鷹嘴豆泥+口袋麵包！台中Park2地中海風格飲食「吐司利亞」 推薦夏卡蘇卡餐點

台中Park2廣場餐廳推薦

以地中海、中東料理為主，是一間開到半夜2點的複合式餐廳，夏卡蘇卡料理是番茄水波蛋料理，中東地區最受歡迎餐點之一，搭配著具有中東香料調味的鷹嘴豆泥和口袋麵包，非常好吃。

草悟道廣場變成沙漠仙人掌風格後，感覺人氣起死回生，假日會辦市集，也有固定的美食店家，當然B1美食廣場也把餐廳全部更新一輪，今天是要推薦其中一間，以地中海、鍾東料理為主，餐點意外好吃。

吐司利亞TOASTERiA CAFE

到了用餐時間，餐廳座無虛席，建議記得預約再來，免得久候，室內環境走的是比較帶一點餐酒館和奶茶色系質感的風格。（因為太多人了所以無法拍到另一個比較網美風格的區域）

因為這間店開到半夜兩點，有個酒吧，提供酒飲，或許半夜可以來這小酌一杯也不錯。

菜單在這，主要以地中海料理和中東料理為主，餐點皆屬單點製，飲料和甜點也是需要單點喔，所以價格吃起來大概一人均價500左右吧（但我們兩人吃了1400元）。

餐前酒（免費）

國外有餐前酒的習慣，餐廳也讓我們體驗一下，來自澳洲的紅酒，小飲一杯感受一下。

（未成年請勿飲酒 喝酒不開車）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

綜合菇起司歐姆蛋：345元

即便過了早餐時間，也可以點早餐的組合喔！因為我們點了一些餐點又要甜點，所以份量上乾脆就點了個早餐，份量比較balance一點，不過還是一樣很豐盛。

歐姆蛋內夾入了大量的炒綜合菇、白切達起司、甜紅椒和百里香，一旁還有酸黃瓜（可續加）、薯條、熱壓吐司和醬汁可以搭配享用。

歐姆蛋的口感與一般滑嫩較濕的口感比較不同，它的蛋皮是比較偏熟一點，內層的綜合菇偏向濃郁的香味，但起司吃多了會比較容易膩，所以才需要搭配酸黃瓜，但我們加了下方夏卡蘇卡的番茄基底也很速配。

經典夏卡蘇卡：345元

SHAKSHUKA是一道番茄水波蛋料理，使用新鮮番茄、炒洋蔥和小茴香等阿拉伯香料調味，在中東地區是很受歡迎的早餐料理，現在在這裡有更多的口味選擇，剛上桌時可以將水波蛋劃開，利用餘溫將蛋黃稍微加溫。

吃完我真的很推薦這道餐點，經典調出來的番茄基底，感覺搭配什麼都好吃，不止沾麵包，我們沾一旁的熱壓吐司和薯條都很適合，夏卡蘇卡餐點會附口袋麵包和鷹嘴豆泥。

鷹嘴豆泥有加入許多香料調味，口感則是像馬鈴薯泥，光是單吃都覺得好吃。

貝里斯法式吐司：345元

單純看菜單感覺很豐盛，而且帶太后出來吃飯，怎麼可能少了甜點，以法式吐司為主搭配當季新鮮水果，淋上巧克力醬和楓糖漿，可以選擇是否加香草冰淇淋（+45元）。

在甜點界很少看見木瓜，木瓜很有香味和甜味，法式吐司則是比較普通一點。

第一次在新的Park2美食廣場用餐，雖然人潮有點多，但餐點吃起來滿不錯的，自己是挺喜歡的，尤其那個番茄水波蛋的基底，讓我太喜歡了，不管沾什麼都好吃。如果有來的話，一定要點特色菜喔，推薦給大家。

吐司利亞TOASTERiA CAFE

粉絲專頁：https://www.toasteriacafe.com/

營業時間：09:00~02:00

地址：台中市西區英才路534號B1

電話：04-2302 0093

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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