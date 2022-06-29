吃甜點再擼貓！7間台中「超療癒貓咪咖啡廳」貓控必珍藏，被貓咪圍繞、嚐貓掌蛋糕

▲圖片來源：G貓甜點

工作繁忙好鬱卒，上學上班很勞累，真想好好放鬆一下，想好好慰勞一下自己，那就來超療癒貓咪咖啡廳盡情擼貓吧！精選台中各個特色貓咪咖啡廳，從早到晚持續不間斷，一邊品嘗香濃滑順的咖啡，一邊享受美味可口的餐點，一邊聽著貓咪的咕嚕聲，真是太幸福了！





台中貓咪咖啡廳：

1.貓叫村

2.七號貓窩

3.G貓甜點

4.黝脈咖啡

5.R-Star Coffee

6.橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館

7.KANAU coffee





│貓叫村

【貓叫村】坐落在熱鬧的光復新村內，是間貓主題文創咖啡廳，提供多樣化的甜點與貓咪相關文創商品，店內餐點價格親民，【貓叫村】所製作的熱壓吐司與甜點是粉絲們大推的好滋味，像毛巾的巧克力蛋糕捲、超萌超Q的貓掌蛋糕都是店內人氣的商品，疫情期間想吃甜點嗎？店家提供外送和冷凍宅配的服務，讓你在家也能輕鬆吃到手作甜點。

▲圖片來源：貓叫村

▲圖片來源：貓叫村

除了甜點，店內「貓咪特調」系列飲品與咖啡也相當有特色，以貓咪的毛色跟特性為主題做成的特調飲品，深受民眾喜愛，【貓叫村】的招牌「黑貓咖啡」也推出了咖啡包，店家精選中淺焙豆子，口感帶點橘子跟蘋果的酸感，尾韻有蜂蜜與杏仁香味，做成冰咖啡特別適合夏天享用。

▲圖片來源：貓叫村

▲圖片來源：貓叫村

【貓叫村】

店家地址：台中市霧峰區新生路108號

店家電話：0927 298 822

營業時間：12:00–18:00；星期一公休





│七號貓窩

今年6月新開幕的【七號貓窩】，位於力行國小附近，是少見的貓咪早午餐咖啡廳，店面充滿綠意，搭配木製傢俱與現代工業風的裝潢，店長Kuro是隻親人的可愛黑貓，可以摸牠，但是不要抱牠或餵食牠，店內主打份量十足早午餐拼盤和漢堡套餐，老闆堅持使用最好的食材，用心的製作每一道餐點，給客人最好的美味，擔心疫情不敢在外用餐的朋友，店家提供外帶餐盒讓你把美味帶回家。

▲圖片來源：七號貓窩

▲圖片來源：七號貓窩

「早午餐拼盤」餐點內容超豐富，挑選自己喜歡的主菜後，圓盤內有著太陽蛋、薯條、蒜香吐司，還有多種蔬菜所組成的沙拉，醬汁可以選擇要胡麻醬及油醋醬，營養均衡又美味！給你活力滿滿的一天。

▲圖片來源：IG@cs6950

▲圖片來源：七號貓窩

【七號貓窩】

店家地址：台中市東區進化路221巷7號

店家電話：04 2360 9796

營業時間：09:00–16:00；星期三公休





│G貓甜點

位於科博館周邊的【G貓甜點】，店內不僅有著美味甜點，還有可愛貓咪作伴，為了幫助更多的貓咪，從網路門市一路奮鬥，最後成立這間G貓貓中途甜點店，並將店內二樓打造成貓咪中途之家，提倡領養代替購買，訖今幫助超過200隻中途貓咪找到幸福的家。

▲圖片來源：G貓甜點

【G貓甜點】以塔類跟蛋糕類為主，其中又以迷你塔禮盒最受民眾青睞，9種不同口味的塔類每一口都是不一樣的感受，老闆還會推出結合當季時令水果推出限定的甜點，像是夏日必吃的芒果盒子、芒果塔、芒果蛋糕等，各位貓控跟甜點控不妨前來嘗鮮。

▲圖片來源：G貓甜點

▲圖片來源：G貓甜點

【G貓甜點】

店家地址：台中市北區忠太西路10號

店家電話：04 2208 1985

營業時間：12:00–19:00；星期一、二公休





│黝脈咖啡

台中知名的咖啡名店─黝脈咖啡，是間老宅改建的咖啡廳，保留老宅的特色結合工業風的裝潢，呈現出獨特的風格，老闆以職人精神專心烘培每一顆的咖啡豆，就是要讓顧客品嘗最好的咖啡，店家消費方式也很特殊，內用咖啡200元任你喝，外帶一律100元，會喝到什麼風味的咖啡，全看當日老闆選擇，每次都有不一樣的體驗。

