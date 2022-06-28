下雨天的最佳備案行程！台中10大室內常態展館　幻覺博物館、植物園、3000坪樂園超好拍

▲圖片來源：IG@sen_timental

來到台中旅遊，除了逛街吃美食外，也可以規劃到有常態展覽展出的場館觀賞當期的作品或是精彩的活動；對於長居台中的朋友來說，假日不想跑太遠、想找處地點好好消磨時間，也可參考本篇建議的10大景點，即使遇到下雨天也不怕沒地方去。





台中十大常態展覽館：

1.幻覺博物館

2.國立台灣美術館

3.新天地西洋博物館

4.國立自然科學博物館

5.921地震教育園區

6.亞洲大學現代美術館

7.富興工廠

8.臺中市纖維工藝博物館

9.大里藝術廣場

10.臺中國家歌劇院





幻覺博物館

風靡全球的【幻覺博物館】在2020年插旗台中，透過視覺印象與道具擺放的設置給予觀賞者不同的視覺震撼，讓人不禁思考「眼見為憑」的真實性究竟有多少，在許多以假亂真的場景中也能拍出許多有趣的照片，尤其「魔幻餐桌」、「巨人的椅子」等設計成為許多人到此必拍的紀念照。

▲圖片來源：IG@yu_chian1006

▲圖片來源：IG@yu_chian1006

幻覺博物館

館區地址：台中市西區精誠路66號





國立台灣美術館

位於勤美商圈附近的【國立台灣美術館】充分利用館內與館外的空間，每季展覽用心佈置、策展，和新穎的展覽主題，總吸引許多人前去參觀，展覽的種類相當多元、概括所有年齡層的喜愛，尤其於去年展出的【光・舞弄・影】，戶外劇場的實際體驗也讓民眾看見不一樣的藝術堆疊樣貌，更加深與藝術互動的可能性與好奇心，成為許多人放假休憩的好去處。

▲圖片來源：大玩台中-臺中觀光旅遊局

▲去年【光・舞弄・影】展覽作品，圖片來源：IG@green_air051

國立台灣美術館

館區地址：台中市西區五權西路一段2號





新天地西洋博物館

【新天地西洋博物館】館內收藏了歐洲古代十七、十八世紀的古物，像是器皿、化妝台、刀叉餐具、不同時期的時鐘等等。一、二樓皆有展區，收藏品陳列的相當整齊，透過導覽了解背後的故事及源由，讓人彷彿坐進時光機來到古典西方世界貴族生活所用的器皿、聆聽著百年古董音樂盒中的音符，魔幻的西方世界不只讓大人耳目一新，也讓小小孩聽著典故燃起興致。

▲圖片來源：IG@yy.travelholic

▲圖片來源：IG@yy.travelholic

▲圖片來源：IG@sen_timental

新天地西洋博物館

館區地址：台中市東區旱溪東路一段456號





國立自然科學博物館

相信大家都不陌生學生時期戶外教學必去的【國立自然科學博物館】，寓教於樂的館區展覽除了恐龍模型等常設展外，也常有不同種類的主題特展，尤其太空劇場和立體劇場的體驗，每每都讓人印象深刻，每回來到此處參訪都能有不一樣的收穫，不只很適合小朋友，也可讓大人多多回味學生時期那對萬物好奇的探險感。

▲圖片來源：IG@starbb1030

國立自然科學博物館

館區地址：台中市北區館前路1號





國立自然科學博物館植物園

【植物園】是國立自然科學博物館的一個獨立園區，位於博物館的後方、過一條馬路即可到達；園區雖不大但各處角落都佈滿特色植物，有如踏入森林裡被植物的芬多精給包圍住，觀賞大魚池、小型瀑布，走在綠意水池的廊道令人感到舒適放鬆，植物園一旁也有廣大的綠地也很適合野餐。

