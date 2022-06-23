現點現炸「小米甜甜圈」口感超Q！台中美村路巷弄美食　野餐盒外帶好方便

先前有一陣子某家小米甜甜圈突然爆紅，一直很想吃但始終沒吃到，後來發現這家從餐車起家的▸chewy嚼一半◂在美村路巷弄裡也開了自己的小店，某天在附近吃完飯就順便來這裡買個飯後甜點啦！

chewy嚼一半的LOGO是一隻可愛的狗狗，店內也是寵物友善喔！

chewy嚼一半

地址：台中市西區美村路一段52巷10號

電話：0952-699 618

營業時間：12:00-18:00 (每週三固定公休，隔週休二三)

FB：https://pse.is/48vk32

假日午後很多人都過來外帶個小米甜甜圈或是小米QQ球，因為現點現炸所以需要在現場等候一下子才拿的到餐點嘿。

chewy嚼一半菜單如下圖。

手工餅乾也是狗狗造型耶，好可愛。

因為疫情關係chewy嚼一半目前未開放內用，不過內用桌數也不多啦！

我們點了CHEWY野餐盒、小米QQ球和一杯黑糖鮮奶～CHEWY野餐盒真的很適合直接外帶野餐。

學網紅們把小米甜甜圈放在黑糖鮮奶上拍個網美照有夠可愛，黑糖鮮奶很甜但喝起來很幸福，哈哈。

小米甜甜圈個頭挺大的，很適合當肚子有點餓的下午茶點心。

撕開看個斷面，口感是紮實中帶Q勁的！上頭雖然有灑一點糖粉但整體不會很甜，建議一定要趁熱吃才比較不會有油膩感～

小米QQ球我們有另外加了蜂蜜玉米脆脆，口味上當然會比較甜一些，但是這個大小吃起來也是很Q而且感覺口感更剛好！放涼了也比較不顯油膩，個人覺得比甜甜圈更推耶。

一般在外頭好像比較難吃到小米做的甜甜圈點心，如果有來勤美誠品或美村路附近的話，還挺推薦可以來買chewy嚼一半的小米QQ球吃看看的喔！

chewy嚼一半

地址：台中市西區美村路一段52巷10號

電話：0952-699 618

營業時間：12:00-18:00 (每週三固定公休，隔週休二三)

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文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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