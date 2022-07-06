專人代烤很享受！ 台中高CP值A5和牛燒肉「瓦牛肉舖」 油花超漂亮、網評4.8星

台中美術館綠園道燒肉餐廳推薦，這家日本A5和牛肉品專賣店~瓦牛肉舖將整頭日本和牛從進口到精修一手包辦，各個部位通通有，大塊原肉鮮切價格超實惠。一樓是肉品超市二樓是和牛燒肉餐廳，全程有專人代烤品嘗高等級A5和牛非常享受，Google評論4.8星果然很厲害。

瓦牛肉舖地點交通

瓦牛肉舖位在台中西區美術館商圈巷子裡，路過很難發現巷弄裡藏了這麼一家高質感的日本A5和牛燒肉餐廳。直接導航搜尋”瓦牛肉舖”，巷口對面就是老陳小圓法，巷子進去就會看到瓦牛肉舖的招牌。路邊很多停車格，交通便利。

瓦牛肉舖環境

藏身在美術館綠園道巷弄裡的瓦牛肉舖，門口兩側一邊是竹林牆一邊是瓦牛LOGO牆，從外觀就能感受到高質感，有種招待所的神秘氣氛。

一樓是肉品生鮮超市，整頭日本A5和牛從進口到精修全部包辦，大塊原肉價格很實惠，比百貨公司超市還要划算。加會員有各種優惠，全台都可宅配台中市可自取，請詳瓦牛肉舖官網。

大型冷藏櫃裡頭都是日本直送 A5和牛各個部位，瓦牛肉舖可算是台中第一家日本A5和牛肉品專賣店，可以客製化點選厚度及重量，現場直接切服務很不錯。

最多人愛的肋眼跟紐約客油花真是漂亮極了，看就讓人口水直流。瓦牛肉舖一次進口一整頭日本A5和牛真的很狂，之前我們買肉時是島根和牛，這次來二樓用餐是熊本和牛。

二樓是日式燒肉餐廳，食材就是一樓的冷藏日本A5和牛。整個裝潢濃濃的日本味，每一桌都有專人桌邊代烤服務，在這裡品嚐高檔日本A5和牛好享受，用餐氣氛很棒。

瓦牛肉舖菜單

每人低消1800元+10%服務費，菜單以單點為主，也有另外推出主廚推薦套餐(雙人套餐5180元+10%)比單點還要超值，享受一整套日本A5和牛各個部位不必花大錢。

瓦牛肉舖推薦餐點

我們點主廚推薦雙人套餐5180元+10%，從前菜、沙拉、米食、A5和牛…到飲料、甜點，一路吃下來非常飽足。下圖照片中只是第一階段出餐的菜色，全程有專人桌邊代烤，吃到嘴裡都是零失敗美味，吃頂級A5和牛燒肉，穿插烤時蔬、越光米飯，一道一道慢慢品嚐非常享受。

小菜佐料

小菜有店家自製的泡菜、以及醃蘿蔔，沾醬則有自製燒肉醬、檸檬汁，旁邊還有法國鹽之花，搭配頂級A5和牛燒肉，每一種佐料都有不同的美味。

飲料

飲料選項有可樂、雪碧、烏龍茶、紅茶、綠茶、可爾必思，我們選烏龍茶跟綠茶，就是一般飲料中規中矩。不想喝飲料也可加價換啤酒或是另外單點清酒。（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鱈魚肝沙拉

沙拉是固定口味，鱈魚肝份量不少，口感非常綿密細緻味道好甜，搭配和風沙拉非常爽口又開胃。

米食

可選蔥花蛋拌飯或是日本宮崎縣越光米飯，也可加價200元換購月見鴨肝拌飯，我們選擇月見鴨肝拌飯。

我的天啊~這個鴨肝口感綿密細緻，滋味非常甜好好吃喔！這道拌飯除了店家特調燒肉醬之外還有林上特製秘醬，月光米飯跟鴨肝與月見、蔥花攪拌後，味道特別香甜好吃，很推薦大家加價升級，不過最近加拿大鴨肝缺貨，要碰運氣才吃得到。

這套主廚推薦雙人套餐的肉品主食是單點菜單中的A5極上和牛盛合，包括四個不同部位肉品還有牛排共5種肉。首先上桌的是4個部位肉品，今天是肩小排、板腱、龜之子、以及辣椒肉，每一個部位的油花都非常漂亮。

日本A5和牛肩小排

瓦牛肉舖的燒肉厚度依部位不同大約有0.4到0.7公分，這個完美厚度燒烤後口感特別棒！肩小排色澤粉嫩油花漂亮極了，油脂香氣非常迷人，入口非常軟嫩味道好香好甜，第一道就讓我們讚不絕口。

