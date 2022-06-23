巨無霸大生蠔、串燒熱炒都好吃！台中草悟道居酒屋推薦　夜貓子能吃到凌晨2點

台中勤美草悟道居酒屋推薦~將軍府勤美店日式風格老宅裝潢非常有氣氛，店內最有名的巨無霸大到靠北大生蠔以及串燒都是人氣必點，還有一整櫃日本清酒與日本同步上市，深受老饕喜愛，營業到凌晨2點更加分，下班後來這邊品嘗美食與美酒很享受啊～

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將軍府勤美店地點交通

將軍府勤美店位在西區向上北路靠近中興一街，店面外觀有著日本老宅庭園風格，低調外觀相當吸引人。

將軍府勤美店環境

推開木門首先看到將軍府的迎賓牆，地上擺滿了清酒空瓶，種類真的很多。將軍府的清酒可算是台中最多，深受老饕喜愛。

旁邊牆面上貼滿清酒瓶蓋，其中有不少台中少見的清酒，來到將軍府可以尋寶一下。

勤美店跟文心店最大不同之處，就是有一整面清酒酒櫃。清酒跟日本同步上市，現在不能出國在將軍府就能喝到最新出品的日本清酒，太棒了！

將軍府的菜單上沒有清酒品項及價格，各種清酒琳瑯滿目，可以請店員介紹推薦，依據個人喜好挑選適合的清酒。

以日式木造老宅為主題，天花板還有垂吊清酒酒瓶當作燈飾，氣氛很不錯。用餐空間分好幾區，以2-4人座位為主，也有單人吧台座位，另外還有6人小包廂（低消5500）與8人大包廂（低消6600），大包廂共兩間可打通最多容納16人。

坐在吧台可以欣賞燒烤過程，除了清酒、巨無霸大生蠔，串燒也是他們的人氣必點，，食材新鮮加上燒烤功夫一流，隨便點都好吃。

將軍府勤美店菜單

餐點種類很多，各種日式料理在這裡都吃得到，勤美店跟文心店菜單大同小異，有些菜色是勤美店私房獨家只有這裡吃得到。每人低消400元、內用加收一成服務費，假日經常客滿建議先訂位才不會久等。

