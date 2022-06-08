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傳遞溫暖生活×永續旅遊　日月潭車埕鐵道觀光小學堂主題展「未來借物所」

欣傳媒／ 欣傳媒

為了增加車埕鐵道旅遊能量，活化因廢校而閒置的舊車埕國小校舍，日月潭國家風景區管理處用了四年多的時間，以鐵道主題為舊校舍注入新活力。全新登場的鐵道觀光小學堂商場，除了鐵道展示館外，還包含了藝文展覽空間、創意商品販售及在地特色餐飲等，現在來車埕旅遊，又多了新據點可以遊逛囉！

▲未來借物所-日月潭永續旅遊主題展；圖片提供／日月潭國家風景區

從日治時期到現在，集集線不同時代背景下聚集了不同族群，鐵道展示館內利用四個集音罩喇叭，播放日語、客語、台語、中文等四種語調的月台故事，搭配畫面讓旅客彷彿回到過往。館內由石虎香蕉彩繪模型列車，帶著參訪者從集集線起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到車埕終站，對照著新舊照片，走一趟地理歷史人文知識巡禮，另外展場內將碩果僅存的日治時代集集車站屋頂，仿製等比例實木模型，對建築有興趣的民眾千萬別錯過！展示館外還有一處追火車隱藏景點，歡迎全台的集章迷們，有空來這裡收集「七站一線」九宮格紀念章哦！

「集光鐵道」為本期特展，展示了老台鐵人的精心收藏，從過往歷年票卡到鐵道老文物，從台鐵人的生活軌跡到國際友好串聯，每件展品背後都記錄著當時幕後功臣們的辛勞故事。特別感謝促成這檔特展的前台鐵局、觀光局局長周永暉先生捐贈許多寶貴的展品，從常民生活票卡到國際交流中台日鐵道友好的回憶，處處迸發著台鐵人堅毅又溫暖的心情。

另外，藝文展覽空間則推出日月潭永續旅遊主題展「未來借物所」，傳遞生活×旅遊×永續間的緊密關係，與大眾分享日管處歷年來努力推動永續發展的點滴，藉由邀集永續共好夥伴OLYMPUS台灣總代理元佑實業一起展出日月潭的攝影作品，向到訪遊客介紹日月潭旅遊的一樣與不一樣！

▲鐵道小學堂展示館；圖片提供／日月潭國家風景區

▲車埕國小舊校舍改建成鐵道觀光小學堂；圖片提供／日月潭國家風景區

車埕遊客中心與小學堂商場本身就是鐵道故事的載體，保留在地鐵道特色及歷史痕跡，日管處各項規劃設計反映出對文化資產保存的用心，委外經營商「林班道」也是深耕在地的業者，火車及鐵道對他們有重要的意義，因此林班道更用心於這場域的經營，引進多元的店家進駐，例如：品牌咖啡館、質感選物店及小農鮮榨飲品特色店家等，期待在保留舊有及引入新元素之中，能夠發揮企業的影響力。

隨著展示館的啟用與林班道鐵路小學商場的開幕，賦予車埕國小嶄新的價值，不但豐富了遊客的旅遊體驗，也為車埕、集集地區的鐵道旅遊譜出新的篇章，讓旅客沿著鐵道故事的軸線，串起車埕地區的在地產業與觀光。

歡迎大家，有空一起來車埕鐵道觀光小學堂，體驗它的新風味吧！

▲鐵道小學堂展示館 集光鐵道；圖片提供／日月潭國家風景區

▲石虎香蕉彩繪模型列車；圖片提供／日月潭國家風景區

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/204156

日月潭 觀光 台鐵

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