A5和牛龜之子

龜之子接近後大腿部位，因為形狀像龜殼所以叫龜之子。

龜之子的油脂比較少，雖然沒有前一道肩小排那麼多但也很漂亮，吃起來口感比較Q一些，搭配法國鹽之花或是泡菜都很好吃。

時蔬拼盤

時蔬拼盤有櫛瓜、香菇、日本圓茄、以及日本山藥，如果有不敢吃的品項都可以客製化換其他蔬菜。吃日本A5和牛油脂多容易膩，中間穿插一些時蔬搭配燒肉，這樣一整套吃下來很舒服。

A5和牛板腱牛

板腱牛比較有厚度，這麼高等級的日本A5和牛，由專人代烤才能享受零失敗的美味啊～我們只要在桌邊欣賞燒肉秀，一邊聊天一邊享受最佳美味，吃頂級燒肉真是愉快。

板腱牛大約3-5分熟就是最佳美味，剪成一口大小方便入口。粉嫩的色澤光是看就讓人滿意，口感非常嫩，在嘴裡爆汁真的很過癮！超～好～吃～

A5和牛辣椒肉

辣椒肉是和牛前腿部位，跟龜之子並稱最有名的和牛赤身。

辣椒肉的厚度也是比較厚一些，3分熟我覺得最好吃。看剖面粉嫩的色澤也是好迷人啊~表面焦香一咬爆汁，味道超甜的!!尤其是油脂香氣在嘴裡不斷散開，真的很享受，難怪日本A5和牛這麼受歡迎。

澳洲和牛牛舌

牛舌可以選厚切或者薄切，不吃牛舌也可以換其他肉品，像是雞肉、鴨肉、松阪豬。

厚切比較軟嫩；薄切得比較脆口，我們選擇薄切牛舌，一盤份量十足而且色澤很漂亮。

牛舌口感超軟嫩帶有脆度，味道超香，搭配鹽蔥一起吃真是極品!鹹香甜的滋味讓人好滿足～

A5和牛肋眼芯

肋眼牛排是老饕的最愛，這塊日本A5和牛的肋眼芯油花超美的，簡直是極品！

看看兩面烤到微焦中間粉嫩的畫面，有專人代烤才不會浪費這麼頂級的A5和牛，我們只要負責吃就好了。

專人服務剪成小塊，把肋眼芯分兩個部位，一排老饕牛排一排肋眼牛排，老饕牛排超級軟嫩；肋眼牛排則是有點咬勁，一塊肋眼芯可以吃到兩個部位的不同口感。

表面微焦，中間則是粉嫩的色澤，這樣的熟度剛剛好最好吃。肋眼芯不愧是老饕的最愛，口感無敵嫩接近入口即化，肉汁好甜啊~搭配柚子胡椒或者芥末一起吃，真是人間美味！

瓦牛肉舖優惠

當月壽星出示證件並且在fb或IG公開打卡、或者在Google Map評論，就送黃金和牛涮涮燒 一份。今天的黃金涮涮燒是一大片紐約客，旁邊還有加了金箔的月見蛋黃，生日禮送這樣很有誠意。

紐約客油花漂亮極了，在烤盤上來回涮烤兩三次一氣呵成，我都來不及拍照～，味道超香的！

涮涮燒搭配金箔月見蛋黃好貴氣，紐約客本身油脂就香，軟嫩的肉質加了蛋汁更加滑順。這一道黃金涮涮燒色香味俱全，當月壽星就免費送真是超值，老闆太佛心了。

加點A5和牛牛肋條

牛肋條屬於牛腹部部位，有精修過一長條厚薄不一致，這樣單點的份量大約120克只要880元，很划算。

烤好的牛肋條剪成小段加上鹽蔥，聞起來味道好香。牛肋條有醃過相當入味，口感軟嫩越咬越出汁，不必沾醬就很好吃。

有專人代烤真的很加分，牛肋條外皮香酥內裡粉嫩色澤，口感好嫩完全不必費力咬，還有一點筋跟油脂，越咬越香每一口都好滿足，推薦必點。

甜點 手作義式冰淇淋

瓦牛義式冰淇淋是自己手作，今天我們選了巧克力和百香果都很好吃，尤其是水果風味吃起來就像雪酪綿密細緻，吃的到天然水果香氣與甜味。

瓦牛肉舖燒肉餐廳整體心得

不愧是日本A5和牛最高等級肉汁又香又甜一級棒，以前吃日本A5和牛一盤就要價不斐，現在在瓦牛肉舖可以直接點套餐，一次吃到多種部位非常滿足。全程專人桌邊代烤，吃到嘴裡都是零失敗的美味，從頭到尾都非常享受CP值很高，Google評論4.8星真不是蓋的！愛吃日本A5和牛的老饕，這家瓦牛肉舖燒肉很超值，一定要收入口袋名單。

瓦牛肉舖

官網：瓦牛肉舖官網

粉絲團：瓦牛肉舖FB

地址：台中市西區五權七街51巷1號

電話：04-23785458

營業時間：14:30~23:00 週二公休

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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