將軍府勤美店推薦餐點

鮭魚卵手捲105元、馬糞海膽手捲 250元

鮭魚卵咬開時，波滋波滋在嘴裡爆開充滿海味，加上小黃瓜、醋飯整個很清爽。一份手卷有好多馬糞海膽，我的天啊~馬糞海膽味道好甜，大口咬真是過癮！

月見凱薩沙拉140元（勤美店獨有菜色）

凱薩沙拉分量很多，上頭撒了好多香酥的培根，剪開中間月見蛋黃，攪拌後有著滑順的口感，香濃的凱薩醬加上月見蛋很加分耶~

梅酒啤酒 200元（勤美店獨有菜色）

日本山形正宗梅酒加上Asahi生啤特調，剛入口梅子風味較濃郁，尾韻則會有回甘的啤酒香與梅子甜味，這杯梅酒啤酒風味好特別，沒喝過的朋友可以試試。

生牛肉 260元

生牛肉等級不錯，油花分佈蠻漂亮的，口感意外的嫩，吃的到香甜的肉汁。搭配和風胡麻醬，整個清爽又甘甜好好吃。

把生牛肉包捲洋蔥口感更有層次感，爽脆又軟嫩雙重美味非常有水準。

豬肉海老捲 2串/136元

這道是將軍府人氣必點串燒，薄片五花肉包捲大塊又新鮮的蝦仁，口感QQ嫩嫩的還有脆度，加上蔥花、梅子醬整個滋味很加分，超好吃推薦必點。

紫蘇豬肉番茄捲 2串/106元（勤美店獨有菜色）

豬五花肉包捲紫蘇葉及小番茄，小番茄烤過後味道更甜，豬五花QQ嫩嫩的口感，融合紫蘇葉一起，整個很清爽非常開胃。

桂丁雞七里香 2串/80元（勤美店獨有菜色）

將軍府的雞肉都是選用桂丁雞，肉質等級更高。七里香油脂香氣十足，用鹽烤方式外酥內嫩好好吃，整個很乾爽不會油膩我喜歡。

桂丁雞腳筋 2串/78元（勤美店獨有菜色）

桂丁雞腳筋烤過後口感QQ嫩嫩的非常好咬，完全不會咬不斷，沒想到桂丁雞腳筋意外的好吃，味道好香喔~吃完讓人意猶未盡。

剝皮辣椒燒鳥串 2串/126元

剝皮辣椒燒鳥串也是招牌，桂丁雞菲力非常軟嫩多汁，比雞腿肉還要好吃!包著剝皮辣椒整個香辣回甘，吃起來好過癮~我們每次來都會點，推薦大家一定要試試。

無骨牛肉串 1串/140元

將軍府串燒真的烤功一流，掌握剛剛好的熟度，咬開可以看到粉嫩的剖面。牛小排肉質非常軟嫩多汁，香甜的滋味在嘴裡噴發，每一口都很享受～

大到靠北大生蠔 300元（需預約）

將軍府最有名的就是這道大到靠北大生蠔，旁邊的廣島生蠔原本就不小，但是跟這個巨無霸大生蠔相比，立即變成迷你版～

美國急凍大生蠔退冰時間大約40分鐘，先預約是保留數量，為了讓客人吃到最佳美味，等到客人入座開始退冰，大約用餐後半段才會送上桌。

菜單上有註明每個生蠔大小跟女生手掌一樣大，如果小於女生手掌的話會折價或者再補上一顆小生蠔，如果較大的話也不會加價。

我們吃過很多次幾乎都是很大顆，只有一次遇過補上小顆生蠔的情形，今天吃到的也是無敵巨大，特別拿在手上拍給大家看。

巨無霸大生蠔都有分切，像這一顆大生蠔就分切成三段。吃起來完全沒有腥味，再加上特調的五味醬以及蔥花提味，整個滋味鮮甜極了好好吃喔~這個大到靠北大生蠔幾乎每桌必點，每天數量有限賣完為止，記得先預約才會保留喔。

廣島生蠔 190元

如果怕巨無霸大生蠔太大顆，推薦點這個廣島生蠔。日本廣島帶殼生蠔很新鮮，上頭有淋了柳橙醋提味，比淋上檸檬汁還要甜一些。新鮮的生蠔肉質飽滿Q彈海味十足，在這裡吃海鮮真的大滿足。

南蠻炸雞 170元

大塊炸雞搭配南蠻醬，吃起來不油膩，咬開香酥麵衣裡頭雞腿肉軟嫩多汁，香甜的滋味大口咬好過癮。

帶骨牛小排 420元

一份有好多塊帶骨牛小排，從切面就能看到粉嫩色澤。 口感非常軟嫩帶點Q度越咬越出汁，尤其是骨頭邊的肉味道更香，搭配梅酒啤酒好對味。

炒泡菜松阪豬 180元（勤美店獨有菜色）

松阪豬有點厚度口感QQ脆脆的，加上韓式泡菜一起熱炒整個很入味，酸酸甜甜又帶點辣度完全是道下酒菜。這道勤美店獨有的私房料理，店家自己手工釀製泡菜風味很讚，愛吃韓式泡菜的朋友推薦必點。

炒水蓮 120元

水蓮加上豬肉片一起炒過，沒有湯湯水水，口感爽脆還吃得到肉香，這道我們也喜歡。

日本香魚（母）215元

肥美的日本母香魚，肚子裡面有滿滿的魚卵，在嘴裡一邊咬一邊爆開好過癮!香魚肉質細緻，沾胡椒鹽就很好吃。

揚出豆腐 90元（勤美店獨有菜色）

這道是勤美店主廚的創意料理，春捲皮包雞蛋豆腐再加一點香菜提味，酥炸後皮酥肉嫩，搭配日式天婦羅醬，甜甜的滋味有多重美味很爽口。

將軍府優惠

將軍府文心店8周年慶，兩家店同步優惠，只要手機拍照上傳FB或IG，加上 #將軍府8周年慶 就免費招待焗烤生蠔，一支手機送一顆(最多招待用餐人數一人一顆)，老闆真是佛心啊!(活動期間依店家公告為準)

廣島帶殼生蠔原本就大顆，加上主廚特調莎莎醬焗烤，上頭還有夏威夷豆增添口感，肥美的生蠔加上莎莎醬鹹甜滋味好好吃！周年慶免費招待就送這麼優，非常有誠意～

將軍府勤美店整體心得

將軍府的食材新鮮好吃真的沒話說，不只招牌巨無霸大生蠔好吃，串燒更是一級棒隨便點都好吃!店內清酒與日本同步，不能出國的時候來這裡喝清酒就對了。日式老宅裝潢氣氛很棒，營業到凌晨2點更加分。超狂的大到靠北大生蠔非常新鮮好吃，每天數量有限記得先預約才會保留，喜歡清酒與日本料理的老饕，這家可以收入口袋名單。

將軍府勤美店

粉絲團：將軍府勤美店FB

地址：台中市西區向上北路159號

電話：04-23011819

營業時間：17:30~02:00

將軍府文心店

地址：台中市西屯區文心路三段93-1號

電話：04 2317 7243

營業時間：17:30~02:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康