▲圖片來源：IG@sen_timental

國立自然科學博物館植物園

館區地址：台中市北區館前路1號





九二一地震教育園區

【九二一地震教育園區】完整保留當年921大地震時受損嚴重的光復國小，園區外圍可見隆起的操場、倒塌的教室，震撼的畫面讓當年的苦痛依舊明晰；園區內透過介紹地震由來等相關知識，藉由淺顯易懂的影片和互動遊戲讓大人小孩都能獲得防災知識，親身感受「地震體驗」中的地震強度以及當下該做好的防護和逃跑措施，不只有趣也附有教育意義。

▲圖片來源：IG@jacob017ja

▲圖片來源：IG@jacob017ja

▲圖片來源：IG@kui85x_yue6

九二一地震教育園區

館區地址：台中市霧峰區新生路192號





亞洲現代美術館

【亞大現代美術館】為知名建築師安藤忠雄在台的第一座建築設計，美術館主體以清水混凝土與帷幕牆構成，點、線、面的採光設計流露出專屬安藤忠雄獨有的設計美感，是一座相當有特色的建築，也吸引許多遊客前來此處拍照打卡。

▲圖片來源：IG@1313677mini

▲圖片來源：IG@yiting.zheng

亞洲現代美術館

館區地址：台中市霧峰區柳豐路500號





富興工廠

將一間有著60年歷史的老工廠以創意和藝術做翻轉，以「富」有的創意與熱情，「興」起老屋的新生命為目標，進駐聚集了10間設計及創意公司、10間活美學產業，在此創造台中文創新地標。在此也不時會有創意市集、藝術展覽的展出，喜歡老宅書香的朋友，其內也有「孤獨者書店」進駐，可到此好好感受古建築的魅力。

▲圖片來源：富興工廠

▲往年市集，圖片來源：富興工廠

▲老宅書香的「孤獨者書店」，圖片來源：富興工廠

富興工廠

館區地址：台中市東區復興路四段37巷2號





臺中市纖維工藝博物館

博物館宗旨以「 纖維‧時尚‧綠工藝」為設計理念，到此可見先人利用藤、竹片、椰纖、樟木、拉菲草等自然元素與棉麻纖維，編織成幾何圖形素材，尤其在原住民族的織布文化中更可見顏色與圖形透過交疊製造出豐富的層次感；若是周末六日前來的話還能預約體驗傳統縫紉機的操作。

▲圖片來源：IG@homeschoolingwithmaxmia

▲圖片來源：IG@homeschoolingwithmaxmia

臺中市纖維工藝博物館

館區地址：台中市大里區勝利二路1號





大里藝術廣場

全台最大3000坪室內親子樂園，有八大主題園區，希望透過寓教於樂讓孩子從遊戲中學習，並激發培養感統力、注意力、學習力、肢體力、靈活力；對於大朋友來說也可到「宙影幻鏡-傳奇」展區感受光影對稱和諧中的魅力；園區內的廣場也會不時有裝置藝術和精彩活動讓大家參與，在此就能好好玩上一整天了。

▲圖片來源：大里藝術廣場

▲圖片來源：IG@mimo20062003

▲圖片來源：IG@lailisheng

大里藝術廣場

館區地址：台中市大里區科技路1號





臺中國家歌劇院

【臺中國家歌劇院】由建築師伊東豊雄所設計，以「聽的建築」作為設計原點，醞釀建築物的輪廓，形構四通八達的洞穴，讓藝術的氣息流通在建築中，有著特殊的流線型設計建築外觀，在此不只有大型演出可觀看，偶爾也會有露天式的音樂會和電影院讓民眾一起觀賞，也別忘到歌劇院裡面參觀內部構造的曲線之美，一樓大廳有常設的品牌店家進駐可以順道逛逛。

▲圖片來源：臺中國家歌劇院

▲白天的歌劇院在陽光的照射下，隨著建築曲線呈現不同的光影之美。(圖片來源：flickr_Eilian Parker)

▲夜晚的歌劇院映照著城市的斑斕燈光，有著不一樣的色彩之美。(圖片來源：flickr_Eilian Parker)





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