美12 喝茶吃甜點，純白色的外觀，搭配上日式風格的內裝，營造出了溫暖的氛圍。店內有多款千層蛋糕和乳酪蛋糕可以選擇，提供的品項每天會不太一樣，如果有特別想要吃的口味也可以事先詢問店家或是預定。

圖／@mikapai1123

地址：台中市西區五權路2－72巷12號

營業時間：週一～週日 12:00-19:00

審計新村

圖／@photo_116th_warehouse

從國美館後方走路五分鐘左右就可以抵達台中的知名景點審計新村，由省政府時期審計處的員工宿舍改建而成，目前已成功轉型為新興文創聚落。審計新村內有許多風格獨具的店舖進駐，從咖啡廳、甜點店、冰淇淋店，到文具店、選物店等讓人看了目不暇給，每到了假日，更會不定期舉辦市集和活動，總會吸引許多人前往。到國美館參觀完偏靜態的藝術作品後，不妨到審計新村走走，逛逛充滿活力的市集與小店，感受不同台中的魅力！

地址：台中市西區民生路368巷

*營業時間依各店家為主

美軍豆乳冰

圖／@alicesfoodie23

在感受完台中溫暖的陽光後，不妨來碗透心涼的冰，讓自己消暑解渴。美軍豆乳冰民生店位於審計新村附近，店內的冰品和甜品都是依循古法、以台灣在地的原料精心製成。如果在附近逛累了，除了可以到店裡來碗豆乳冰或是古早味甜品外，也可以外帶到國美館外圍的草地上享用！

地址：台中市西區民生路380-2號

營業時間：12:00-21:00 (日、一公休)

感傷唱片行

圖／@ams_lin

圖／@ams_lin

隱身巷弄的感傷唱片行內是全台唯一的卡帶唱片專賣店，一走進店裡，就能夠看到一整面擺著卡帶唱片的展示牆。店內除了展示、販賣卡帶唱片之外，也有提供茶飲、甜點，聽著卡帶流洩而出的音樂聲，有如走進了時光隧道，復古的風格讓人懷念。如果時間許可，不妨到感傷唱片行內聽聽音樂，感受一下卡帶唱片的魅力。

圖／@ams_lin

地址：台中市西區美村路一段564巷12號

營業時間：週一～週日 13:00-18:00

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