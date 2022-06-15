混搭塗醬更夠味！ 「八品美食烤麵筋」少見的夜市特色小吃 老闆說一輩子一定要吃過一次的美食

糖糖終於來朝聖沙鹿新開的鹿峰夜市啦～一週只開五、六兩天，之前開幕就一直很想來，每次不是有事就是碰到下雨，終於擠出時間來逛了，鹿峰夜市從4/22開幕到現在，人潮依舊很多，佔地達2200坪以上，號稱是沙鹿最大的夜市，攤位數算多，新奇美食也不少，像這間八品美食烤麵筋糖糖可是第一次看到，聽說是陕西傳統特色小吃呢

會注意到這間八品美食烤麵筋，是因為他一開攤就大排長龍，攤位招牌寫著一輩子一定要吃一次的美食，糖糖立馬加入排隊人龍中。

第一次看到烤麵筋覺得還蠻特別，之前吃麵筋都是拿來配粥，沒想到麵筋也可以拿來烤，變成一樣特色小吃。

八品美食烤麵筋菜單

八品美食烤麵筋一串是50元，口味在這邊，第一個泰式口味式葷的，其他口味素食均可享用。

泰式 + 新疆孜然 50元

口味糖糖選了店家推薦的泰式加新疆孜然口味，烤麵筋都是現點現烤，麵筋外皮烤的脆脆的，裡頭很Q軟，刷上泰式醬汁，吃起來微酸微甜，加上新疆孜然，層次更豐富，是說這烤麵筋跟糖糖印象中配粥吃的麵筋不太一樣，有點像烤麵腸，整體來說還不錯吃，來鹿峰夜市可以吃看看

八品美食烤麵筋

地址：台中市沙鹿區星輝路（鹿峰夜市）

時間：週五、六17:00~01:00

臉書：https://reurl.cc/q5KR7D

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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