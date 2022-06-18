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霧峰7間必訪美食小店特搜！ 麻辣乾麵、雞白湯拉麵、銷魂雞滷飯人氣爆棚

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圖片來源：IG@lowka01、IG@shaoshao_foodie、IG@heisin_ramen
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圖片來源：IG@shaoshao_foodie
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一說到霧峰美食，那就不得不提到「樹仁商圈」這處美食聚落啦！擁有多樣化美食種類的「樹仁商圈」，繁華程度可由街上的車水馬龍與絡繹不絕的人潮略知一二，為在地居民覓食的好去處。對於初來乍到的你，究竟有哪些必訪的人氣美食呢，就讓這篇美食特搜帶你實際走訪一趟吧！

▲圖片來源：IG@heisin_ramen、ShareLife
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精選店家：

1.肉尬雞滷飯

2.頭獎飯 ‧ 麵店

3.囍联堂

4.道地越南小吃

5.麵屋黑心

6.幸福角落義大利麵

7.四川百味冒菜


肉尬雞滷飯

位在樹仁路與四德路的交叉路口，「肉尬雞滷飯」店內暖黃的燈光從大片落地窗透出，在夜晚顯得格外吸睛。打破大家對傳統小吃的既定印象，用復古文青的裝潢帶你穿越時空，回到過去美好的時光。店內必吃的「肉尬雞滷飯」使用霧峰在地的益全香米，飽滿剔透的米粒散發陣陣迷人香氣，搭配上用獨門醬汁滷製的手切滷肉，美味程度絕對銷魂！


肉尬雞滷飯

店家地址：台中市霧峰區四德路61號

店家電話：0907267088

▲圖片來源：ShareLifeˍ水也小姐
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▲圖片來源：IG@lowka01
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頭獎飯 ‧ 麵店

主打古早、暖心美味的「頭獎飯‧麵店」，是饕客的口袋名單之一。對於愛吃辣的朋友，這份麻辣乾麵你可別錯過！濃郁麻香的乾麵加上店家的獨門辣醬，香中帶麻的過癮滋味肯定令你拍案叫絕；若今天想來點懷舊美味的朋友，使用老滷製成的排骨飯會是你的最佳選擇！軟嫩多汁的排骨充斥甜鹹醬香，卻毫不膩口、相當涮嘴。


頭獎飯 ‧ 麵店

店家地址：台中市霧峰區樹仁路109號

店家電話：0423397081

▲圖片來源：IG@ocreo
▲圖片來源：IG@ocreo

▲圖片來源：IG@ocreo
▲圖片來源：IG@ocreo

囍联堂

這間主打複合式簡餐的「囍联堂」為联亭泡菜鍋旗下品牌之一，以中式裝潢為主，洋溢著懷舊與喜氣氛圍，店內除有精緻鍋物外，還有各式茶點與炸物，店家也時常推出新菜色，讓各位吃貨擁有更多的新選擇，囍联堂空間寬闊、餐點種類豐富，是聚會或多人用餐的好選擇。


囍联堂

店家地址：台中市霧峰區振興街28號

店家電話：0423305252

▲圖片來源：ShareLife
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▲圖片來源：ShareLife
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道地越南小吃

每到用餐尖峰時刻，總是人潮滿滿的「道地越南小吃」，是霧峰隱藏版排隊美食。親民的價格、實在的用料以及超到味的越式美味，讓人一試成主顧，不只是鄰近學生的愛店之一，更是許多在地饕客指定必吃的異國料理！想要透過味蕾走訪越南一趟嗎？來「道地越南小吃」就沒錯啦！


道地越南小吃

店家地址：台中市霧峰區育群路156-5號

店家電話：0917257428

▲圖片來源：ShareLifeˍ水也小姐
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▲圖片來源：ShareLifeˍ水也小姐
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麵屋黑心

「麵屋黑心」是霧峰少見以雞白湯與雞清湯為主的日式拉麵店，順口濃郁又回甘的雞白湯頭，被彈牙有勁的麵條緊緊吸附，每一口都能感受到滿滿的精華在嘴中流淌，讓人身心備感暢快；此外，「麵屋黑心」還研發多款限定拉麵，有泰越椰香酸辣拉麵、川味乾拌燃麵等，喜歡吃拉麵的朋友可不要錯過了！


麵屋黑心

店家地址：台中市霧峰區育群路264號

▲圖片來源：IG@heisin_ramen
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▲圖片來源：IG@heisin_ramen
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幸福角落義大利麵

坐落在樹仁商圈內的「幸福角落平價義大利麵」，創立至今已10多年，以平易近人的價格、高品質的餐點深受學生族群喜愛。店家主打義大利麵與燉飯，並提供多樣化的手工醬料選擇，搭配老闆精選的麵條，每一口都帶給你滿滿幸福感受。


幸福角落義大利麵

店家地址：台中市霧峰區本堂里樹仁路69號

店家電話：0423390028

詳細閱讀：https://bit.ly/3xmD58W

▲圖片來源：ShareLife
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▲圖片來源：ShareLife
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四川百味冒菜

無辣不歡的朋友看這裡！主打四川風味的「四川百味冒菜」，提供豐富的蔬菜、火鍋料、肉類、海鮮等自選料，想吃多少就夾多少，且店內的白飯、湯底都可續加，想要不傷荷包又飽餐一頓的朋友，這家高CP值的「四川百味冒菜」可別錯過！


四川百味冒菜

店家地址：台中市霧峰區育仁街35號

店家電話：0423390355

▲圖片來源：IG@shaoshao_foodie
▲圖片來源：IG@shaoshao_foodie

▲圖片來源：IG@peii.food
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延伸閱讀>>台中霧峰一日遊│一覽中彰投療癒美景、感受文化小城精采魅力

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義大利麵 越南 四川

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