▲圖片來源：黝脈咖啡

▲圖片來源：黝脈咖啡

老闆不定期會推出創意餐點，像是Espresso佐湯圓、新鮮椪柑與咖啡結合的「爆柑特調」，或是義大利經典的Affogato 阿芙佳朵等，來【黝脈咖啡】享用咖啡的當下，可別忘了跟可愛的店長米魯庫打招呼，一邊喝咖啡一邊擼貓，太療癒了！

▲圖片來源：黝脈咖啡

▲圖片來源：黝脈咖啡

【黝脈咖啡】

店家地址：台中市南區台中路146巷2之6號

店家電話：0900 627 253

營業時間：11:00–02:00





│R-Star Coffee

講到貓咪咖啡廳怎麼能不提到台中知名的【R-Star Coffee｜R星咖啡】啦！店內環境舒適讓人感到放鬆，燈泡佈景與店內獨特裝飾受到許多民眾喜愛，成為人氣的IG打卡景點，【R-Star Coffee】最吸引粉絲的部分就是有超多可愛的貓咪，被貓咪圍繞下享用美食，真是太療癒了！餐廳本身也是寵物友善環境，也歡迎民眾帶家裡的毛小孩來玩。

▲圖片來源：R-Star Coffee

▲圖片來源：R-Star Coffee

【R-Star Coffee】以義大利麵跟燉飯的西式餐點為主，還有提供外帶的沙拉跟便當餐盒，民眾有更多的選擇，吃完正餐怎能少了甜點呢？店家特製的鬆餅也是來店必吃餐點，新鮮水果搭配扎實的鬆餅，再來杯香濃的咖啡，真是太幸福了！

▲圖片來源：R-Star Coffee

▲圖片來源：R-Star Coffee

【R-Star Coffee｜R星咖啡】

店家地址：台中市西區忠明南路101號

店家電話：04 2326 8385

營業時間：10:00–21:00





│橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館

如果能有個跟貓咪自在遊憩的地方該有多好！【橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館】直接滿足你的願望，咖啡館位於龍井東海藝術街內，店內貓咪數量超多而且很親人，看著喵星人悠哉走來走去，感受被貓咪圍繞的感覺，輕輕撫摸貓咪，聽著貓發出呼嚕聲，悠悠閒閒地享受美味餐點，喜愛貓咪的民眾一定不能錯過。

▲圖片來源：橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館

▲圖片來源：橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館

店內招牌的「黑貓咖哩飯」系列口味相當獨特，加入日本長崎炭與數種蔬果、香料熬煮的黑咖哩，香醇濃郁帶股蔬果的清甜，還能選擇大份量或是一般大小，大人小孩都會喜歡！厚鬆餅也是粉絲推薦餐點，不管是鹹味還是甜味的鬆餅，這邊應有盡有，假日就帶家人朋友一同來吸喵吧！

▲圖片來源：橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館

▲圖片來源：橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館

【橘光呼嚕x背包Cat 貓の咖啡館】

店家地址：台中市龍井區藝術街85號

店家電話：04 2631 2868

營業時間：11:00至20:00 (假日至21:00)；星期三公休





│KANAU coffee

【KANAU coffee】是台中少見宵夜場咖啡廳，裝潢走美式工業風，店內有三隻可愛的店貓！【KANAU coffee】主打大份量美式口味餐點與義式咖啡，餐點價格親民，適合與朋友們來此聊天吃美食，享受店內濃厚的美式氛圍，感受音樂與美食共譜的歡樂樂章。

▲圖片來源：KANAU coffee

▲圖片來源：KANAU coffee

講到美式料理，當然少不了莎莎醬搭配玉米片的經典組合，包準讓你越吃越涮嘴，店內還有奶油香煎佛卡夏、墨西哥塔可餅、牛角麵包等餐點，現在也有與外送平台合作，讓饕客在家也能吃到美食，咖啡與飲品的種類也相當多元，豐富的餐點可以滿足每一位饕客的味蕾。

▲圖片來源：KANAU coffee

▲圖片來源：KANAU coffee

【KANAU coffee】

店家地址：台中市中區仁愛街8之4號

店家電話：0981 599 138

營業時間：16:00–01:00；星期日公休





來到貓咪咖啡廳一定要多留意店家的注意事項，每隻貓都有牠的個性，別把用餐的餐點給貓吃，尊重店家所定的規則，才能有個良好的用餐環境，看了這麼多貓咪咖啡廳，你最想去哪一間呢？心動不如馬上行動，趕緊安排行程，走進咖啡香，來一趟療癒人心的美食之旅吧！





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