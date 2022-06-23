現點現炸「小米甜甜圈」口感超Q！台中美村路巷弄美食 野餐盒外帶好方便
udn走跳美食／強生與小吠
先前有一陣子某家小米甜甜圈突然爆紅，一直很想吃但始終沒吃到，後來發現這家從餐車起家的▸chewy嚼一半◂在美村路巷弄裡也開了自己的小店，某天在附近吃完飯就順便來這裡買個飯後甜點啦！
chewy嚼一半的LOGO是一隻可愛的狗狗，店內也是寵物友善喔！
chewy嚼一半
地址：台中市西區美村路一段52巷10號
電話：0952-699 618
營業時間：12:00-18:00 (每週三固定公休，隔週休二三)
假日午後很多人都過來外帶個小米甜甜圈或是小米QQ球，因為現點現炸所以需要在現場等候一下子才拿的到餐點嘿。
chewy嚼一半菜單如下圖。
手工餅乾也是狗狗造型耶，好可愛。
因為疫情關係chewy嚼一半目前未開放內用，不過內用桌數也不多啦！
我們點了CHEWY野餐盒、小米QQ球和一杯黑糖鮮奶～CHEWY野餐盒真的很適合直接外帶野餐。
學網紅們把小米甜甜圈放在黑糖鮮奶上拍個網美照有夠可愛，黑糖鮮奶很甜但喝起來很幸福，哈哈。
小米甜甜圈個頭挺大的，很適合當肚子有點餓的下午茶點心。
撕開看個斷面，口感是紮實中帶Q勁的！上頭雖然有灑一點糖粉但整體不會很甜，建議一定要趁熱吃才比較不會有油膩感～
小米QQ球我們有另外加了蜂蜜玉米脆脆，口味上當然會比較甜一些，但是這個大小吃起來也是很Q而且感覺口感更剛好！放涼了也比較不顯油膩，個人覺得比甜甜圈更推耶。
一般在外頭好像比較難吃到小米做的甜甜圈點心，如果有來勤美誠品或美村路附近的話，還挺推薦可以來買chewy嚼一半的小米QQ球吃看看的喔！
chewy嚼一半
地址：台中市西區美村路一段52巷10號
電話：0952-699 618
營業時間：12:00-18:00 (每週三固定公休，隔週休二三)
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言